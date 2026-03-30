Invesco a annoncé une forte réduction des frais de son ETF Invesco MSCI World UCITS, pour attirer davantage de clients. A partir du 1er avril, ces frais passent de 0,19% à 0,05%, ce qui classe le tracker parmi les produits les plus abordables du marché. L'occasion de passer en revue les ETF qui affichent les frais les plus faibles en Europe à l'heure actuelle.

Voici les critères de sélection cumulatifs appliqués aux ETF retenus dans le Screener d'ETF Zonebourse :

Critère numéro 1 : ETF actions

Critère numéro 2 : accessibles en Europe

Critère numéro 3 : classés par frais croissants

Critère numéro 4 : encours de plus de 500 MEUR (pour garantir un produit liquide)

Le palmarès fait la part belle aux actions américaines puisque le public européen en est gourmand :

Les quatre fournisseurs (iShares, SPDR, UBS et Amundi) se concurrencent sur des produits qui permettent de s'exposer aux marchés américains et au dollar. C'est la raison pour laquelle ils appliquent des frais identiques.

Hors exposition aux actions américaines, voici les six ETF actions les moins chers de la cote, sur la base des critères précités :