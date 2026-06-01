Les marchés américains restent hésitants sur fond d'escalade entre Washington et Téhéran

Les principaux indices américains évoluent sans direction claire à la mi-séance, alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran continuent de s'intensifier. Les investisseurs surveillent de près les développements géopolitiques, tandis que la hausse des prix du pétrole ravive les inquiétudes sur les marchés. Le S&P 500 recule légèrement de 0,1%, tandis que le Dow Jones abandonne 0,5%. À l'inverse, le Nasdaq 100 parvient à progresser d'environ 0,2%, soutenu par la bonne tenue de plusieurs valeurs technologiques.

Au cours du week-end, Washington et Téhéran ont échangé des frappes. L'Iran a notamment affirmé avoir visé une base militaire américaine en représailles aux attaques menées par les États-Unis sur son territoire. De son côté, Donald Trump a déclaré que Téhéran souhaitait toujours parvenir à un accord, tout en regrettant le manque de soutien d'une partie du camp démocrate ainsi que de certains républicains qu'il a qualifiés d'"antipatriotiques".



La principale nouveauté de ces dernières heures concerne toutefois l'annonce de l'Iran, relayée par l'agence Tasnim, selon laquelle le pays suspendrait tout échange avec les États-Unis concernant Israël. Les médias d'État iraniens ont également indiqué que Téhéran envisageait de bloquer "complètement" le détroit d'Ormuz, une menace qui alimente les tensions sur les marchés de l'énergie.



Dans ce contexte, les cours du pétrole poursuivent leur ascension. Le Brent de la mer du Nord progresse de près de 4,75%, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) gagne environ 5,5%.



Les investisseurs restent également attentifs aux prochaines publications d'entreprises. Parmi les résultats les plus attendus de la semaine figurent ceux de Palo Alto Networks, Broadcom et CrowdStrike.



Sur le front macroéconomique, l'indice ISM manufacturier américain du mois de mai est ressorti à 54 points, un niveau supérieur aux attentes du marché et qui marque son plus haut niveau depuis quatre ans.



L'attention se tournera désormais vers les statistiques de l'emploi. Mercredi sera publiée l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé,



Du côté des valeurs, Nvidia et Microsoft progressent respectivement de 3,9 et 2% après l'annonce par Nvidia du lancement de RTX Spark, une nouvelle puce destinée aux agents d'intelligence artificielle personnels fonctionnant sous Windows.



Salesforce s'adjuge près de 10% après avoir annoncé un investissement de 2 milliards de dollars en France d'ici 2030, accompagné d'un renforcement de ses activités dans l'intelligence artificielle et le cloud.



Enfin, Honeywell a indiqué que ses activités automatisation et aéronautique adopteront respectivement les marques Honeywell Technologies et Honeywell Aerospace à compter du 29 juin 2026, date prévue pour la scission de sa division Aerospace.