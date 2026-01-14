Les investisseurs soufflent, un peu, en attendant de nouveaux résultats

La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grande tendance mercredi matin, les investisseurs continuant de marquer une pause après les records de la semaine passée en attendant l'intensification de la saison des résultats trimestriels prévue dans les jours et les semaines à venir.

Vers 8h10, le contrat "future" sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - avance de 15,5 points à 8 366 points, annonçant un léger sursaut à l'ouverture après les petites prises de bénéfices ayant caractérisé le début de semaine.



En dépit des chiffres de l'inflation plutôt rassurants parus hier aux Etats-Unis, le marché parisien avait cédé plus de 0,1% à 8 347,2 points mardi pour aligner une seconde séance consécutive de repli, les investisseurs semblant non seulement s'inquiéter des tensions géopolitiques persistantes en Iran ou au Groenland, mais aussi de l'indépendance apparemment de plus en plus menacée de la Fed face aux coups de boutoir répétés de Donald Trump.



Mais certains analystes se montrent aussi préoccupés par la trop grande complaisance affichée par les intervenants de marché et leur propension à ignorer les mauvaises nouvelles, à l'instar des stratèges de Citi qui rappellent que l'indice de Levkovich - un baromètre qui mesure le sentiment des marchés afin d'évaluer si ceux-ci évoluent en situation de stress, d'équilibre ou d'excès d'optimisme - se trouve aujourd'hui en situation d'euphorie.



Dans ce contexte de plus grande prudence, Wall Street a mis hier soir un terme à une série de six séances de hausse sur sept, avec des pertes de 0,8% pour le Dow Jones, de 0,2% pour le S&P 500 et de 0,1% pour le Nasdaq.



Au lendemain de l'accueil sans enthousiasme réservé aux résultats mitigés de JPMorgan (-4,2%), Bank of America, Citigroup et Wells Fargo vont publier à leur tour leurs comptes trimestriels à la mi-journée, suivis de Goldman Sachs et Morgan Stanley demain, ce qui donnera le pouls de la santé financière des grandes banques du pays.



Il faudra sans doute de solides résultats pour permettre aux grands indices boursiers de repartir à la hausse après leur début d'année en trombe.



"Le niveaux de valorisations restent élevés, les actions mondiales se négociant désormais au 90ème percentile vis-à-vis de leur moyenne historique", fait remarquer Scott Chronert, le stratégiste vedette de Citi.

"Des valorisations aussi hautes laissent peu de marge d'erreur si les entreprises ne tiennent pas leurs prévisions de résultats", prévient-il.



Si les prochains résultats d'entreprises permettront d'en savoir plus sur l'état de forme actuel des grands groupes américains, ils fourniront également des indices fiables sur la situation économique des Etats-Unis, où les derniers indicateurs se sont révélés robustes.



Les données sur l'inflation publiées hier, tout comme les récentes statistiques sur le marché du travail parus la semaine dernière, dépeignent un scénario d'atterrissage en douceur de la croissance qui semble ouvrir la voie à une poursuite de la politique monétaire plus accommodante de la Fed.



Mais la montée en puissance de la saison des résultats ne va pas totalement faire oublier les questionnements sur l'économie et les investisseurs scruteront avec attention , à 14h30, les prix à la production et les ventes au détail aux Etats-Unis pour le mois de novembre, avec l'espoir qu'ils montrent que l'inflation a été mieux maîtrisée et que la consommation des ménages est restée robuste pendant la période des fêtes.



"Toutefois, les contraintes budgétaires sont resserrées (freinage des salaires réels), rappellent les équipes d'Oddo BHF, et divers rapports signalent que les consommateurs sont plus frileux, sauf sur le segment du haut de gamme".



Le Livre Beige de la Fed, attendu dans la soirée, permettra, lui, de déterminer si les conditions régionales d'activité et de demande, perturbées jusqu'à la mi-novembre en raison du "shutdown" gouvernemental, se sont normalisées sur la toute fin de 2025.