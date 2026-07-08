Les investisseurs et Oddo BHF saluent une cession de LNA Santé
LNA Santé se distingue à la Bourse de Paris (+0,98%, à 35,9 EUR) dans un marché pénalisé par la reprise des hostilités au Moyen-Orient. Le spécialiste de l'exploitation et la gestion d'établissements de prise en charge globale a annoncé une cession saluée par Oddo BHF.
LNA Santé a donc dévoilé la vente de l'ensemble immobilier de son établissement d'Hospitalisation à domicile (HAD) de l'Est francilien à Euryale, une société de gestion de portefeuille de référence dans l'immobilier de santé. La vente a été effectuée dans le cadre d'une opération de "sale and lease back" assortie d'un bail ferme de longue durée.
Pour Oddo BHF, cette annonce est positive dans le sens où elle permet de montrer que LNA Santé est capable, comme Emeis ou Clariane, de signer des partenariats immobiliers de moyen terme supportant une partie du développement du parc. Les analystes rappellent que le modèle de LNA Santé consiste à construire ses établissements, porter une dette immobilière, puis à les céder, au moment de leur ouverture.
Oddo BHF indique également que même si le communiqué ne le précise pas et que si le partenariat fonctionne bien, "on peut imaginer qu'Euryale entre au capital éventuellement, en cas de besoin(s)".
La recommandation reste à l'achat, de même que l'objectif de cours à 36 EUR.
LNA Santé est spécialisé dans l'exploitation et la gestion d'établissements de prise en charge globale de personnes âgées dépendantes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'établissements médico-sociaux et sanitaires (96,3%) : gestion, à fin 2025, de 87 établissements (10 115 lits) répartis entre établissements d'hébergement médicalisés de personnes âgées (47 ; 4 795 lits), cliniques de soins médicaux et de réadaptation (18 ; 2 949 places), structures d'hospitalisation à domicile (11 ; 1 210 places), établissements de chirurgie (4 ; 159 lits), maisons de repos (4 en Belgique ; 538 lits), cliniques psychiatriques (2 ; 339 lits) et établissements de réadaptation (2 en Pologne ; 125 lits) ;
- promotion immobilière (3,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.