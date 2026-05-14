Les investisseurs entre optimisme boursier et inquiétudes géopolitiques

Les marchés européens évoluent en territoire positif, dans un contexte marqué par une salve de résultats d'entreprises, des indicateurs macroéconomiques contrastés et des tensions géopolitiques persistantes. Le CAC 40 avance de 0,63% à 8 058 points et l'Euro Stoxx 50 de 0,61%. Francfort s'adjuge 1,03% et Londres 0,04%.

La rencontre en Chine entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping pourrait contribuer à débloquer la situation au Moyen-Orient et à dissiper une partie des incertitudes entourant le commerce mondial. Les deux dirigeants doivent notamment évoquer les tensions géopolitiques régionales ainsi que les relations commerciales entre les deux puissances. Donald Trump est accompagné pour l'occasion d'une dizaine de dirigeants de grandes entreprises américaines, parmi lesquels le directeur général de Nvidia Jensen Huang, Elon Musk pour Tesla et Tim Cook pour Apple.



Au Moyen-Orient, Israël accentue par ailleurs ses frappes au Liban, où des bombardements ont fait plus de 20 morts malgré la trêve en vigueur, selon le ministère libanais de la Santé. Cette nouvelle escalade intervient alors que des discussions directes entre Israël et le Liban doivent s'ouvrir jeudi à Washington.



Les valeurs en mouvement



Le principal indice parisien est dominé par Stellantis (+3,13%) et STMicroelectronics (+2,33%). Carrefour (-0,78%) et Airbus (-0,40%).



A Madrid, Telefonica s'envole de plus de 6% après avoir rassuré les investisseurs sur sa trajectoire financière. L'opérateur espagnol a confirmé viser ses objectifs à l'horizon 2026 à l'occasion de la publication de résultats trimestriels globalement conformes aux attentes, malgré une perte nette liée à ses récentes cessions d'actifs en Amérique latine.



A Londres, Burberry recule de 4,88% après avoir fait état d'une baisse de son chiffre d'affaires annuel et annoncé la suspension du dividende versé aux actionnaires. Toutefois, sur l'exercice 2025-2026, le géant britannique du luxe indique que le bénéfice opérationnel ajusté s'élève à 160 millions de livres sterling contre 26 MGBP un an avant. La marge opérationnelle ajustée de 6,6% est en hausse de 570 points de base à taux de change constants et de 560 points de base à taux réels, soutenue par 80 MGBP d'économies sur les charges d'exploitation (Opex) réalisées sur cet exercice.



Les investisseurs gardent également un oeil attentif sur la conjoncture économique. Au Royaume-Uni, le PIB a progressé de 1,2% sur un an en mars, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur une hausse de 0,7%, après une croissance de 1% en février.



Dans l'après-midi aux Etats-Unis, les marchés surveilleront les ventes au détail ainsi que l'indicateur des prix à l'importation, dans un contexte de regain de tensions inflationnistes. Les indices des prix à la consommation (CPI) et des prix à la production (PPI) ont tous deux montré cette semaine une accélération des pressions inflationnistes, ravivant les craintes liées aux conséquences de la guerre au Moyen-Orient et à la flambée des prix du pétrole.



Sur le marché des changes, l'euro cède 0,03% à 1,1712 dollar.