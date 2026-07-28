Après les ETF actifs, une nouvelle génération de produits financiers explose aux Etats-Unis et commence à débarquer en Europe : les Defined Outcome ETFs, ou "ETF à profil de rendement défini". Dans cet article, nous allons introduire la catégorie la plus connue, celle des Buffer ETFs.

Le principe est le même que celui d'un produit structuré traditionnel : modifier le profil de rendement d'un instrument en utilisant des produits dérivés. L'investisseur renonce généralement à une partie du potentiel de hausse en échange d'une protection contre une partie de la baisse.

La différence tient surtout à l'enveloppe.

Au lieu d'être logée dans un titre de créance émis par une banque, distribué par plusieurs intermédiaires et souvent conservé jusqu'à son remboursement, la stratégie est intégrée dans un fonds coté en continu. Elle devient donc plus facilement accessible et mieux valorisable.

Et ce marché commence à peser lourd.

Aux Etats-Unis, Morningstar estimait déjà les encours des Buffer ETFs à près de 50 milliards de dollars en 2024. Et depuis leur croissance n'a fait que s'accélérer. Les deux principaux acteurs, Innovator et First Trust, représentaient 86% du marché américain des Defined Outcome ETFs fin 2025.

Cette dynamique ne restera vraisemblablement pas américaine. Les premières briques sont déjà présentes en Europe sous le format UCITS, et les premiers ETF reproduisant des stratégies autocallables viennent également d'y apparaître.

Un produit structuré, coté en continu

Prenons un exemple concret : le Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF, ISIN IE0009BM62P2.

Son objectif est de reproduire une stratégie annuelle sur le S&P 500 avec deux caractéristiques principales :

absorber les 15 premiers pourcents de baisse de l'indice,

participer à sa hausse jusqu'à un plafond déterminé au début de la période.

Pour la période allant du 2 janvier au 31 décembre 2026, le plafond initial a été fixé à +11,50%.

Le fonds affiche des frais courants de 0,50% par an, nous y reviendrons un peu plus tard.

Pour les curieux, cette structure est obtenue grâce à une combinaison de produits :

une exposition au S&P 500,

un put acheté avec un strike proche du niveau initial,

un put vendu avec un strike 15% en dessous du niveau initial,

un call vendu à un strike au dessus du niveau initial

Le put spread finance la protection entre 0% et −15%. La vente du call finance une partie de cette assurance, mais plafonne la hausse.

Il n'y a rien de magique. Le produit transforme simplement la structure du payoff : l'investisseur abandonne les très fortes années boursières pour neutraliser une partie de la baisse voir neutraliser la performance lors de baisses modérées.

La liste ci-dessus décrit le portefeuille théorique de l'indice Cboe suivi par l'ETF. Dans le cas de l'ETF Global X, le fonds utilise une réplication synthétique par swap. En pratique, le fonds échange la performance d'un panier d'actifs contre celle de l'indice Buffer. C'est donc principalement la banque contrepartie du swap, et non l'émetteur d'ETF lui-même, qui doit fabriquer et couvrir cette exposition.

Le fonds cote en continu. Son prix intègre donc à chaque instant :

le niveau du S&P 500,

la volatilité implicite,

les taux,

les dividendes attendus,

le temps restant avant la fin de la période,

le buffer et le potentiel de hausse encore disponibles.

Acheter en cours de période n'est donc pas, par nature, une mauvaise opération. Le marché valorise la structure au prix du jour.

En revanche, le profil de rendement de l'acheteur n'est plus celui annoncé au lancement.

Au 27 juillet 2026, Global X indiquait par exemple :

un plafond initial de 11,50% et un buffer toujours égal à 15%,

une hausse encore disponible de 4,86%,

une indication que l'indice est actuellement 6,22% au-dessus de la zone protégée.

Et il faut bien comprendre quelque chose : le résultat promis par la structure s'apprécie à la fin de la période. Avant cette date, la valeur du fonds peut varier avec la valeur des options, qui intègre notamment les anticipations de volatilité et la valeur temps. Une baisse de 10% du S&P 500 en milieu d'année ne signifie donc pas nécessairement que l'ETF sera stable à cet instant.

