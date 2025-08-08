Les importations vers les États-Unis ont reculé de 8,4% sur un an en juin, selon la Fédération nationale du commerce de détail (National Retail Foundation), pénalisées par l’incertitude entourant la politique tarifaire de l’administration Trump. Cette baisse, plus marquée que prévu, intervient alors que de nouveaux droits de douane allant de 10% à 50% sont entrés en vigueur le 7 août, touchant notamment l’Inde, le Brésil et la Suisse. La séquence tarifaire a été ponctuée de revirements, avec une trêve partielle accordée à la Chine en mai avant un retour aux hausses en juillet.

Au total, 1,96 million d’équivalents vingt pieds (EVP, unité de mesure dans le transport) ont transité par les ports américains suivis par la NRF, un chiffre inférieur aux prévisions qui anticipaient 2,06 millions. L’organisation table désormais sur un volume annuel 2025 en baisse de 5,6% par rapport à 2024. Les distributeurs d’habillement, comme Under Armour ou Deckers Outdoor, figurent parmi les plus exposés, une part importante de leur approvisionnement venant de pays d’Asie du Sud-Est visés par les tarifs.

Pour la NRF, l’impact ne se limitera pas au commerce extérieur : la hausse des prix à la consommation, la réduction de l’offre en magasin et un possible ralentissement économique figurent parmi les risques majeurs. “Moins d’importations, c’est aussi moins de choix et moins d’embauches”, a résumé Jonathan Gold, vice-président de l’organisation.