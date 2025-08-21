La correction du Nasdaq se prolonge, alimentée par des doutes persistants sur l'IA et des valorisations devenues compliquées à justifier sur certains dossiers. Wall Street résiste tant bien que mal, mais l'ambiance générale est à la prudence avant Jackson Hole. Les investisseurs ont démarré un pivot vers des actions plus défensives en prévision d'un automne qui s'annonce incertain.

La méforme des actions technologiques américaines s'est confirmée hier, avec une quatrième baisse en cinq séances pour le Nasdaq 100, qui a perdu 3% par rapport au record touché mercredi dernier. Wall Street a malgré tout clôturé au plus haut de la journée ou presque, en remontant progressivement d'un trou d'air qui s'était formé en début de séance. Le Nasdaq 100 a malgré tout cédé -0,58% et le S&P 500 a reculé de -0,24%. Pour la seconde séance consécutive, le Dow Jones a progressé symboliquement, à contre-courant, en s'appuyant sur sa faible exposition aux valeurs technologiques. On notera que la correction des poids-lourds de la tech fait que la hausse du S&P 500 en 2025 (+8,7%) est désormais supérieure à celle de l'ETF Roundhill Magnificent Seven (+7,8%), qui suit les sept stars de la cote américaine.

Cette poussée d'aversion au risque, qui profite naturellement aux secteurs les plus défensifs comme la consommation non-cyclique, l'énergie et la santé, intervient à un moment de doute quant à la poursuite de l'engouement pour l'intelligence artificielle, après une série de signaux d'alerte convergents (que nous avons résumés hier dans ce papier : Bulle ou pas bulle ? Wall Street s'interroge sur l'IA). Au-delà des interrogations de fond, on peut ajouter l'approche de moments clefs dans l'intrigue boursière 2025 (échéances monétaire de la Fed, mois de septembre statistiquement défavorable aux actions) et des valorisations au zénith. Le cas de Palantir, que j'aborde régulièrement dans ces colonnes, est édifiant : la société de Peter Thiel et Alexander Karp, devenue une sorte d'artefact de l'IA, a atteint des multiples effarants, même en tenant compte d'une trajectoire de hausse des bénéfices époustouflante. Sa chute de 18% en six séances illustre le mouvement d'aversion au risque actuel. Et a probablement fait souffler un paquet de vendeurs à découvert qui misaient sur la correction de cette exubérance.

Après ce début de correction, vient la question habituelle : est-ce une simple respiration dans un marché haussier ou cela cache-t-il quelque chose de plus profond ? Et la réponse est : on n'en sait rien, quoi qu'en disent les prévisionnistes de tout poil. C'est la magie de la finance. On peut juste tenter de déterminer une voie médiane et assez prudente : les résultats d'entreprises sont relativement robustes, les économies ont l'air de tenir la route et les premiers chocs de la nouvelle donne politique et économique américaine ont été absorbés tant bien que mal. Les game changers les plus évidents à court terme sont d'une part une réescalade des tensions géopolitiques et d'autre part un dérapage de l'inflation américaine qui forcerait la Fed à maintenir des taux élevés et qui compliquerait la tâche fiscale de la Maison Blanche.

A ce propos, les relations entre Donald Trump et la Fed ne s'améliorent pas avant l'important discours que doit prononcer Jerome Powell demain lors du symposium de Jackson Hole. Le président américain a appelé à la démission de la gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook, sur fond d'accusations de fraude hypothécaire. L'intéressée a affirmé qu'elle ne se laisserait pas intimider. Dans le même temps, le compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale, publié hier soir, a montré que la grande majorité des membres du conseil des gouverneurs pense que les risques d'inflation l'emportent sur craintes pour le marché du travail. Le rendement de la dette américaine à dix ans reste proche de la zone des 4,3%, signe que le debriefing n'a pas apporté d'éléments nouveaux.

Dans le reste de l'actualité, rien de neuf sur les préparatifs présumés d'une rencontre Zelensky / Poutine en vue d'un cessez-le-feu en Ukraine. Le vice-président américain JD Vance a toutefois déclaré que la Russie veut récupérer des territoires actuellement sous le contrôle de l'Ukraine, confirmant les rumeurs qui circulent depuis un moment.

Sur les marchés d'Asie-Pacifique, une légère détente sur le compartiment technologique permet à la Corée du Sud (+0,5%) et à Taiwan (+1,5%) de se redresser. L'ambiance reste morose au Japon (-0,7%) et à Hong Kong (-0,2%), mais s'améliore en Inde (+0,3%). Mention spéciale pour l'ASX australien, qui prend près de 1%, dopé par l'envolée de Brambles (+12%) après des trimestriels qui ont réveillé le secteur industriel. Les indicateurs avancés européens sont hésitants.

