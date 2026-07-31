La claque récente sur les technologiques mélangée aux bons résultats de Microsoft a sonné la révolte du Nasdaq. C'est ce qu'on appelle "buy the dip" en anglais : on achète le trou d'air en misant sur un rebond. Le mois de juillet ne sera peut-être pas si abominable que prévu pour les valeurs de l'IA.

Si vous n'avez pas une mémoire de bulot, vous vous souvenez que j'ai évoqué hier la baisse de 10% du Nasdaq 100 depuis ses derniers records, qu'on qualifie en finance de "correction". Vous n'avez pas non plus oublié qu'il peut se produire en général deux choses à partir de là. Soit ça continue à partir en sucette, soit c'est un bon moment pour tenter quelque chose. Hier, les investisseurs ont décidé de tester le second scénario, ce qui a permis à l'indice technologique américain de rebondir de 3,4% après six séances consécutives de baisse.

Le rebond a pris appui sur deux piliers. D'abord, les résultats de Microsoft, dont je reparle juste après dans la partie consacrée aux variations absurdes. Ensuite, la possibilité d'entrer sur le marché en profitant d'une ristourne de 10%, voire beaucoup plus sur certains dossiers. C'est ce qu'on appelle des "achats à bon compte" et c'est particulièrement exacerbé dans ces périodes où les investisseurs brûlent de se renforcer sur certains titres ou certaines thématiques (l'IA, quoi), mais n'osent pas toujours à cause de valorisations parfois incandescentes.

Cette situation a donné lieu à quelques envolées comme savent en produire les marchés actuels, que je vais commenter parce qu'il y a quand même des choses à dire et que ça me permet de meubler cette chronique sans trop me fouler.

+15,5% : c'est la hausse de Microsoft au terme de la séance d'hier. Le groupe a publié des résultats rassurants au second trimestre, qui ne valaient peut-être pas +15%, mais le marché à la dérive avait besoin que ses gros bras rassurent. La capitalisation du groupe a bondi de près de 500 milliards de dollars, soit le plus gros mouvement jamais enregistré pour une action en une seule séance.

+16,7% : c'est la hausse du KOSPI ce matin quand je suis arrivé au bureau avec la gueule enfarinée et l'œil encore bovin. L'indice coréen est un concentré de l'époque boursière avec sa surexposition aux stars de l'IA Samsung Electronics et SK Hynix (lesquelles flambaient de 20% chacune au meilleur de la journée). Je crois que c'est un record de hausse pour le KOSPI en une seule journée, même si les gains se sont un peu réduits depuis.

+25% : c'est l'envolée de Sandisk, qui avait perdu la moitié de sa valeur en moins d'un mois. Les valeurs américaines des puces mémoire fonctionnent comme le KOSPI et offrent donc un effet de levier sur le mouvement du marché. C'est de la pure exploitation spéculative optimisée, et ça fonctionne.

+19% : c'est la hausse du pétrole en juillet. OK, c'est juste pour faire le relou rabat-joie. Il faut quand même garder un œil dessus parce que c'est un déterminant économique important, en particulier pour la politique monétaire.

Parlons-en justement, de politique monétaire (cette transition capillotractée vous était offerte par les shampooings Zonebourse). La Banque du Japon a maintenu le statu quo sur ses taux cette nuit, comme le prévoyaient tous les économistes interrogés par les sondeurs officiels comme Bloomberg, Refinitiv et Pif Gadget. Pourtant, le yen s'est envolé. Enfin envolé à l'échelle du yen, c’est-à-dire qu'il a gagné 3% contre le dollar américain. Ce renforcement n'a rien à voir avec la politique monétaire, puisqu'il a démarré dans l'après-midi d'hier après une intervention des autorités japonaises, sans doute coordonnée avec des banques centrales étrangères (possiblement la Fed). Une intervention identique a eu lieu sur le won coréen. Par "intervention", on entend en l'occurrence un achat massif de yens par la BoJ et de wons par la Banque de Corée, qui vendent du dollar. Les Etats-Unis reprochent aux deux pays la sous-valorisation de leurs devises, qui favorise les exportateurs asiatiques aux dépens des entreprises américaines. Les financiers scrutent de près l'évolution du yen, qui a plus d'importance qu'on ne le pense pour l'économie mondiale en général et américaine en particulier.

