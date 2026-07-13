Les nouvelles frappes échangées entre les Etats-Unis et l'Iran ont rompu le cessez-le-feu et fait repartir le pétrole à la hausse, avec un Brent revenu autour de 79 USD. Les indices n'ont pourtant pas basculé dans un mouvement de panique. Les investisseurs semblent encore miser sur une reprise des discussions avec Téhéran, possibilité évoquée vendredi par Donald Trump, mais qui n'a pour l'instant débouché sur aucun résultat tangible.



La réaction des marchés a surtout confirmé une rotation sectorielle amorcée depuis plusieurs semaines. Les semi-conducteurs, après une progression de 90% du SOX depuis le début de l'année, ont subi de violentes prises de bénéfices. La santé, les financières et certaines petites capitalisations ont mieux résisté. Ce mouvement ne ressemble pas encore à un sommet généralisé : il traduit davantage une redistribution des positions au sein du marché. La faiblesse des volumes estivaux accentue néanmoins chaque mouvement.



Le point de tension le plus durable