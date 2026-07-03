L'Iran veut s'afficher en vainqueur du conflit avec les Etats-Unis.

Samedi, les Etats-Unis célèbreront les 250 ans de leur indépendance. Le même jour, les funérailles d’Ali Khamenei débuteront en Iran.

Pendant six jours, la République islamique vivra au rythme des plus grandes funérailles d’Etat de son histoire. Les cérémonies se dérouleront dans 5 villes en Iran et en Irak. Ali Khamenei sera inhumé le 9 juillet dans la ville sainte de Machhad (nord-est), d’où il était originaire.

Ali Khamenei, Guide suprême depuis 1989, avait été tué au premier jour de l’offensive américano-israélienne, le 28 février.

Entre 15 et 20 millions de personnes sont attendues pour assister aux cérémonies à Téhéran. Une capitale qui sera "complètement fermée et fériée" pendant trois jours, selon les autorités.

"J'invite tout le peuple iranien (...) à écrire une page glorieuse de l'histoire de l'Iran islamique par votre présence", a déclaré hier dans un communiqué Mohammad Bagher Ghalibaf, chef de l’équipe de négociation iranienne et président du Parlement. "L'Iran (...) s'apprête à vivre l'un des moments les plus marquants de son histoire".

L'affluence attendue devrait largement dépasser celle observée lors des funérailles du président Ebrahim Raïssi, mort en 2024 dans un crash d'hélicoptère dans le nord-ouest de l'Iran, ou de Qassem Soleimani, commandant de la Force al-Qods des Gardiens de la révolution, tué à Bagdad en janvier 2020 lors d'une frappe de drone ordonnée par Donald Trump. Elle devrait même être supérieure à celle des funérailles de l'ayatollah Khomeiny, fondateur de la République islamique, en 1989.

Selon le ministre des Affaires étrangères iranien, des représentants de 100 pays feront également le déplacement.

Un régime renforcé ?

Ces funérailles seront l’occasion pour l’Iran de mettre en scène l’unité de la nation iranienne et de relégitimer le régime.

Pour les Iraniens, le simple fait d’avoir résisté pendant 4 mois aux frappes américano-israéliennes est une victoire. Et même si l’Iran est affaibli militairement, il a montré qu’il pouvait toujours avoir une très forte capacité de nuisance, vis-à-vis de ses voisins et de l’économie mondiale.

L’Iran a aussi renforcé son contrôle sur le détroit d’Ormuz. Avant la guerre, la navigation était libre dans ces eaux internationales. Désormais, l’Iran exerce une forme de contrôle sur le transit des navires et pousse pour l’instauration d’un droit de péage. Les Etats-Unis s’y opposent fermement mais, selon Bloomberg, plusieurs pays européens jugent que des droits de passage sont "inévitables".

Mais même sans ce péage, les Iraniens pourraient tout de même se refaire une santé financière. En effet, l’Iran espère négocier à la fois la levée des sanctions et le déblocage de ses avoirs gelés à l’étranger. D’ores et déjà, le Trésor américain a levé les sanctions sur les produits pétroliers iraniens pour une période de 60 jours.

Bürgenstock (Suisse), le 21 juin 2026.

Le régime paraît donc sortir renforcé de la guerre. Mais il est sans doute trop tôt pour tirer des conclusions définitives à ce sujet. Car si la République islamique a résisté à la pression extérieure, son assise intérieure demeure incertaine.

Il y a six mois, le régime réprimait dans le sang les mouvements de contestation. Les Iraniens n'ont sans doute pas oublié les dizaines de milliers de victimes de cette répression. Par ailleurs, on ignore dans quel état se trouve aujourd'hui l'appareil sécuritaire, après quatre mois de bombardements américano-israéliens.

Seul journaliste francophone à avoir couvert la guerre depuis Téhéran, Siavosh Ghazi, correspondant pour RFI et France 24, note également une évolution des mœurs dans la société et une forme de relâchement social. Dans son livre, Carnet de guerre : 40 jours dans Téhéran sous les bombardements, il décrit des femmes "beaucoup moins voilées" dans les rues, parfois à scooter ou à moto, et des tenues plus occidentales, à Téhéran comme en province.

Dans ce contexte, les funérailles d'Ali Khamenei prennent une dimension qui dépasse largement le simple hommage national. Elles constituent un moment clé pour le pouvoir, appelé à démontrer sa capacité à assurer la continuité de l'Etat et à organiser la succession du Guide suprême.

La grande inconnue de cette séquence est la présence de Mojtaba Khamenei. Il a été blessé lors des frappes qui ont tué son père et n’est plus apparu en public depuis. Ce serait sans doute le moment idéal pour effectuer sa première sortie en tant que Guide suprême. L’Iran pourrait ainsi mettre en scène la transition du pouvoir.

Le chef des Gardiens de la Révolution (IRGC), Ahmad Vahidi, a pour sa part fait sa première apparition depuis fin février. Des images diffusées vendredi par les médias iraniens le montrent se recueillant devant la dépouille d'Ali Khamenei.