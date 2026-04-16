Les futurs réacteurs nucléaires américains soutenus par des prêts publics
Les premiers projets de nouveaux réacteurs nucléaires aux États-Unis devraient bénéficier d'un soutien financier direct de l'État, à travers des prêts fédéraux, dans le cadre d'une stratégie visant à relancer durablement la filière.
Le secrétaire à l'Énergie Chris Wright a indiqué que les cinq à dix premiers réacteurs en projet seront "presque certainement" financés en partie par le département de l'Énergie. Cette orientation s'inscrit dans la politique de l'administration Trump, qui ambitionne la construction de dix réacteurs de grande taille d'ici 2030. Toutefois, aucun projet n'a encore reçu d'approbation officielle, illustrant les obstacles réglementaires et industriels à surmonter. En parallèle, les autorités cherchent à accélérer les procédures pour faciliter le lancement de ces infrastructures.
Cette relance s'appuie également sur des partenariats industriels d'envergure, notamment avec Cameco et Brookfield Asset Management, propriétaires de Westinghouse Electric, pour un programme estimé à au moins 80 milliards de dollars. Des soutiens internationaux ont aussi été évoqués, dont une participation potentielle du Japon à hauteur de 332 milliards de dollars pour des projets incluant des réacteurs AP1000 et des petits réacteurs modulaires. Ces ambitions interviennent dans un contexte de besoins énergétiques croissants.
Malgré ces perspectives, le secteur reste marqué par les difficultés passées, notamment les retards de sept ans et les dépassements de coûts de près de 17 milliards de dollars pour les réacteurs de Vogtle. Le gouvernement dispose néanmoins d'un levier financier important avec une capacité de prêt d'environ 290 milliards de dollars. Dans un contexte de transition énergétique et de demande accrue en électricité, liée notamment à l'essor de l'intelligence artificielle, les États-Unis cherchent à repositionner le nucléaire comme un pilier de leur mix énergétique.
Cameco Corporation fournit du combustible d'uranium pour produire de l'électricité de base propre et fiable dans le monde entier. La société propose également des services de traitement du combustible nucléaire, des services de raffinage et fabrique des assemblages de combustible et des composants de réacteurs. Ses secteurs d'activité sont l'uranium, les services liés au combustible et Westinghouse. Le secteur de l'uranium est impliqué dans la prospection, l'exploitation minière, le traitement, l'achat et la vente de concentré d'uranium. Le secteur des services liés au combustible est impliqué dans le raffinage, la conversion et la fabrication de concentré d'uranium, ainsi que dans l'achat et la vente de services de conversion. Le segment Westinghouse est engagé dans les activités de services nucléaires. Ses projets d'uranium comprennent Millennium, Yeelirrie et Kintyre. Le projet Cree Extension-Millennium est une coentreprise exploitée par Cameco et située dans la partie sud-est du bassin de l'Athabasca au Canada. Le gisement Yeelirrie est situé à environ 650 kilomètres au nord-est de Perth et à environ 750 kilomètres au sud du projet Kintyre.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.