Côté marché boursier, la grande question de ce 31 juillet c'est : est-ce que l'embellie technologique va s'installer ou est-ce une simple reprise technique. Et la grande réponse est : on ne sait pas. Par contre, on peut dire que Microsoft a été rejoint par Amazon dans le camp des gros bras qui viennent à la rescousse du marché. Le groupe du monsieur chauve qui va dans l'espace a rassuré le marché en publiant une forte croissance de son activité cloud, qui a pesé plus lourd que les craintes de surinvestissement dans les infrastructures IA. L'action grimpait fort hier soir hors séance. En revanche, Apple a déçu et chute. Mais cela ne pèsera pas sur le marché dans sa configuration du jour, parce que les investisseurs utilisent Siri et savent par conséquent que la marque à la pomme n'est pas vraiment une valeur IA.

En Europe, la saison des résultats se passe plutôt bien et permet au Stoxx Europe 600 de revenir à 650 points (+0,8% hier), à moins de 1% de son record du 6 juillet dernier. Le CAC 40 a particulièrement brillé grâce aux résultats de grande qualité de Schneider Electric, sa meilleure valeur IA, qui valent d'ailleurs au groupe de reprendre la place de première capitalisation flottante de la Bourse de Paris à TotalEnergies pour pas grand-chose, du moins selon mes calculs.

Sur l'agenda macro, focus sur la première estimation de l'inflation européenne de juillet ce matin.

En Asie Pacifique ce matin, le Nikkei 225 japonais rebondit de 4%, tracté par ses valeurs technologiques. Le KOSPI coréen flambe donc de 17% en cours de séance et le TAIEX taïwanais de 8%. Sur les marchés normaux, l'ASX australien gagne 0,3%, le SENSEX indien 0,1% et le Hang Seng de Hong Kong lâche 0,1%. Les marchés européens devraient ouvrir en hausse, tandis que les contrats à terme américains sont encore vert fluo.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h30 : Ventes au détail (Suisse)

08h45 : Taux d'inflation (France)

09h55 : Taux de chômage (Allemagne)

11h00 : Taux d'inflation (Zone euro)

14h30 : Indice du coût de l'emploi salarié trimestriel (Etats-Unis)

15h45 : Indice Chicago PMI (Etats-Unis)

16h00 : Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Accor : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 52 à 51 EUR.

Anheuser-Busch Inbev : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 79 à 85 EUR. Morgan Stanley initie à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 74 à 82,50 EUR.

Arkema : Barclays maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours réduit de 52 à 51 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 55 à 62 EUR.

Atos Group : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 66,40 à 65,90 EUR.

Aéroports De Paris : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 140 à 150 EUR.

Deutsche Bank : Zacks dégrade à sousperformance de neutre avec un objectif de cours réduit de 37,50 USD à 30,50 USD.

Elis : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 29 à 31,50 EUR.

L'Oréal : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 430 à 445 EUR. Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 450 à 460 EUR.

Nexans : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 191 à 179 EUR.

Renault : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler avec un objectif de cours relevé de 30,10 à 31,20 EUR.

Sanofi : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 85 à 79 EUR.

Schneider Electric : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 335 à 345 EUR.

Scor : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours relevé de 33 à 35 EUR. RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 35 à 38 EUR.

Société Générale : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger avec un objectif de cours relevé de 78,50 à 80 EUR. BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 90 à 96 EUR.

Stellantis : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 8 à 5,50 EUR. Oxcap Analytics maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 8,40 à 6,80 EUR.

Vallourec : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 29,40 à 28,30 EUR.

Wendel : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 161 à 165 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres) Crédit Agricole confirme ses objectifs annuels après le S1. Saint-Gobain maintient sa prévision de marge pour 2026 malgré une baisse de ses résultats au S1. Le titre gagnait 3,3% sur OTC Markets hier soir. Axa gonfle son bénéfice net au premier semestre. Euronext publie des résultats record au S1. Teleperformance confirme ses objectifs 2026. Worldline abaisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, pénalisé par le retard des contrats bancaires. Forvia confirme ses prévisions 2026. Vusion voit ses revenus bondir de 34% au S1, portés par les VAS et le déploiement chez Walmart. Coface dévoile ses semestriels et réaffirme son plan stratégique. Viridien voit son Ebitda ajusté reculer de 14% au T2 et ses revenus reculer, mais confirme son objectif annuel et poursuit son désendettement.

Abivax annonce un retour positif de la FDA à l’issue de ses échanges pré-NDA concernant l’obéfazimod.

Icade prend le contrôle de Comet et se lance dans l'événementiel.

John Textor réclame 20,9 MEUR à Eagle Football devant la justice française.

Median Technologies signe un partenariat commercial stratégique avec Canon Medical Systems via sa filiale Olea Medical.

Les principales publications du jour: Engie, Poxel, Spineway, Florentaise, Equasens, Lectra, NRJ Group, Groupe LDLC, Marie Brizard, Manitou, X-Fab.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.