Les logiciels épaulent l'IA à Wall Street, le pétrole brouille la tendance

Les marchés américains ont commencé la semaine en hausse lundi, soutenus par la vigueur des valeurs liées à l'intelligence artificielle et le rebond du compartiment des logiciels, mais freinés par la hausse du pétrole et la faiblesse des petites capitalisations. Le S&P 500 a gagné 0,26% à 7600,0 points, le Nasdaq 100 a progressé de 0,60% à 30 513,9 points, tandis que le Dow Jones a avancé de 0,09% à 51 078,9 points et que le Russell 2000 a reculé de 0,26% à 2911,6 points.

Le principal facteur de prudence est venu du pétrole, reparti nettement à la hausse après de nouveaux signaux contradictoires sur le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran. Le WTI a bondi de plus de 7%, au-dessus de 94 dollars le baril, après des informations selon lesquelles Téhéran suspendrait ses échanges avec Washington en réaction à l'intensification des opérations israéliennes au Liban. Cette évolution a ravivé les inquiétudes autour du détroit d'Ormuz et réduit les espoirs d'un accord intérimaire rapide, même si Donald Trump a affirmé que les discussions avec Téhéran finiraient par aboutir.



Cette remontée du brut a pesé sur plusieurs segments sensibles aux coûts de l'énergie et a limité la participation à la hausse. La consommation discrétionnaire (-2,0%) et les utilities (-2,7%) ont figuré parmi les secteurs les plus faibles, tandis que neuf des onze secteurs du S&P 500 ont terminé en baisse. Les petites et moyennes capitalisations ont également sous-performé, ce qui confirme que la hausse des grands indices est restée concentrée sur un nombre limité de valeurs.



Face à cette pression, la technologie a toutefois apporté un soutien décisif aux grands indices. Nvidia a bondi de près de 6% après l'annonce de son nouveau RTX Spark Superchip, qui marque une avancée du groupe sur le marché des PC et de l'intelligence artificielle embarquée. Microsoft (+2,7%) a également progressé après l'annonce d'un partenariat avec Nvidia visant à développer une plateforme Windows sécurisée pour les agents d'IA exécutés directement sur les appareils. Oracle, Micron et Dell ont aussi profité du regain d'enthousiasme autour de l'infrastructure IA.



Dans le sillage de cette dynamique, plusieurs valeurs logicielles ont prolongé leur rebond. Datadog (+12%) a fortement progressé, les investisseurs le considérant de plus en plus comme un bénéficiaire indirect de l'adoption de l'IA grâce à la demande croissante en outils d'observabilité et de supervision des charges de travail. Gartner (+10%) et CDW (+12%) ont également figuré parmi les meilleures performances du S&P 500. A l'inverse, Qualcomm (-9%) a lourdement reculé après la présentation du processeur PC Arm de Nvidia, qui ravive les craintes d'une concurrence plus directe sur le marché des PC IA.



Sur le front des opérations d'entreprises, plusieurs annonces ont aussi animé la cote. MGM Resorts (+17%) a bondi après avoir confirmé une proposition d'acquisition d'IAC (+2%), tandis que Taylor Morrison Home (+23%) s'est envolé après l'annonce de son rachat par Berkshire Hathaway (-1%) dans une opération entièrement en numéraire de 8,5 MdsUSD. FedEx (-18%) a de son côté reculé après la finalisation de la scission de FedEx Freight, désormais coté séparément.



Même si la hausse est restée très concentrée, le front macroéconomique a apporté un soutien plus discret mais favorable. L'indice ISM manufacturier a progressé à 54 en mai, contre 52,7 précédemment et 53 attendu, signalant la plus forte expansion du secteur industriel depuis mai 2022. Les nouvelles commandes, la production et les carnets de commandes ont accéléré, sans toutefois suffire à élargir franchement le mouvement au-delà de la technologie.



Après cette nouvelle séance dominée par les arbitrages autour de l'IA, l'attention se tourne désormais vers les résultats de Broadcom mercredi soir, qui offriront un nouveau test pour le sentiment sur les semi-conducteurs, les logiciels et l'ensemble de la chaîne d'investissement liée à l'intelligence artificielle.

