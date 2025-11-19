Bank of America a publié hier la dernière édition de son enquête auprès des gérants. Le constat dressé est assez paradoxal : le positionnement est clairement haussier, mais les craintes d'une bulle autour de l'IA sont fortes.

Le premier enseignement de cette édition du Fund Manager Survey, c’est que le positionnement est assez bullish, soutenu par des fondamentaux macro perçus comme solides.

La mesure du sentiment des investisseurs est au plus haut depuis 9 mois, et les niveaux de cash dans les portefeuilles continuent à diminuer, désormais à seulement 3.7%.

Source : Bank of America

Au niveau macro, les anticipations de croissance mondiales sont positives à un horizon de 12 mois, pour la première fois en 2025. Et cela se reflète dans les allocations, puisque la surpondération sur les matières premières atteint son plus haut niveau depuis septembre 2022.

Ne pas lâcher trop tôt

Mais cela n’empêche pas les investisseurs de s’inquiéter d’une potentielle bulle autour de l’IA. Depuis deux mois, ils considèrent que c’est le risque le plus important.

Source : Bank of America

Une majorité d’entre eux (53%) pensent que les valeurs liées à l’IA sont déjà dans une bulle. Et pour la première fois depuis 2005, ils pensent que les entreprises investissent trop.

Si le positionnement haussier et les craintes de bulle semblent contradictoires, c’est en réalité assez cohérent avec les mouvements de marché et le narratif depuis le début du mois. Tout le monde semble assez confiant sur les perspectives de l’IA, mais les valorisations sont tendues. Personne ne s’inquiète vraiment des perspectives de croissance, mais le marché tient compte du fait que les baisses de taux de la Fed sont moins évidentes.

La période actuelle est souvent comparée à la fin des années 1990. Et la question qui est posée aux investisseurs est de savoir si nous sommes en 1998 ou fin 1999 - début 2000. Autrement dit, si nous sommes à la fin du rallye ou s’il reste encore une jambe de hausse.

A ce jour, si tout le monde est conscient des risques, c’est davantage la peur de manquer la hausse, la fin d’un rallye, qui semble l’emporter.

C’est d’ailleurs ce que nous expliquions fin septembre. Entre 1999 et le pic de mars 2000, le Nasdaq a plus que doublé. Sortir trop tôt est donc toujours un risque.