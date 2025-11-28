Il faut remonter en 1979 pour observer un taux d'épargne aussi élevé en France. Et, fait presque culturellement subversif, pour la première fois en un quart de siècle, ils épargnent davantage que les Allemands. Zoom sur l’épargne des français.

Publié le 28/11/2025 à 11:27 - Modifié le 28/11/2025 à 11:37

Taux d’épargne, mode d’emploi

Avant de parler flux et arbitrages, il faut décoder le jargon. Le taux d’épargne, c’est la part du revenu disponible que les ménages ne consomment pas, mais mettent de côté. Chaque salaire, chaque pension se décompose ainsi en deux blocs :

ce qui part immédiatement en dépenses (logement, courses, loisirs, impôts),





ce qui est mis de côté pour plus tard.



Dans ce taux global, on distingue deux grandes familles :

l’épargne non financière : principalement le remboursement de crédit immobilier (rembourser son prêt, c’est “s’enrichir” en augmentant sa part de propriété dans le logement),





l’épargne financière : tout ce qui va sur des produits financiers au sens large (livrets, assurance-vie, actions, PEA, comptes à terme, etc.).



Or, c’est précisément ce taux-là qui s’envole en France : 10,5% de taux d’épargne financière en France, contre 9,9% en Allemagne (hors covid). Un renversement historique, dans un duel franco-allemand où l’on pensait le rôle de fourmi financière réservé aux ménages d’outre-Rhin. Et surtout, un score qui place la France 4 points au-dessus de la moyenne de la zone euro.

Taux d'épargne financière

Banque de France

Par ailleurs, selon la Banque de France, le taux d'épargne des ménages, hors années Covid, a atteint son plus haut niveau depuis 46 ans, à 18,7%. En d'autres termes, les Français mettent 18,7% de leur revenu disponible (après transferts sociaux et impôts), sur un compte épargne. Un niveau pas observé depuis 1979.

Banque de France

Au total, le tableau patrimonial des français est impressionnant :

6 477 milliards d’euros d’épargne financière





dont environ 3 900 milliards d’euros dans des produits de taux (Livret A, fonds euros d’assurance-vie, livrets réglementés, etc.), dont 763 milliards d’euros dormants sur les comptes courants, qui ne rapportent… rien.





et 2 484 milliards d’euros dans des actifs plus risqués (actions cotées, unités de compte, etc.),

L'épargne des français

Banque de France

Le choc Livret A : une fuite… sans baisse de l’épargne

Octobre 2025 marque un tournant pour le livret star de 55 millions de français. Selon la Caisse des dépôts et consignations (CDC) : 3,81 milliards d’euros retirés du Livret A en octobre et 5,10 milliards d’euros de décollecte au total sur le couple Livret A + LDDS, soit la plus forte sortie de fonds jamais enregistrée depuis que les statistiques existent (2009). Vu de loin, on pourrait croire les Français en train de casser leur tirelire. En réalité, ils continuent d’épargner massivement, mais ne veulent plus laisser cet argent sur un Livret A qui se dégonfle. Ces chiffres restent tout de même à relativiser avec l’encours total qui culmine à 601,7 milliards d’euros en cumulé sur le Livret A et le LDDS.

Plusieurs facteurs conjoncturels jouent, bien sûr : la rentrée de septembre, les frais scolaires, les régularisations d’impôt, la taxe foncière… autant de postes de dépenses qui poussent certains ménages à puiser dans leur coussin de précaution.



Mais le cœur du retournement est ailleurs : dans la chute du rendement. La trajectoire du Livret A parle d’elle-même :

Janvier 2025 : 3%





Février : 2,4%





Août : 1,7%





Et un passage à 1,4% est déjà sur la table pour février 2026.



Pendant deux ans, le Livret A a été dopé par l’inflation (composante du calcul du taux du Livret A), avec un taux élevé qui en faisait presque un “placement vedette”. Aujourd’hui, il revient à sa fonction historique : un produit liquide, simple, sécurisé… mais faiblement rémunérateur.

