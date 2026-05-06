Après deux jours d'hésitations aux Etats-Unis, la hausse a repris ses droits sur des marchés actions toujours dopés à l'intelligence artificielle. Il y a un palmarès boursier qui résume assez bien ce qui est en train de se passer : le produit de référence pour les semiconducteurs, l'ETF iShares Semiconductor, a progressé 22 fois au cours des 25 dernières séances. Il a touché hier en fin de parcours la barre symbolique de 60% de hausse depuis le 1er janvier. C'est dix fois plus que le solide indice emblématique de Wall Street, le S&P 500 (+6,04%) ou que le très large indice mondial MSCI World (+5,56%). Il y a tellement d'argent qui afflue dans le secteur de la puissance de calcul que même les tocards de la profession, ou ceux qui étaient jadis considérés comme tels, en profitent. Actuellement, parier contre une entreprise mal gérée, déficitaire et aux perspectives douteuses mais officiant dans les semiconducteurs revient à se jeter devant un train lancé à pleine vitesse en espérant l'arrêter.
Mais cette explosion n'est pas illégitime pour autant. Quiconque a commencé à mettre le doigt dans l'engrenage de l'IA au-delà de la génération d'images rigolotes et de textes stéréotypés comprend qu'il se passe quelque chose de vertigineux. La Bourse se contente de refléter cela. Le financier Ed Yardeni l'exprime de façon plus académique dans sa dernière communication. Avant l'avènement de l'IA, écrit-il, les économistes raisonnaient avec trois facteurs de production, c’est-à-dire la terre, le travail et le capital. Mais désormais, ils sont forcés d'intégrer un quatrième facteur de production, les données. "Cette ressource est illimitée. Mais avant l'IA, elle n'était pas très utile car sa collecte, son traitement et son analyse étaient très coûteux", souligne Yardeni. Et les dépenses d'investissement suivent. Les hautes technologies ont peu à peu pris le pas sur les secteurs traditionnels, jusqu'à représenter au 1er trimestre 2026 environ 55% de l'investissement dans le PIB nominal aux Etats-Unis.
Les financiers aimeraient être sûrs que cette abondance profitera réellement à l'économie à moyen / long terme. Mais à défaut d'une visibilité suffisante, ils s'exposent aux gagnants les plus évidents et se retirent des perdants les plus flagrants. Ils seraient probablement plus à l'aise si le ruissellement touchait davantage de secteurs, mais là n'est pas le sujet du moment. En 2026, l'IA c'est +60% et le marché dans son ensemble c'est +6%. Que du positif donc. Et la narration est encore robuste : Samsung Electronics a touché la barre les 1 000 milliards de dollars de capitalisation ce matin pour ses bons et loyaux services dans le domaine de l'IA. C'est presque la capitalisation cumulée des cinq plus grosses entreprises françaises. Post-clôture, AMD flambait de 17% à Wall Street après la publication de résultats ne laissant entrevoir aucune pause dans l'engouement pour l'intelligence artificielle.
La géopolitique continue pourtant à saturer l'espace médiatique. Les tensions et les détentes se succèdent au Moyen-Orient. La courbe pétrolière épouse le bruit. Elle est un peu en phase descendante depuis hier. Les Etats-Unis et l'Iran pourraient se rapprocher d'un accord pour mettre un terme à leur guerre et rouvrir le détroit d'Ormuz. On a déjà entendu cette chanson. Un accord finira bien par être trouvé et les économies s'accommoderont des prix pétroliers plus élevés, surtout s'ils démarrent un reflux. C'est le sentiment du moment, même si rien n'est fait. Les investisseurs n'ont pas oublié que les marchés financiers ont la mémoire courte quand il s'agit de conflits armés : passée l'onde de choc, les actions ont tendance à passer rapidement à autre chose. Les chocs pétroliers, c'est une autre affaire qui hante toujours les boomers. Tout dépend de la durée de la crise. Pour l'heure, l'or noir reste dans la zone considérée comme gérable par le marché.
