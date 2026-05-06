L'engouement pour le secteur des puces ne se dément pas en Bourse, au point de continuer à occulter tout le reste. Parmi les dernières manifestations chiffrées de la puissance sectorielle, on peut désormais citer 60% de gains depuis le 1er janvier et 1 000 milliards de dollars pour Samsung. Pendant ce temps, le pétrole est plutôt en phase de reflux au milieu de la cacophonie ormuzienne.

Après deux jours d'hésitations aux Etats-Unis, la hausse a repris ses droits sur des marchés actions toujours dopés à l'intelligence artificielle. Il y a un palmarès boursier qui résume assez bien ce qui est en train de se passer : le produit de référence pour les semiconducteurs, l'ETF iShares Semiconductor, a progressé 22 fois au cours des 25 dernières séances. Il a touché hier en fin de parcours la barre symbolique de 60% de hausse depuis le 1er janvier. C'est dix fois plus que le solide indice emblématique de Wall Street, le S&P 500 (+6,04%) ou que le très large indice mondial MSCI World (+5,56%). Il y a tellement d'argent qui afflue dans le secteur de la puissance de calcul que même les tocards de la profession, ou ceux qui étaient jadis considérés comme tels, en profitent. Actuellement, parier contre une entreprise mal gérée, déficitaire et aux perspectives douteuses mais officiant dans les semiconducteurs revient à se jeter devant un train lancé à pleine vitesse en espérant l'arrêter.

Mais cette explosion n'est pas illégitime pour autant. Quiconque a commencé à mettre le doigt dans l'engrenage de l'IA au-delà de la génération d'images rigolotes et de textes stéréotypés comprend qu'il se passe quelque chose de vertigineux. La Bourse se contente de refléter cela. Le financier Ed Yardeni l'exprime de façon plus académique dans sa dernière communication. Avant l'avènement de l'IA, écrit-il, les économistes raisonnaient avec trois facteurs de production, c’est-à-dire la terre, le travail et le capital. Mais désormais, ils sont forcés d'intégrer un quatrième facteur de production, les données. "Cette ressource est illimitée. Mais avant l'IA, elle n'était pas très utile car sa collecte, son traitement et son analyse étaient très coûteux", souligne Yardeni. Et les dépenses d'investissement suivent. Les hautes technologies ont peu à peu pris le pas sur les secteurs traditionnels, jusqu'à représenter au 1er trimestre 2026 environ 55% de l'investissement dans le PIB nominal aux Etats-Unis.

Les financiers aimeraient être sûrs que cette abondance profitera réellement à l'économie à moyen / long terme. Mais à défaut d'une visibilité suffisante, ils s'exposent aux gagnants les plus évidents et se retirent des perdants les plus flagrants. Ils seraient probablement plus à l'aise si le ruissellement touchait davantage de secteurs, mais là n'est pas le sujet du moment. En 2026, l'IA c'est +60% et le marché dans son ensemble c'est +6%. Que du positif donc. Et la narration est encore robuste : Samsung Electronics a touché la barre les 1 000 milliards de dollars de capitalisation ce matin pour ses bons et loyaux services dans le domaine de l'IA. C'est presque la capitalisation cumulée des cinq plus grosses entreprises françaises. Post-clôture, AMD flambait de 17% à Wall Street après la publication de résultats ne laissant entrevoir aucune pause dans l'engouement pour l'intelligence artificielle.

La géopolitique continue pourtant à saturer l'espace médiatique. Les tensions et les détentes se succèdent au Moyen-Orient. La courbe pétrolière épouse le bruit. Elle est un peu en phase descendante depuis hier. Les Etats-Unis et l'Iran pourraient se rapprocher d'un accord pour mettre un terme à leur guerre et rouvrir le détroit d'Ormuz. On a déjà entendu cette chanson. Un accord finira bien par être trouvé et les économies s'accommoderont des prix pétroliers plus élevés, surtout s'ils démarrent un reflux. C'est le sentiment du moment, même si rien n'est fait. Les investisseurs n'ont pas oublié que les marchés financiers ont la mémoire courte quand il s'agit de conflits armés : passée l'onde de choc, les actions ont tendance à passer rapidement à autre chose. Les chocs pétroliers, c'est une autre affaire qui hante toujours les boomers. Tout dépend de la durée de la crise. Pour l'heure, l'or noir reste dans la zone considérée comme gérable par le marché.

Pendant que les rumeurs vont bon train au Moyen-Orient, les deux personnages les plus puissants du monde préparent leur entrevue à Pékin la semaine prochaine. Donald Trump et Xi Jinping devraient parler de l'Iran mais aussi de Taiwan, selon les dernières informations disponibles. Les publications de résultats continuent à haute densité. Du lourd en Europe avec Novo Nordisk, Equinor, Infineon, BMW, Endesa, Diageo, Ahold Delhaize et d'autres encore. La même chose aux Etats-Unis derrière ARM, Walt Disney, AppLovin ou Marriott.

Du côté de l'Asie-Pacifique, c'est toujours férié au Japon, mais les échanges ont repris ailleurs. La Corée du Sud dégoupille en hausse de 6% derrière Samsung et SK Hynix. C'est plus calme en Australie (+1%), à Hong Kong (+1%) et en Inde (+0,3%), mais ça monte aussi. L'Europe est attendue en progression.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

08h45 : Production industrielle (mensuel) (France)

14h15 : Créations d'emplois ADP (Etats-Unis)

15h30 : Discours de Musalem de la Fed (Etats-Unis)

16h30 : Changement des stocks de pétrole brut EIA (Etats-Unis)

19h00 : Discours de Goolsbee de la Fed (Etats-Unis)

19h30 : Discours de Hammack de la Fed (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Aker Solutions : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 48 à 45 NOK.

Anheuser-Busch Inbev : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 59 à 73 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 78 EUR à 85 EUR.

Autostore Holdings : AlphaValue/Baader Europe passe d'une recommandation de vendre à accumuler avec un objectif de cours relevé de 10,20 NOK à 13,60 NOK.

Bouygues : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 50 à 61 EUR.

Bureau Veritas : JP Morgan reste à une recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 30 à 29 EUR.

DHL Group : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 60 à 52 EUR.

Ferrari : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 410 à 402 USD.

Galenica : UBS passe de vendre à conserver avec un objectif de cours de 85 CHF.

JCDecaux : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 21 EUR à 20,70 EUR.

Kuehne Und Nagel International : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 190 à 220 CHF.

Nexans : BNP Paribas passe de couverture abandonnée à surperformance avec un objectif de cours de 185 EUR.

Noho Partners : DNB Carnegie passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 8,60 EUR.

Partners Group Holding : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 1250 à 1100 CHF.

Prysmian : BNP Paribas initie la couverture avec une recommandation de conserver et un objectif de cours de 130 EUR.

Saint-Gobain : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 120 EUR à 105 EUR.

Standard Chartered : Keefe Bruyette & Woods passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 1700 GBX à 2000 GBX.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

La capitalisation de Samsung Electronics franchit le cap des 1 000 milliards de dollars, portée par la demande de puces IA.

Nissan va supprimer 900 postes en Europe dans le cadre d'une restructuration mondiale.

Honda suspendrait son projet d'usine de VE au Canada face à l'essoufflement de la demande, selon Nikkei.

Larsen & Toubro recule après la publication de son T4 fiscal.

Les bénéfices de Celltrion s'envolent au T1.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.