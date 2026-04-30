Le produit intérieur brut (PIB) réel des États-Unis a progressé de 2,0% en rythme annualisé, selon la première estimation du Bureau of Economic Analysis (BEA), après une hausse limitée à seulement 0,5% au T4 2025 en raison du shutdown historique d'octobre et novembre derniers.

Dans le détail, les dépenses publiques ont rebondi après l'effet du shutdown et l'investissement privé a nettement accéléré, tandis que la consommation des ménages a ralenti, limitant la progression de l'activité. Le commerce extérieur a également pesé sur le PIB, avec une hausse des importations plus rapide que celle des exportations.



L'élément le plus intéressant de cette publication est la très forte accélération de l'investissement privé domestique, qui a bondi de 8,7%, dont +10,4% pour l'investissement des entreprises en "équipements et structures" (son rythme le plus rapide depuis près de trois ans).



Les investissements massifs dans l'IA contribuent de façon non négligeable à la croissance du PIB américain. Les dépenses dans les "ordinateurs et équipements périphériques" et les "logiciels" ont autant contribué à la croissance du PIB que la consommation des ménages (1,09 point contre 1,08 point). Cette contribution est d'autant plus impressionnante que le poids direct de ces deux segments est environ vingt fois plus faible que celui de la consommation (3,7% contre 68% du PIB).

Croissance des investissements dans les “ordinateurs et équipements périphériques” et les “logiciels” sur un an :





Une part importante de ces investissements est évidemment financée par les "hyperscalers", dont les prévisions de capex ont augmenté après leurs résultats du premier trimestre. Microsoft a évoqué environ 190 MdsUSD de dépenses d'investissement pour 2026, Alphabet vise 180 à 190 MdsUSD, Amazon maintient un objectif proche de 200 MdsUSD et Meta prévoit 125 à 145 MdsUSD. Au point médian, ces quatre groupes représentent environ 710 MdsUSD de capex, soit près de 2,2% du PIB nominal américain annualisé du premier trimestre.



Toute cette dépense ne tombe toutefois pas directement dans le PIB américain. Une partie de la valeur ajoutée des serveurs, puces, mémoires, équipements électriques et composants est créée à l'étranger, en particulier en Asie, et s'échappe donc par les importations. Le BEA souligne d'ailleurs que la hausse des importations de biens au T1 a été menée par les ordinateurs, périphériques et pièces détachées.



Ces investissements massifs dans l'IA ne sont pas non plus sans conséquence pour le consommateur américain. L'augmentation soudaine de la demande en énergie des centres de données fait fortement grimper les factures d'électricité (+5,4% en 2025) et, en contribuant autant à la croissance, elle alimente aussi les pressions inflationnistes. Cela pousse les taux obligataires de long terme à la hausse et réduit, in fine, les capacités d'emprunt des ménages.

Evolution du prix moyen de l’électricité aux Etats-Unis ($/kwh) :