Les lendemains déchantent en Bourse, marchés sous surveillance

Après avoir été propulsées hier par le cessez-le-feu au Moyen-Orient, les places boursières européennes sont un peu plus circonspectes aujourd'hui. Après avoir cédé jusqu'à 0,9%, Paris conclut la séance sur une perte plus limitée de 0,22% devançant Londres (-0,28%) et Francfort (-1,35%).

L'apaisement des tensions entre Washington et Téhéran a été largement célébré par les marchés hier. Pourtant, une nuit plus tard, le contexte reste largement inchangé et les rhétoriques guerrières sont encore facilement brandies.



Donald Trump a ainsi averti que toutes les forces américaines "nécessaires à la poursuite et à la destruction de l'ennemi" resteront dans les environs jusqu'à ce que le véritable accord conclu soit pleinement respecté. "Pendant ce temps, nos forces armées se préparent et se reposent, anticipant en réalité leur prochaine conquête", a-t-il ajouté, menaçant.



Des marchés rattrapés par les incertitudes



La paix semble donc loin d'être acquise, d'autant que le détroit d'Ormuz est toujours déserté par les navires avec à peine 5% du trafic habituel, selon les données de suivi maritime. Le cessez-le-feu était pourtant conditionné à l'ouverture "complète, immédiate et sûre" du détroit d'Ormuz.



"A ce stade, il est délicat d'imaginer la suite des négociations car, après des semaines de postures maximalistes de part et d'autre, les points de dissension restent importants", notent les analystes de chez Norman K.



La République islamique a d'ailleurs fait savoir que "les négociations qui débuteront le 10 avril à Islamabad se dérouleront dans une totale méfiance à l'égard de la partie américaine".



Des conséquences macro-économiques à surveiller



Dans ces conditions, les cours du pétrole, qui avaient fondu hier, repartent à la hausse avec +3,1% pour le WTI, à 100 USD le baril, et +1% pour le Brent, à 97,6 USD.



"Dans l'ensemble, nous estimons que le choc énergétique devrait être temporaire, sauf en cas de rupture explicite du cessez-le-feu et d'une nouvelle phase d'escalade (intervention des États du Golfe, blocage du détroit de Bab el-Mandeb par les Houthis, etc.)", commente Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions.



Chez Danske Bank, les analystes estiment que le conflit en Iran fragilise les perspectives de la zone euro. En conséquence, la banque anticipe désormais une croissance du PIB de la zone euro de 0,75% en 2026 pour une inflation attendue à 3%, portée par la volatilité des prix de l'énergie, qui ont bondi de 6,8% sur un mois en mars.



Face à ces pressions, l'institution prévoit deux hausses des taux directeurs de 25 points de base chacune par la BCE en avril et en juin 2026. Toutefois, cette trajectoire reste incertaine : une résolution rapide du conflit pourrait inciter l'institution de Francfort à maintenir son taux de dépôt à 2% pour le reste de l'année.



Les valeurs en mouvement



TotalEnergies profite du rebond de l'or noir et signe la meilleure performance du CAC 40 (+2,68%) devant Air Liquide (+2,04%) tandis que STMicro complète le podium du jour (+1,57%).



Dans le SBF 120, Technip Energies progresse de 2,9% après avoir remporté un contrat dans le cadre du projet d'amélioration du complexe pétrochimique de Long Son Petrochemicals (LSPE), situé sur l'île de Long Son, au Vietnam.



Du côté des baisses, emeis (ex-Orpéa) lâche 8,3%, après avoir renoncé à céder son activité de maison de retraite en Suisse à Tertianum, qui a engagé des poursuites judiciaires.



Enfin, EssilorLuxottica recule (-1,69%) après que Goldman Sachs a abaissé son objectif de cours, invoquant notamment une dégradation des perspectives de croissance organique du spécialiste de l'optique ophtalmique.



Ailleurs en Europe, AMG Critical Materials chute de plus de 12,1% à Amsterdam, après une augmentation de capital réservée. Le groupe a placé 3 250 416 actions ordinaires nouvellement émises au prix de 34 EUR par action, générant un produit brut supérieur à 110 MEUR.



Une série de statistiques mitigées aux Etats-Unis



Sur le front des statistiques, aux Etats-Unis, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 0,4% en février, à comparer avec une hausse de 0,3% en janvier, selon des données publiées jeudi par le Département du Commerce. Un niveau conforme aux attentes du marché. "Cela confirme une nouvelle fois que l'inflation est durable aux Etats-Unis, et ce même avant le début du conflit en Iran", souligne ABN Amro.



Par ailleurs, au quatrième trimestre, le PIB des Etats-Unis a progressé de 0,5% selon une dernière estimation, alors que les analystes espéraient une croissance un peu plus robuste à +0,7%. Sur les trois mois précédents, le PIB avait affiché une hausse impressionnante de 4,4%.



Toujours outre-Atlantique, les revenus des ménages américains se sont contractés de 0,1% en février, alors que les analystes tablaient sur une progression de 0,3%. En parallèle, les dépenses de ces mêmes ménages ont connu une augmentation de 0,5% (les analystes espéraient +0,6%). "Avant le début de la guerre en Iran et la flambée des prix à la pompe qui s'en est suivi, la consommation des ménages était déjà quasiment à l'arrêt depuis plusieurs mois", rappelle Bastien Drut, pour CRP AM.



Enfin, le Département du Travail des Etats-Unis a indiqué avoir comptabilisé 219 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 30 mars, un chiffre en hausse de 16 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été relevé de 202 000 à 203 000). Le nombre de nouveaux inscrits est supérieur aux attentes du consensus, qui tablait sur 210 000.



Selon ABN Amro , "dans ce contexte, la Fed occupera une position relativement confortable, où l'option la plus appropriée à ce stade sera probablement de maintenir le statu quo".