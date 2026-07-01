Les logiciels évitent à Wall Street de décrocher à cause des puces

Les marchés américains ont terminé proches de l'équilibre mercredi, partagés entre des prises de bénéfices sur les semi-conducteurs et un regain d'intérêt pour les logiciels, les GAFAM et plusieurs valeurs financières. Le S&P 500 a reculé de -0,21% à 7 483,2 points, le Nasdaq 100 de -1,54% à 29 809,1 points tandis que le Dow Jones a clôturé stable à -0,03% à 52 305,2 points.

Après plusieurs séances dominées par le retour des valeurs liées à l'intelligence artificielle, les investisseurs ont réduit leur exposition aux fabricants de puces et aux dossiers les plus directement liés à la mémoire. Ce mouvement pourrait en partie refléter un simple rééquilibrage des portefeuilles en ce début de trimestre, après le fort rebond du secteur. Micron et SanDisk ont chuté de plus de 10%, entraînant dans leur sillage KLA, Lam Research, Applied Materials et Teradyne.



Cette faiblesse des semi-conducteurs n'a toutefois pas suffi à faire décrocher l'ensemble du compartiment technologique. Le secteur de la technologie de l'information, en recul d'environ 2,6%, a effacé une partie de ses pertes initiales grâce à la bonne tenue des logiciels. L'iShares Expanded Tech-Software ETF a ainsi progressé de 3%, tandis que Palantir (+7,8%) s'est démarqué après que la dernière déclaration financière de Donald Trump a montré qu'il avait acheté entre 100 000 et 250 000 dollars d'actions du groupe.



La séance a aussi été soutenue par les services de communication (+2,5%) et la consommation discrétionnaire (+0,7%). Meta (+8,8%) a contribué à la forte progression des services de communication, tandis qu'Amazon (+1,4%) et Tesla (+1,2%) ont porté la consommation discrétionnaire. Nike (+5,1%) a également avancé après des résultats trimestriels meilleurs que redouté, malgré des perspectives encore prudentes.



Les financières ont elles aussi offert un soutien important au marché. FactSet (+6,7%) a bondi après avoir dépassé les attentes de bénéfices, tandis que Coinbase (+8,9%) et Robinhood (+8,4%) ont profité du rebond du bitcoin. En dehors des grands indices, Bending Spoons a réussi ses débuts au Nasdaq après une introduction en Bourse de 1,68 MdUSD, valorisant le propriétaire d'AOL et Vimeo à plus de 20 MdsUSD.



La toile de fond géopolitique est restée surveillée, même si elle n'a pas dicté la séance. Selon Axios, Washington tenterait de dissuader l'Iran d'instaurer des droits de passage dans le détroit d'Ormuz, alors que les discussions ont repris au Qatar. Bloomberg a de son côté rapporté que le trafic pétrolier dans le détroit avait augmenté à environ 10 millions de barils par jour, soutenu par l'appui militaire américain.



Sur le front macroéconomique, le rapport ADP a fait état de seulement 98 000 créations d'emplois privées en juin, un chiffre inférieur aux attentes, tandis que l'indice ISM manufacturier est ressorti à 53,3, confirmant une expansion encore solide de l'activité industrielle. Kevin Warsh a de son côté reconnu que les risques inflationnistes avaient diminué, tout en jugeant l'inflation encore trop élevée, sans donner d'indication claire sur la trajectoire immédiate des taux.



L'attention se tourne désormais vers les chiffres officiels de l'emploi du Bureau of Labor Statistics attendus demain, publiés plus tôt en raison du jour férié de vendredi aux Etats-Unis, qui devront confirmer ou nuancer le signal de ralentissement envoyé par ADP.