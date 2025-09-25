Les demandes initiales d’allocations chômage aux États-Unis ont chuté à 218 000 la semaine du 20 septembre, soit 14 000 de moins que la semaine précédente et bien en deçà des 235 000 attendues. Les demandes continues sont restées stables, à 1,926 million. Cette baisse confirme que, malgré le ralentissement des créations d’emplois, les entreprises demeurent réticentes à licencier. Le Texas a notamment enregistré une forte diminution de près de 7 000 inscriptions non ajustées après plusieurs semaines de volatilité.

Ces chiffres interviennent dans un contexte marqué par la première baisse de taux de la Réserve fédérale en 2025, qui avait mis en avant les risques croissants pesant sur l’emploi. Parallèlement, plusieurs indicateurs économiques surprennent à la hausse : le PIB du deuxième trimestre a été révisé à 3,8%, soutenu par une consommation plus dynamique, les commandes de biens durables ont progressé de 2,9% en août, et les ventes de logements neufs ont bondi de 20,5% le même mois.

La résilience de l’économie, malgré les tensions commerciales et réglementaires, conforte le scénario d’une croissance robuste. Jerome Powell a reconnu mardi cette solidité tout en maintenant une orientation monétaire jugée "modérément restrictive". Les marchés, de leur côté, continuent d’anticiper deux nouvelles baisses de taux d’ici la fin de l’année, en octobre et en décembre.