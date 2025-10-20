Les actions sont toujours assoiffées de records

La Bourse aborde la dernière ligne droite d'octobre sans avoir levé son paradoxe du moment : malgré des valorisations élevées et de nombreuses tensions, l'appétit pour le risque reste intact. Le début de l'avalanche des résultats du troisième trimestre ne devrait pas beaucoup changer la configuration. Les entreprises cotées semblent s'adapter à la nouvelle donne commerciale mondiale alors qu'on leur promettait les pires difficultés il y a six mois, ce qui offre un terreau propice à l'enracinement de la hausse. Les tressautements d'optimisme dans la relation économique schizophrène de la Chine et des Etats-Unis continuent à ravir les financiers, à défaut de les rassurer totalement.