Voici les critères de sélection cumulatifs appliqués aux ETF retenus dans le Screener d'ETF Zonebourse :
- Critère numéro 1 : ETF actions
- Critère numéro 2 : accessibles en Europe
- Critère numéro 3 : classés par frais croissants
- Critère numéro 4 : encours de plus de 500 MEUR (pour garantir un produit liquide)
Le palmarès fait la part belle aux actions américaines puisque le public européen en est gourmand :
- SPDR S&P 500 UCITS ETF USD (capitalisant ou distribuant) : frais de 0,03%. Exposition au S&P 500 américain.
- iShares MSCI USA UCITS ETF USD (capitalisant) : frais de 0,03%. Exposition au MSCI USA (exposition plus large que le S&P 500 aux valeurs américaines).
- Amundi Core MSCI USA UCITS ETF USD (capitalisant ou distribuant) : frais de 0,03%. La même chose que le iShares précité.
- UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD (capitalisant ou distribuant) : frais de 0,03%. Exposition au S&P 500 américain.
- SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF USD (capitalisant) : frais de 0,03%. Exposition au S&P 500 américain intégrant des contraintes ESG, ce qui réduit les positions à 231 au lieu de 500.
Les quatre fournisseurs (iShares, SPDR, UBS et Amundi) se concurrencent sur des produits qui permettent de s'exposer aux marchés américains et au dollar. C'est la raison pour laquelle ils appliquent des frais identiques.
Hors exposition aux actions américaines, voici les six ETF actions les moins chers de la cote, sur la base des critères précités :
- Amundi UK Equity All Cap UCITS GBP (distribuant) : frais de 0,04%. Une exposition bon marché aux actions britanniques, en livre sterling.
- Amundi Prime Global UCITS USD ETF (capitalisant ou distribuant) : frais de 0,05%. Un indice mondial, mais fortement lesté en valeurs américaines.
- HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (capitalisant) : frais de 0,05%. L'exposition classique aux grandes valeurs européennes.
- Invesco Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (capitalisant) : frais de 0,05%. Idem à l'ETF HSBC.
- Amundi Prime Japan UCITS ETF JPY (distribuant) : frais de 0,05%. Une exposition au marché japonais et au yen.
- Et donc, à partir du 1er avril, le Invesco MSCI World UCITS ETF USD (capitalisant) : frais de 0,05%. Une solution pour obtenir une exposition mondiale (1 319 lignes, avec environ 70% investis aux USA).