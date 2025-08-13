Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontreront vendredi en Alaska. Trouver une issue durable au conflit ukrainien semble presque illusoire tant les intérêts divergent. Plusieurs scénarios existent, mais aucun ne s'impose.

Le président américain, qui rêve du prix Nobel de la paix, verrait dans un cessez-le-feu en Ukraine l’aboutissement d’une année déjà marquée par plusieurs médiations réussies. Le prix sera décerné début octobre, et l’horloge tourne. Volodymyr Zelensky, lui, déplore de ne pas être invité aux discussions, alors que les rumeurs évoquent un accord territorial. En effet, Donald Trump a déclaré : " Il y aura des échanges de territoires au bénéfice de chacun".

Cinq régions contre un cessez-le-feu

Les cinq régions que la Russie souhaite obtenir pour accepter un cessez-le-feu (Source : Bloomberg )

L’Ukraine devrait alors retirer ses troupes de 9 000 km². Volodymyr Zelensky redoute qu’abandonner le Donbass en fasse le point de départ d’une future offensive. Il répète régulièrement qu’aucun territoire ne sera cédé mais il a toutefois déjà évoqué la possibilité : "Toute question territoriale ne peut être séparée de garanties de sécurité". Même son de cloche à l’OTAN, qui envisage des concessions territoriales, mais uniquement accompagnées de garanties.

L’hypothèse d’un accord n’est pas sans rappeler les négociations de Minsk en 2014 puis en 2015. Si Volodymyr Zelensky jouait le président dans une série télé et Donald Trump l’animateur d’une télé-réalité, Vladimir Poutine, lui, est plutôt au courant des événements de l’époque.

Minsk, un accord faible

Signé en 2015, ‘Minsk II’ n’a pas empêché la poursuite des combats : la moitié des 14 000 morts du conflit sont tombés après sa signature. En 2024, Vladislav Sourkov, ancien conseiller de Poutine en 2014, reconnaissait que l’accord avait "légitimé la première partition de l’Ukraine".

Un nouvel accord faible aujourd’hui pourrait avoir un effet similaire avec l’invasion de 2022 et nourrirait les ambitions futures du Kremlin.

À l’époque, Moscou se cachait derrière des "séparatistes" ukrainiens, ce qui a entretenu les ambiguïtés. L’accord de Minsk n’imposait aucune obligation directe à la Russie. L’article 10, par exemple, stipule le “retrait de toutes les formations armées, équipements militaires et mercenaires étrangers du territoire de l’Ukraine”, mais ne fait aucune référence explicite aux unités militaires russes ou aux troupes par procuration stationnées en Ukraine.

Moscou cherchait à détacher les territoires occupés du contrôle de Kiev, en leur accordant un statut proche de l’autonomie. Les accords ne parlaient que de "décentralisation", pourtant, le gouvernement russe a parlé publiquement à plusieurs reprises d’un “statut d’autonomie” pour le Donbass.

Pour Kiev, c’était transitoire, pour Moscou, un moyen de figer la situation et d’obtenir un levier politique sur le sol ukrainien.

L’Ukraine voulait que les élections locales, prévues selon les termes de l’accord soient encadrées par son autorité centrale alors que les séparatistes exigeaient de les organiser seuls. La Russie a entretenu une ambiguïté permanente, en maintenant une ligne obstructionniste.

Un risque de répétition

On dit qu’un bon compromis ne satisfait personne. Pour Moscou, il s’agirait d’empêcher l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et d’obtenir au moins la cession des territoires conquis. Kiev, de son côté, refuse toute perte territoriale et exige des garanties de sécurité occidentales, soit plus ou moins l’article 5 de l’OTAN, celui qui prévoit qu’une attaque contre un membre est une attaque contre tous.

À cela s’ajoute Donald Trump, une arme qui peut rapidement se retourner contre soi. S’il juge Poutine trop peu conciliant, il peut menacer de sanctions et accroître l’aide militaire à l’Ukraine ; s’il cible Zelensky, il peut brandir les menaces habituelles, mettre fin au partage de renseignements et de livraisons d’armes.

Même avec un cessez-le-feu, certaines parties prenantes se féliciteraient d’une victoire court-termiste, mais l’Ukraine pourrait rester prisonnière des manœuvres russes, comme après Minsk.

À vendredi

Si beaucoup se sont amusés à faire des rapprochements entre Donald Trump et Vladimir Poutine, leurs méthodes de négociations sont diamétralement opposées. Dans un livre issu d’une biographie consacrée à l’ancien ministre des affaires étrangères Evgueni Primakov, l’une des personnalités les plus influentes pour comprendre la géopolitique russe post-URSS, on y découvre la “doctrine Gromyko”, un diplomate russe du 20è siècle.

En voici un extrait qui résume cette doctrine : “Premièrement, exigez le maximum et n’ayez pas honte d’exagérer dans vos demandes. Exigez même ce qui ne vous a jamais appartenu. Deuxièmement, présentez des ultimatums. Menacez de guerre, n’épargnez pas les menaces, puis proposez des négociations comme issue à la situation : il y aura toujours, en Occident, des gens pour mordre à l’hameçon. Troisièmement, une fois les pourparlers engagés, ne cédez pas d’un pouce. Vos interlocuteurs finiront par vous offrir une partie de ce que vous avez demandé. Mais même alors, ne signez pas : poussez pour obtenir davantage, et ils accepteront. Lorsque vous aurez obtenu la moitié ou les deux tiers de ce qui ne vous appartenait pas, vous pourrez vous considérer comme un diplomate”.

François Hollande, qui dirigeait les négociations à Minsk aux côtés d’Angela Merkel, évoque les négociations avec Vladimir Poutine : “La méthode russe de négociation est qu'elle devrait durer longtemps mais qu'il ne se passe pas grand-chose", a-t-il déclaré. “Mais en fin de compte, il proposait toujours une ouverture – une médiation, une autre réunion, un groupe de travail – pour que l'autre partie puisse dire, voyez-vous, Poutine a un peu changé”.

De l’autre côté, John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump nous parle du président américain : “Il fait rarement du travail de préparation”. De plus, le président a davantage priorisé la loyauté que les compétences pour désigner ses acolytes. Le National Security Council (NSC), qui est chargé de coordonner les contributions de l’ensemble des organismes gouvernementaux, dirigeait généralement les préparatifs des sommets. Selon le Financial Times, un haut responsable américain a déclaré : “Je crois comprendre que le processus traditionnel de politique étrangère de Washington dirigé par le NSC s’est largement effondré dans cette administration”.

L’histoire des accords de Minsk rappelle qu’un compromis mal construit peut, loin de résoudre un conflit, en préparer le prochain. Le sommet en Alaska porte en lui ce risque. Confondre paix immédiate et sécurité durable est le danger, un cessez-le-feu n’est pas une fin en soi.