Pendant que les rumeurs vont bon train au Moyen-Orient, les deux personnages les plus puissants du monde préparent leur entrevue à Pékin la semaine prochaine. Donald Trump et Xi Jinping devraient parler de l'Iran mais aussi de Taiwan, selon les dernières informations disponibles. Les publications de résultats continuent à haute densité. Du lourd en Europe avec Novo Nordisk, Equinor, Infineon, BMW, Endesa, Diageo, Ahold Delhaize et d'autres encore. La même chose aux Etats-Unis derrière ARM, Walt Disney, AppLovin ou Marriott.
Du côté de l'Asie-Pacifique, c'est toujours férié au Japon, mais les échanges ont repris ailleurs. La Corée du Sud dégoupille en hausse de 6% derrière Samsung et SK Hynix. C'est plus calme en Australie (+1%), à Hong Kong (+1%) et en Inde (+0,3%), mais ça monte aussi. L'Europe est attendue en progression.
Les temps forts économiques du jour
L'agenda macro :
- 08h45 : Production industrielle (mensuel) (France)
- 14h15 : Créations d'emplois ADP (Etats-Unis)
- 15h30 : Discours de Musalem de la Fed (Etats-Unis)
- 16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (Etats-Unis)
- 19h00 : Discours de Goolsbee de la Fed (Etats-Unis)
- 19h30 : Discours de Hammack de la Fed (Etats-Unis)
- Le reste de l'agenda ici.
Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :
- Euro : 1,1721
- Once d'or : 4 644 USD
- Once d'argent : 75,42 USD
- Brent : 108,18 USD
- Spread Bund / OAT : 65 points (-0,73%)
- VIX : 17,38 (-0,9%)
- 10 ans US : 4,42%
- Bitcoin : 81 513 USD
Les principaux changements de recommandations
- Aker Solutions : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 48 à 45 NOK.
- Anheuser-Busch Inbev : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 59 à 73 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 78 EUR à 85 EUR.
- Autostore Holdings : AlphaValue/Baader Europe passe d'une recommandation de vendre à accumuler avec un objectif de cours relevé de 10,20 NOK à 13,60 NOK.
- Bouygues : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 50 à 61 EUR.
- Bureau Veritas : JP Morgan reste à une recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 30 à 29 EUR.
- DHL Group : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 60 à 52 EUR.
- Ferrari : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 410 à 402 USD.
- Galenica : UBS passe de vendre à conserver avec un objectif de cours de 85 CHF.
- JCDecaux : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 21 EUR à 20,70 EUR.
- Kuehne Und Nagel International : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 190 à 220 CHF.
- Nexans : BNP Paribas passe de couverture abandonnée à surperformance avec un objectif de cours de 185 EUR.
- Noho Partners : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 8,60 EUR.
- Partners Group Holding : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 1250 à 1100 CHF.
- Prysmian : BNP Paribas initie la couverture avec une recommandation de conserver et un objectif de cours de 130 EUR.
- Saint-Gobain : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 120 EUR à 105 EUR.
- Standard Chartered : Keefe Bruyette & Woods passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 1700 GBX à 2000 GBX.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- AXA enregistre une hausse de 6% des primes brutes au T1.
- Veolia confirme ses objectifs après le T1.
- Arkema confirme ses objectifs 2026 après un recul de son EBITDA au T1.
- Scor dégage 225 MEUR de bénéfice au T1.
- JCDecaux anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires d'environ +3% au T2.
- Antin Infrastructure Partners confirme ses perspectives pour 2026.
- Une nouvelle taxe pousserait TotalEnergies à mettre fin au plafonnement des prix à la pompe en France, menace son PDG.
- Airbus proche d'une grosse commande d'A220 par AirAsia, selon La Presse.
- GTT reçoit une commande de Hudong-Zhonghua Shipbuilding pour la conception des cuves de cinq nouveaux méthaniers.
- Lectra lance un nouveau programme de rachat d'actions.
- Advicenne en procédure de sauvegarde.
- Les principales publications du jour : Viridien, Emeis, Oeneo, Neurones, Herige, Bonduelle, Figeac Aero, NRJ Group, Criteo, Hexaom… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Novo Nordisk voit son chiffre d'affaires se contracter un peu moins que prévu cette année.
- Equinor dépasse les attentes de bénéfices au T1.
- Infineon relève ses prévisions.
- BMW annonce une marge automobile sous pression au T1.
- Logitech améliore ses ventes annuelles et son bénéfice net.
- Continental est plus rentable que prévu au T1.
