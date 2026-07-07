Samsung et SK Hynix sont devenus deux stars des marchés ces derniers mois, profitant à plein du boom de l'IA. Deux valeurs qui ont fait du KOSPI l'indice le plus performant de la planète. Un marché qui, à lui seul, pourrait résumer l'année boursière.

L’Amérique a fêté ce week-end ses 250 ans. Et Wall Street a entamé ce nouveau quart de millénaire de la meilleure des manières. Hier, le rebond des semi-conducteurs a permis au Nasdaq de clôturer en hausse de 1.26%. Le S&P 500, quant à lui, a progressé de 0.72% et le Dow Jones a grapillé 0.29%.

Au-delà d’un rebond technique après la correction de la fin de semaine dernière, ce regain de forme s’explique aussi par l’annonce de SK Hynix, qui lancera vendredi une cotation à Wall Street. L’entreprise devrait lever 28 milliards de dollars, ce qui en ferait la plus importante introduction en Bourse jamais réalisée par une entreprise étrangère aux Etats-Unis.

Mais ce matin, c’est le retour de bâton pour les semi-conducteurs. Samsung chute à la Bourse de Séoul, et c’est toute l’Asie qui voit rouge. En effet, les résultats du géant sud-coréen, bien qu’exceptionnels, avec un bénéfice multiplié par 19 sur un an, n’ont pas suffi à répondre aux attentes très élevées des investisseurs. C’est un peu comme si la France ne gagnait pas la Coupe du Monde. Après ce que l’on a vu depuis le début de ce Mondial, on sera de toute façon déçu.

L’actualité du début de semaine nous donne donc l’occasion de nous arrêter ce matin sur la Corée du Sud. Non pas parce que j’aurais une passion cachée pour la K-POP, mais parce que ce marché résume à lui seul les dynamiques boursières de l’année.

Des actions en hausse, mais un rallye très concentré autour d’un thème, les semi-conducteurs. C’est vrai en Europe et aux Etats-Unis, et c’est encore plus vrai en Corée du Sud, où deux entreprises font littéralement le marché (Samsung et SK Hynix). Deux sociétés qui ont dépassé cette année le cap des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

En effet, avec Samsung et SK Hynix, la Corée du Sud a la chance de compter deux des trois entreprises qui produisent des puces mémoire, le segment qui a sans doute le plus profité du boom de l’IA. Pour le résumer simplement, le développement de l’IA a fait exploser la demande pour ces puces, les quelques producteurs ont leurs capacités de production saturées et un pricing power qui semble infini. Les investisseurs ont longtemps salué les marges d’EBITDA à plus de 60% chez Nvidia. Elles font désormais presque pâle figure à côté des plus de 80% qu’affichent Micron et SK Hynix. Cette explosion des bénéfices s’est traduite par un cours de Bourse multiplié par 5 en un an pour Samsung, et même par 9 pour SK Hynix.

Et le KOSPI n’est pas seulement devenu un indicateur avancé de Wall Street, c’est aussi un marché qui exacerbe tous les mouvements : les envolées haussières comme les replis. Il n’est pas rare de voir des séances à 7 ou 8% de variations. Dans la rédaction, quand la KOSPI ne bouge pas d’au moins 3%, on vérifie si ce n’est pas un jour férié en Corée du Sud.

Mais malgré cette volatilité, le parcours est largement positif. Le KOSPI est de loin l’indice le plus performant au niveau mondial en 2026 (+91%). C’était déjà le cas en 2025, avec une hausse de 76%.

Je cite souvent une anecdote pour illustrer la performance des actions sud-coréennes sur les deux dernières années : durant sa campagne, le président sud-coréen, élu en juin 2025, avait fixé un objectif de 5 000 points pour le KOSPI. L’indice a inscrit un record à 9 000 points fin juin.

Ce matin, c’est donc plus compliqué pour le KOSPI, qui chute dans le sillage de Samsung, entraînant l’Asie dans son sillage. En Europe, l’ouverture devrait se faire autour de l’équilibre.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

13h00 : Discours Fed — Michelle W. Bowman (vice-présidente Fed, supervision) : Opening Remarks (Etats-Unis)

14h30 : Balance commerciale US juin 2026 (Etats-Unis)

22h30 : Stocks pétroliers API (brut, essence, distillats) sem. du 4 juillet (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Abb : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 1000,21 SEK à 1100 SEK.

