Les Houthis menacent de fermer Bab el-Mandeb, les marchés résistent

La situation autour de Bab-el-Mandeb (littéralement "la porte des lamentations"), reste floue alors que les rebelles Houthis ont annoncé un blocus maritime de l'Arabie Saoudite. Deux pétroliers engagés en mer Rouge et qui se dirigeaient vers l'Asie viennent ainsi de faire demi-tour préférant faire le tour via le canal de Suez plutôt que d'affronter l'ire de la milice yéménite. Si les prix du pétrole sont en hausse, les principaux indices européens résistent pour l'instant : Paris achève la séance sur un gain de 0,28%, à 8 363 points, derrière Londres (+0,58%) et Francfort (+0,59%).