- Alcon dépasse les attentes au premier trimestre 2026.
- Philips dépasse les attentes au premier trimestre.
- Verisure table sur une hausse de son revenu récurrent annualisé pour l'exercice 2026.
- Lufthansa réduit sa perte opérationnelle au 1er trimestre.
- DSM-Firmenich publie en ligne avec les attentes au T1.
- Daimler Truck enregistre un bénéfice net et un chiffre d'affaires en baisse au T1.
- Heidelberg Materials anticipe une hausse des coûts de l'énergie suite à l'escalade au Moyen-Orient.
- Amplifon affiche un bénéfice en hausse au T1 et table sur une croissance organique supérieure à 3% en 2026.
- Lottomatica anticipe un EBITDA ajusté 2026 dans le haut de sa fourchette de prévisions.
- Banco Santander envisage de supprimer la marque TSB du paysage bancaire britannique, selon le FT.
- Standard Chartered va renforcer ses équipes de gestion de fortune dans le Golfe malgré le conflit en cours.
- UPM-Kymmene approuve son projet de scission.
- EDP envisage la cession de sa filiale américaine spécialisée dans le solaire de petite taille, selon Bloomberg.
- Sixt propose une offre spéciale aux voyageurs touchés par la suspension des opérations de Spirit Airlines.
- Les principales publications du jour : Novo Nordisk, Equinor, Infineon Technologies, BMW, Endesa, Diageo, Ahold Delhaize, Heidelberg Materials, Daimler Truck Holding, Adyen, Leonardo, Orsted, Vestas Wind Systems…
D'Amérique du Nord
- Valeurs en hausse post séance après leurs trimestriels : Super Micro (+18%), AMD (+16,5%)…
- Valeurs en baisse post séance après leurs trimestriels : Arista (-12%), Coupang (-7%), Strategy (-4%), Lumentum (-3,5%), Occidental Petroleum (-2%)…
- Anthropic s'engage à investir 200 milliards de dollars dans le cloud et les puces de Google, selon The Information.
- Amazon annonce qu'il va investir plus de 15 milliards d'euros en France.
- Berkshire Hathaway a cédé 1,2 million d'actions DaVita à 149,8429 USD pièce.
- Meta prévoit de lancer un assistant IA agentique de pointe destiné aux particuliers, selon le FT.
- Apple va permettre aux utilisateurs de choisir des modèles d'IA concurrents dans le cadre des fonctionnalités d'iOS 27, selon Bloomberg.
- Flex va scinder son segment Cloud et infrastructures d'alimentation en une nouvelle société indépendante cotée en bourse.
- Les principales publications du jour : Costco, ARM Holdings, Walt Disney, AppLovin, Marriott, EOG Resources, DoorDash, Apollo Global Management, Warner Bros. Discovery, Fortinet, Coherent, Realty Income, Cencora, Cenovus Energy, Loblaw Companies, Fastenal, MetLife, Great-West Lifeco, Exelon, Sun Life Financial, Medline, Nutrien, Flex, NRG Energy, Axon…
D'Asie et d'ailleurs
- La capitalisation de Samsung Electronics franchit le cap des 1 000 milliards de dollars, portée par la demande de puces IA.
- Nissan va supprimer 900 postes en Europe dans le cadre d'une restructuration mondiale.
- Honda suspendrait son projet d'usine de VE au Canada face à l'essoufflement de la demande, selon Nikkei.
- Larsen & Toubro recule après la publication de son T4 fiscal.
- Les bénéfices de Celltrion s'envolent au T1.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Les nouvelles frontières de l'IA forcent Trump à l'action (Axios).
- Une analyse macroéconomique des valorisations élevées des actions américaines (Klement on Investing).
- Pourquoi l’Iran a pris le risque de frapper le port de Fujaïrah (Le Grand Continent).
- Quatre scénarios pour la guerre en Iran (Project Syndicate, Nourriel Roubini).
- Le fait de contourner les règles risque-t-il de perturber le marché ? (Wall Street Journal).
- 200 000 comparaisons tirées d'œuvres de fiction populaires (The Pudding).
- Covid, IA : une génération d'étudiants maudite (Intelligencer).
- L’amour avant Tinder (CNRS).
- Les océans peuvent-ils devenir la source d’énergie de l’IA ? (L'Echo).