Les marchés à l'épreuve du brouillard politique
Publié le 20/10/2025 à 17:17
Koesterich de BlackRock anticipe une hausse des actions d'ici la fin de l'année
L'or n'est pas épargné par un repli des marchés actions, selon Amy Gower de Morgan Stanley
Les actions sont toujours assoiffées de records
La Bourse aborde la dernière ligne droite d'octobre sans avoir levé son paradoxe du moment : malgré des valorisations élevées et de nombreuses tensions, l'appétit pour le risque reste intact. Le début de l'avalanche des résultats du troisième trimestre ne devrait pas beaucoup changer la configuration. Les entreprises cotées semblent s'adapter à la nouvelle donne commerciale mondiale alors qu'on leur promettait les pires difficultés il y a six mois, ce qui offre un terreau propice à l'enracinement de la hausse. Les tressautements d'optimisme dans la relation économique schizophrène de la Chine et des Etats-Unis continuent à ravir les financiers, à défaut de les rassurer totalement.
Avis d'analystes du jour : objectifs relevés sur Safran, EssilorLuxottica et Sartorius Stedim Biotech
Bourse : L'Oréal récupère la beauté de Kering, Holcim s'offre Xella, Nvidia et TSMC innovent
