Trois des quatre plus grandes banques centrales du monde - BCE, Banque d'Angleterre et Banque du Japon - se réunissent cette semaine. Trois décisions différentes sont attendues.

Pour la dernière vraie semaine de l’année sur les marchés financiers, les investisseurs seront particulièrement occupés. Un agenda au cœur duquel figurent les réunions de banque centrale. Après la Fed la semaine dernière, c’est au tour de la BCE (jeudi), de la Banque d’Angleterre (jeudi) et de la Banque du Japon (vendredi) de rendre leurs dernières décisions de l’année.

Une BCE bien positionnée

Depuis la dernière baisse des taux en juin, la BCE estime que la politique monétaire est "bien positionnée". Jeudi, Christine Lagarde ne devrait pas dévier de cette ligne. C’est donc un statu quo qui sera annoncé. Une position soutenue par les dernières données : une croissance résiliente et une inflation un peu au-dessus des attentes.

Le statu quo devrait aussi être soutenu par la mise à jour des projections économiques. "Lors des dernières projections, nous avons revu nos prévisions à la hausse" déclarait Christine Lagarde lors d'un événement organisé par le Financial Times la semaine dernière. "Je soupçonne que nous pourrions le faire à nouveau en décembre."

Il est intéressant de noter que la conversation a un peu changé au cours des dernières semaines. Nous sommes passés de "La BCE doit-elle encore baisser les taux ?" à "le prochain mouvement sera-t-il une hausse ?"

La semaine dernière, Isabel Schnabel, membre faucon du directoire de la BCE, déclarait à Bloomberg partager "les attentes du marché selon lesquelles le prochain mouvement sera une hausse".

Banque d’Angleterre : Bailey en arbitre

En pause depuis le mois d’août, la Banque d’Angleterre devrait baisser les taux de 25 points de base ce jeudi, passant ainsi de 4% à 3.75%. Dans un comité très divisé, Andrew Bailey devrait cette fois faire pencher la balance du côté d’une baisse, dans un vote à 5 voix contre 4.

La Banque d’Angleterre est dans une situation un peu délicate, avec l’inflation la plus élevée du G7. Selon une enquête Reuters, l’inflation du mois de novembre, publiée demain devrait s’établir à 3.5%. Une inflation qui ralentit, certes, mais qui est toujours assez éloignée de l’objectif de 2%.

Le dernier rapport sur l’emploi, publié ce matin, montre toutefois que les salaires continuent à décélérer, dans un marché du travail qui ralentit. C’est cela qui permet à la BoE de réduire à nouveau ses taux. Les investisseurs anticipent une baisse de taux supplémentaire en 2026.

La Banque du Japon à contre-courant

A l’inverse des autres grandes banques centrales, la Banque du Japon est engagée dans un cycle de hausse de taux. Une phase de normalisation monétaire après des années de politique monétaire ultra-accommodante.

La BoJ a déjà relevé ses taux de 100 points de base, passant de -0.5% en à 0.5% depuis janvier 2025. Vendredi, une nouvelle hause d’un quart de points est attendue. Un mouvement qui semblait loin d’être acquis il y a quelques semaines, avec l’arrivée de la nouvelle Première ministre, Sanae Takaichi, favorable à une politique monétaire accommodante.

Mais une inflation ancrée au-dessus de 2%, soutenue par la hausse des salaires, milite pour des taux plus élevés. La Banque du Japon estime le taux neutre dans un intervalle compris entre 1% et 2,5%.