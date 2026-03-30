La guerre en Iran a relancé les paris sur les hausses de taux des banques centrales. Mais le marché a déjà fait le travail.

Depuis le début du conflit en Iran, les taux d’intérêt s’envolent. Le 10 ans américain est revenu titiller son plus haut niveau de l'année à proximité des 4,5% (il s'est un peu replié depuis). Le 30 ans s'est approché des 5%. Le 10 ans français a pour sa part atteint vendredi son plus haut niveau depuis juin 2009 à 3,88%.

Mais c'est bien sur la partie courte de la courbe que les mouvements sont les plus violents. En un mois, le 2 ans allemand s'est envolé de 70 points de base. Aux Etats-Unis, la dette à deux ans a progressé de 55 points de base. Des mouvements qui traduisent le retournement complet des anticipations sur la politique monétaire. Les investisseurs regardaient du côté des baisses de taux cette année, ils se préparent maintenant à des hausses. Les traders anticipent par exemple trois hausses de taux de la BCE d'ici septembre.

Ces anticipations sont toujours très volatiles et je suis incapable de vous dire si la Fed ou la BCE monteront effectivement leurs taux en 2026. Mais le marché, lui, a déjà fait le job. Le resserrement monétaire a déjà eu lieu puisque les coûts des emprunts pour les entreprises et les Etats ont nettement augmenté.

Cela montre une nouvelle fois que la rhétorique est le premier outil des banquiers centraux. Les réunions de mars ont été perçues par les investisseurs comme un pivot hawkish. Mais Jerome Powell (Fed), Christine Lagarde (BCE) et Andrew Bailey (Banque d’Angleterre) ont laissé leurs taux directeurs inchangés et ont simplement signalé qu’ils étaient prêts à agir face à un retour de l’inflation.

Si cette rhétorique permet de tenir les anticipations d’inflation, le revers de la médaille c’est l’accentuation du choc sur la croissance. En effet, l’envolée des prix de l’énergie ravive les craintes inflationnistes. Mais des prix de l’énergie plus élevés freinent également l’activité. Et la remontée des taux d’intérêt ne fait qu’accentuer cette problématique.

Pour atténuer l’impact du choc énergétique, les gouvernements sont tentés de prendre des mesures budgétaires. Mais la perspective de déficits plus élevés ne fait que renforcer la pression sur les taux longs. Les investisseurs gardent en mémoire la crise énergétique de 2022, consécutive à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Selon le think tank Bruegel, les mesures mises en place en Europe à cette période ont coûté au total 651 milliards d’euros.

Cette fois, les marges de manœuvre semblent beaucoup moins importantes. Et les pays du sud de l’Europe, qui ont davantage réduit leur déficit ces dernières années, sont ceux qui peuvent maintenant davantage soutenir leur économie. La semaine dernière, les parlementaires espagnols ont approuvé un plan d’aide de 5 milliards d’euros, qui prévoit notamment la réduction de la TVA de 21 à 10% sur l’électricité, le gaz et l’essence. L’Italie a baissé les taxes sur le carburant. Une mesure chiffrée à 417 millions d’euros. En France, seuls des mesures visant les secteurs les plus impactés ont été annoncées, pour un coût de 70 millions d’euros.