L’assurance-vie en première ligne du grand arbitrage

La conséquence de cette désaffection ne se voit pas seulement dans les statistiques du Livret A, mais dans celles de l’assurance-vie. Les chiffres récents sont spectaculaires. Selon les chiffres de France Assureures : +14,9 milliards d’euros déposés sur les fonds euros en septembre, un record historique, +35,3 milliards d’euros de collecte nette sur l’année 2025, dont 29,6 milliards en unités de compte, donc sur des supports plus risqués (actions, fonds diversifiés, immobilier papier, etc.). Au total, l'encours sur l'assurance-vie atteint plus de 2000 milliards d'euros en France en 2025.



En parallèle : la collecte du Livret A entre janvier et août 2025 plafonne à +2,9 milliards d’euros, contre +13 milliards d’euros sur la même période en 2024.

Autrement dit, l’histoire n’est pas celle d’un Français qui cesse d’épargner, mais bien d’un Français qui change de véhicule. La masse d’épargne se maintient au plus haut, mais les flux se réorientent : du livret réglementé vers l’assurance-vie en fonds euros, puis, progressivement, vers des supports en unités de compte La quête de rendement s’installe, mais sans renoncer à la sécurité juridique et au cadre fiscal jugés rassurants.

Le PEA, thermomètre d’une France plus boursière

L’autre grand bénéficiaire silencieux de cette réallocation, c’est le Plan d’Épargne en Actions (PEA). Les derniers chiffres consolidés de la Banque de France portent sur 2024, mais dessinent nettement la tendance :

les encours de PEA ont progressé de 1,2%, pour atteindre 114 milliards d’euros,





89% des encours sont investis en actions françaises (et jusqu’à 96% pour le PEA-PME),





le nombre de plans continue d’augmenter : plus de 7,28 millions de PEA ouverts fin 2024,





les versements annuels ont bondi de 70%, de 4,5 à 7,5 milliards d’euros,





les sommes laissées en cash sur les plans diminuent, signe que l’argent est plus vite investi en actions.

Rien à voir avec une “nation de traders” : la majorité de l’épargne reste dans des supports prudents. Mais une nouvelle génération d’investisseurs, plus jeune, plus digitale, plus informée, pousse progressivement la frontière.

Une France sur la défensive

Pourquoi cette mise de côté massive ? Parce que le pays vit depuis cinq ans dans un enchaînement de chocs rarement vu en temps de paix :

pandémie de Covid-19,





guerre en Ukraine et retour de la géopolitique dure en Europe,





inflation qui grignote le pouvoir d’achat,





tensions géopolitiques globales,





crises politiques internes à répétition,





déficit public record et débat permanent sur la soutenabilité des finances publiques.



Face à ce paysage brouillé, les ménages adoptent un réflexe de protection : on consomme moins, on met de côté plus. Non par plaisir, mais par prudence. Beaucoup anticipent : de possibles hausses d’impôts, des difficultés économiques, un avenir moins lisible pour eux-mêmes ou leurs enfants.

À cette dimension psychologique s’ajoute un fait démographique majeur : le vieillissement de la population. Plus un ménage avance en âge, plus la logique de précaution domine : on épargne pour la retraite, pour la dépendance, pour les aléas de santé, pour les enfants ou petits-enfants. Résultat : les retraités auraient contribué à environ deux tiers de la hausse du taux d’épargne selon la Banque de France.

Faut-il se réjouir ou s’inquiéter de cette vague d’épargne ? Les deux, simultanément.

Mauvaise nouvelle pour la croissance à court terme :

chaque euro mis de côté, c’est un euro de moins en consommation,





donc moins de chiffre d’affaires pour les entreprises,





moins de TVA encaissée,





moins de recettes publiques à iso-taux d’imposition.

Dans une économie déjà fragilisée par le ralentissement, l’hyper-épargne agit comme un frein. Elle nourrit l’idée d’une demande atone, entretient la peur d’un futur fiscal plus lourd, et peut décourager l’investissement productif si les entreprises anticipent une consommation durablement comprimée.

Bonne nouvelle pour la stabilité financière :

Cette épargne est aussi un coussin colossal qui rassure les marchés. Sans ces milliers de milliards sur les livrets, l’assurance-vie et les comptes, la dette publique française – déjà scrutée par les agences de notation – serait probablement jugée encore plus risquée. Les ménages, en gardant une épargne abondante et relativement prudente, fournissent indirectement une assise domestique au financement de l’économie.