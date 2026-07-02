Le spécialiste américain des pesticides - dont le portefeuille de molécules fait la part belle aux insecticides - traverse de graves difficultés depuis la fin de la pandémie.

Les surstockages pendant le Covid, les expirations de brevets couplées à la concurrence des génériques, ainsi qu'une conjoncture particulièrement délicate dans le secteur agricole, ont entraîné une très forte contraction du profit d'exploitation, divisé par quatre en cinq ans.

FMC supportant par ailleurs un endettement important, cette spirale infernale a débouché sur une dégradation brutale de la solvabilité du groupe, subitement acculé à une sécheresse de liquidités juste avant la survenue d'importantes échéances de refinancement.

Voilà pourquoi sa capitalisation boursière a été divisée par douze en l'espace de quatre ans, dans l'une des déroutes financières les plus spectaculaires observées ces derniers temps - pourtant riches en catastrophes de ce type.

Hier, le groupe belge Tessenderlo - contrôlé par le redoutable Luc Tack, investisseur opportuniste coutumier des situations en apparence désespérées et des redressements d'urgence - annonçait injecter 400 millions de dollars dans FMC en échange de 20 % du capital, à un cours de 13,3 dollars par titre.

Curieusement, le titre FMC a clôturé hier à moins de 11 dollars, signe de la déception des investisseurs, manifestement peu enclins à parier sur un redressement, et qui auraient préféré une vente en bonne et due forme du groupe plutôt qu’un renflouement à ce niveau de cours.

En la matière, une option semble avoir été sur la table, avec une rumeur de valorisation à plus de 30 dollars par titre selon les déclarations du directeur général Pierre Brondeau - une annonce qui, du reste, n'a pas manqué de faire hausser quelques sourcils à l’époque.

Épaulé par le belge Tessenderlo, FMC va donc tenter un redressement par ses propres moyens. Plusieurs mesures encourageantes, il faut le dire, ont permis d'éteindre les incendies les plus pressants : renégociation des termes de la dette, nouvelle émission obligataire - à 8 % contre 3,2 % précédemment -, cessions d'actifs, etc.

Cela devrait donner un peu d'oxygène au groupe, le temps que son pipeline de nouvelles molécules arrive sur le marché. Le pari de Luc Tack est que cela permettra à FMC de retrouver à terme un profit d'exploitation normalisé compris entre 500 et 700 millions de dollars.

Pour l'instant, il semble bien seul à bord. Une vague d'achats de titres sur le marché par l'équipe de direction serait un signal fort mais, manifestement, ces derniers ne partagent pas la conviction de l’entrepreneur belge...