Le début de séance est légèrement baissier pour le CAC 40 (-0,06% à 7968 points), le SMI (-0,1% à 12 264 points) et le Bel 20 (-0,1% à 4814 points).

Les temps forts économiques du jour

Au programme aujourd'hui : les PMI des grandes économies en août, puis aux Etats-Unis, les demandes d'allocations chômage, les perspectives d'affaires de la Fed de Philadelphie et les ventes de logements existants. Tout l'agenda ici.

Les principaux changements de recommandations

Assa Abloy : Barclays passe de sous-pondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 277 SEK à 351 SEK.

Alcon : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger et relève l'objectif de cours de 77,50 à 79 CHF. JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 94,70 CHF à 62,80 CHF. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 115 à 100 USD. Rothschild & Co Redburn reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 91 à 86 CHF.

Anheuser-Busch Inbev : Argus Research Company maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 79 à 75 USD.

ArcelorMittal : Zacks reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 35 à 36 USD.

ASM International : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 580 à 550 EUR.

Balfour Beatty : Panmure Liberum passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 500 GBX à 650 GBX.

BNP Paribas : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à sous-performance avec un objectif de cours de 89 EUR.

Crédit Agricole : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 19,50 à 18 EUR.

Dormakaba Holding : Bank Vontobel AG reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 440 à 600 CHF.

Geberit : Barclays reste à sous-pondérer avec un objectif de cours relevé de 520 à 530 CHF.

Huber+Suhner : Bank Vontobel AG maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 86 à 120 CHF.

Investors House : Inderes passe d'alléger à vendre avec un objectif de cours relevé de 5,90 à 6,10 EUR.

K+S : BNP Paribas Exane passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 16,50 à 8,50 EUR.

Kion Group : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 46 EUR à 61 EUR.

Leonardo : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 47,50 à 55,50 EUR.

Nordea Bank : Barclays passe de pondération de marché à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 13,30 EUR à 11,80 EUR.

Norconsult : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 48 NOK à 50 NOK. SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 47 NOK à 48 NOK.

Novartis : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 115 à 120 CHF.

Novo Nordisk : Baptista Research passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 99,40 USD à 76,40 USD.

PSP Swiss Property : Bank Vontobel AG reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 165 à 155 CHF.

Safran : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 320 à 370 EUR.

Sensirion : Research Partners AG passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 89 à 83 CHF.

Société Générale : Keefe Bruyette & Woods reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 62 à 65 EUR.

Unilever : CICC démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 5300 GBX.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

La famille Amar et JCDecaux rachètent 1,7 million d'actions JCDecaux (0,9% du capital) à 14,75 EUR pièce.

Eiffage enregistre 950 millions d'euros de commandes en Allemagne au premier semestre.

Nicox annonce des résultats positifs pour NCX 470 en phase III dans le glaucome, ouvrant la voie à une demande de mise sur le marché aux Etats-Unis au S1 2026.

OSE Immunotherapeutics nomme un nouveau directeur financier.

Cabasse augmente son capital par compensation d'une créance VEOM.

Les principales publications du jour : rien… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

Meta gèle les embauches dans le domaine de l'IA, selon le WSJ.

Tesla pourrait renoncer à commercialiser son Model Y à 6 places aux Etats-Unis, révèle Elon Musk.

McDonald's va réduire les prix de ses formules de 15% et lancer des offres à petit prix de 5 à 8 USD après avoir conclu un accord avec les franchisés.

Coty prévoit une baisse de ses ventes trimestrielles et une augmentation des prix des parfums haut de gamme.

Microsoft a réduit l'accès des entreprises chinoises aux notifications préalables concernant les failles de sécurité, de peur qu'elles ne les exploitent avant leur correction.

CVS n'ajoute pas le nouveau vaccin anti-VIH de Gilead à sa liste de médicaments couverts.

La Chine s'emploie à empêcher ses entreprises d'acheter des puces H20 Nvidia après les remarques "insultantes" d'Howard Lutnick.

Les employés de GE Aerospace représentés par le syndicat IAM ratifient un nouveau contrat de cinq ans.

DaVita augmente son programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars.

Vertiv finalise l'acquisition de Great Lakes Data Racks & Cabinets.

Jane Street déclare une participation passive de 5,4% dans CoreWeave.

Les principales publications du jour : Walmart, Intuit, Workday, Ross Stores, Zoom Communications…

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.