Une alternative aux produits structurés traditionnels ?

Le Pôle commun AMF-ACPR vient justement de publier fin juin un rapport très intéressant au sujet des produits structurés, dont les conclusions s'intègrent parfaitement dans cet article. Le rapport ne remet pas en cause l'intérêt de produits structuré, il répond effectivement à une logique économique parfaitement cohérente. Il pointe surtout la manière dont ils sont conçus et distribués.

Le rapport souligne notamment que :

seuls 2 prestataires sur 15, soit 13%, communiquaient de manière conforme les coûts et frais ex ante,

le coût d'entrée total dans un produit structuré atteignait en moyenne 5,83%, variant entre 1,20% et 13,16%,

les questionnaires évaluant réellement les connaissances des clients étaient fréquemment jugés insuffisants.

les modèles de partage de la rémunération sont très opaques.

Et faut bien comprendre que ces frais ne modifient pas nominalement la formule présentée au client. Le coupon annoncé reste le coupon annoncé. Mais ils détériorent nécessairement les conditions qui auraient pu lui être proposées.

Ce que l'ETF change

Le format ETF ne supprime certainement pas la complexité ni le risque du produit structuré. La liquidité quotidienne peut même donner une impression trompeuse de simplicité. Mais l'enveloppe ETF corrige plusieurs faiblesses historiques de la distribution des produits structurés.

1) Une valorisation observable

L'ETF dispose d'une valeur liquidative et cote pendant les heures de marché. L'investisseur peut observer son prix, son spread et ses performances.

Dans un produit structuré traditionnel, la valorisation secondaire est souvent fournie par l'émetteur lui-même, avec une liquidité dépendante de celui-ci.

2) Des frais plus lisibles

Le Global X étudié facture 0,50% par an, contre un coût d'entrée moyen de 5,83% dans l'échantillon de titres de créance analysé par l'AMF et l'ACPR.

La comparaison n'est pas parfaite : les produits, les maturités et le service distribué ne sont pas identiques. Mais l'écart montre bien l'enjeu industriel.

L'ETF remplace une partie des marges initiales et rétrocessions par des frais de gestion annuels affichés publiquement.

3) Une standardisation du payoff

Dans l'ETF, la stratégie est la même pour tous les porteurs.

Dans le monde traditionnel, le produit peut être conçu sur mesure à l'initiative d'un distributeur, reposer sur un indice propriétaire, intégrer un décrément peu intuitif et être proposé à un nombre limité de clients. Le rapport montre d'ailleurs que les produits distribués via certains canaux externes ou en placement privé sont souvent plus complexes.

La standardisation rend les produits plus comparables entre eux.

4) Une liquidité plus souple

L'investisseur peut acheter ou vendre l'ETF sans attendre l'échéance ou l'autocall.

Cette liquidité n'est évidemment pas gratuite : vendre au mauvais moment peut matérialiser une perte, et un petit ETF peut souffrir d'un spread élevé ou finir par être fermé. Le Global X pris en exemple compte seulement 1,25 million de dollars fin juillet 2026, ce qui reste extrêmement faible.

La prochaine bataille de la gestion structurée

Les produits structurés classiques conserveront une utilité. Ils permettent une personnalisation poussée du payoff, du sous-jacent, de la durée et des barrières. Pour certains patrimoines et certaines contraintes, cette personnalisation a de la valeur.

Mais elle a longtemps été vendue dans une architecture où chaque intermédiaire devait être rémunéré et où le client final disposait de peu d'outils pour déterminer si les conditions proposées étaient compétitives.

Les ETF à résultat défini s'attaquent précisément à cette faiblesse.

Ils proposent une structuration :

standardisée,

liquide,

comparable,

souvent moins coûteuse.

L'industrie de la finance est en train de changer, à grande vitesse. Les banques d'investissement vont devoir redoubler d'efforts pour rester compétitives.