Continental : Kepler Cheuvreux passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 75 à 80 EUR.

Kion Group : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 48 à 62 EUR.

Legrand : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 159 à 185 EUR.

Novartis : Bank Vontobel passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 128 CHF.

Rentokil Initial : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 515 GBX à 590 GBX.

Siemens Energy : Barclays passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 110 à 130 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Saint-Gobain renforce sa présence dans la chimie de la construction en acquérant Xypex.

Eiffage acquiert 80% du groupe Baatz au Luxembourg.

Abivax réalise son offre de 7,36 millions d'American Depositary Shares aux États-Unis, incluant l'exercice intégral de l'option de surallocation.

Vallourec obtient la certification du Global Steel Climate Council pour sa trajectoire de décarbonation.

Emeis lance un programme de rachat de titres approuvé par l'Assemblée générale du 23 juin 2026.

La holding de Voyageurs du Monde lance une offre publique d'achat sur le solde du capital.

Lumibird publie le bilan semestriel de son contrat de liquidité.

EPC décroche un contrat de plus de 5 millions d'euros pour l'extension d'une station de transfert d'énergie par pompage.

ABIONYX Pharma publie le bilan semestriel de son contrat de liquidité avec TP ICAP Europe.

Les principales publications du jour : Getlink.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Siemens explore des opportunités de collaboration avec Gates Developments en Égypte.

ADNOC va racheter les activités de distribution de Shell en Afrique du Sud.

Intesa Sanpaolo exporte son modèle Fideuram à l'international.

Equatorial et Iberdrola en pourparlers pour racheter les actifs d'Enel au Brésil, selon Valor.

Enel lance une émission obligataire senior multi-tranches de 2,5 milliards de dollars.

Infineon confirme l'interdiction des produits GaN d'Innoscience décidée par la Commission américaine du commerce international.

Le président par intérim de BP briguerait le poste de manière permanente.

Eni acquiert 25% du projet de lithium Black Giant au Chili pour 225 MUSD.

Ferrari a racheté 15 638 actions propres pour 6 MUSD sur le NYSE.

Moody's confirme la note d'E.ON et maintient son profil de crédit stable.

Les principales publications du jour : Brunello Cucinelli.

D'Amérique du Nord

Broadcom et Apple élargissent leur partenariat avec la fourniture de nouvelles puces.

Microsoft supprime 4.800 postes et lance une restructuration de sa division Xbox.

Meta affirme que des États américains réclament 1,4 trillion USD de pénalités dans le procès sur la sécurité des mineurs.

Walmart baisse les prix des produits alimentaires suite aux annonces de Trump sur les réductions programmées.

Syntiant , soutenue par Intel, dépose son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis.

soutenue par Intel, dépose son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis. AbbVie relève ses prévisions de BPA ajusté pour le deuxième trimestre et l'exercice annuel.

Alibaba interdit les outils d'IA d'Anthropic pour des raisons de sécurité.

Vertex Pharmaceuticals va racheter Crinetics Pharmaceuticals.

Lockheed Martin décroche un contrat de 142,9 millions de dollars auprès de l'Air Force pour la maintenance logicielle.

Le PDG de Robinhood observe un engouement phénoménal pour les comptes Trump.

D'Asie et d'ailleurs

Le bénéfice d'exploitation de Samsung Electronics a été multiplié par 19 au 2e trimestre.

Tencent réduit sa participation dans Kuaishou et perd son statut d'actionnaire de référence.

Le bénéfice net de Mitsubishi UFJ Financial bondit à 1 730 milliards de yens (environ 9,3 milliards d'euros).

Toyota investit 3,6 milliards de dollars dans une nouvelle usine au Texas et rapatrie une partie de sa production du Mexique.

BHP obtient un premier feu vert environnemental pour l'expansion d'Escondida au Chili, projet de 15 milliards de dollars.

Daniel Stieler démissionne de la présidence du conseil d'administration de Vale.

Le bénéfice d'exploitation de LG Energy Solution devrait chuter de 77% au deuxième trimestre face à la faiblesse de la demande de véhicules électriques.

Acwa Power obtient le feu vert saoudien pour l'exportation d'hydrogène vert.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.