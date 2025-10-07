C'est un des mouvements marquants de 2025 sur les marchés : le retour des émergents. Depuis le début de l'année, le MSCI Emerging Markets a progressé de 27.5%. Si ce retour est en partie le résultat d'une volonté de se diversifier du marché américain, les investisseurs n'échappent pas au problème de la concentration.

Les indices américains enchainent les records depuis quelques semaines. Le S&P 500 a enregistré hier son 32ème record de clôture en 2025. Des records qui ne doivent pas nous faire oublier que Wall Street n’a plus le leadership cette année.

Les indices américains sont notamment distancés par les émergents. Le MSCI Emerging Markets – l’indice qui regroupe 1189 valeurs de 24 marchés émergents - est en hausse de 27.5% depuis le 1er janvier, quand le S&P 500 ne progresse que de 15%.

Sur 5 ans, en revanche, il n’y a pas match : le S&P 500 fait environ 4 fois mieux que le MSCI Emerging Markets. Sur cette période, les émergents ont notamment été pénalisés par le caractère "ininvestissable" de la Chine.

Source : Zonebourse

L’un des arguments que l’on entend beaucoup pour expliquer ce retour des émergents, c’est la volonté de se diversifier des Etats-Unis. Un marché considéré comme trop concentré.

En effet, les 10 premières valeurs du S&P500 représentent environ 40% de l’indice, et font l’essentiel de la performance depuis maintenant plusieurs années.

Mais le MSCI Emerging Markets n’échappe pas à ce problème : les 5 premières pondérations de l’indice représentent, à elles seules, presque 25% de l’indice.

10 premières pondérations du MSCI Emerging Markets. Source : MSCI

Et ce sont ces valeurs qui entrainent l’indice. Depuis le 1er janvier, TSMC progresse de 30%, Tencent de 62%, Samsung de 67%, Alibaba de 96%, et SK Hynix de 127%.

Si la volonté de se diversifier du marché américain et de jouer un rattrapage est réelle, la hausse des émergents se fait aussi dans le sillage de Wall Street, grâce à l’envolée de quelques valeurs liées à la même thématique que celle qui dope le Nasdaq et le S&P500 : l’intelligence artificielle.