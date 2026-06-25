Everllence, anciennement MAN Energy Solutions, est un fournisseur mondial de premier plan moteurs marins et de moteurs de centrales électriques, ainsi que de grandes pompes à chaleur. La société emploie 16 000 collaborateurs et génère un chiffre d'affaires annuel de 4,9 milliards d'euros.
L'opération, réalisée sous la forme d'un LBO (leveraged buy-out), une acquisition avec effet de levier, devrait rapporter environ 7,4 MdsEUR à Volkswagen. La décision concernant l'utilisation de ces fonds sera prise ultérieurement. L'opération vise à renforcer significativement la situation financière du constructeur automobile allemand dans le cadre de sa transformation, tout en rationalisant son portefeuille d'investissements.
Oddo BHF donne son avis
Pour Oddo BHF, à première vue, la transaction annoncée confirme une monétisation dans le haut des attentes. Dans le détail, le broker estime que "ce dénouement combine un apport immédiat de trésorerie et un renforcement du bilan, tout en maintenant une exposition à un actif désormais plus endetté, optimisant ainsi à la fois la cristallisation de la valeur et les options futures".
Les analystes s'interrogent désormais sur l'allocation de ces liquidités, même si la direction de VW a clairement indiqué que l'amélioration de la situation financière restait l'objectif principal. Ils estiment également que le marché va chercher à savoir si d'autres mesures d'optimisation du portefeuille sont à l'étude, notamment une baisse potentielle de la participation dans Traton, afin d'en augmenter le flottant.
Enfin, Oddo BHF rappelle que de récents articles de presse indiquaient une convergence des offres autour d'une valeur d'entreprise d'environ 8,5 MdsEUR. La différence entre ce montant et les 7,4 MdsEUR de liquidités annoncés ne traduit pas un prix inférieur, mais découle de la structure de l'opération. Les analystes expliquent : "les chiffres de l'enchère font référence à la valeur d'entreprise, tandis que le produit de la vente correspond au montant en numéraire reçu pour la participation de 51% dans le capital (equity) dans le cadre d'un LBO. Cela implique qu'une part significative de la valorisation est financée par de la dette logée au niveau d'Everllence, augmentant de fait l'effet de levier par rapport à une détention exclusive par Volkswagen".
La recommandation d'Oddo BHF reste à neutre sur l'action du constructeur automobile allemand, avec une cible de cours de 95 EUR, soit un potentiel de hausse d'environ 25%.
Volkswagen AG est une société basée en Allemagne qui fabrique et vend des véhicules. Le groupe se compose de deux divisions : la division automobile et la division des services financiers. La division automobile comprend les secteurs d'activité des voitures particulières, des véhicules utilitaires et de l'ingénierie énergétique. Cette division se concentre sur le développement de véhicules, de moteurs et de logiciels pour véhicules, sur la production et la vente de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers, de camions, d'autobus et de motocyclettes, ainsi que sur les activités liées aux pièces d'origine, aux moteurs diesel de grosse cylindrée, aux turbomachines et aux composants de propulsion. La division des services financiers se concentre sur le financement des concessionnaires et des clients, le crédit-bail, la banque directe, les activités d'assurance, la gestion de flotte et les services de mobilité. Son portefeuille de marques comprend Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania et MAN.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.