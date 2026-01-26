Les marchés digèrent la dernière salve de Trump avant une pluie de résultats

À mi-séance, la Bourse de Paris recule de 0,4%, à 8 110 points. Un sentiment de prudence partagé sur les autres places européennes : Londres cède 0,1% quand Francfort se replie de 0,3%.

Le début de semaine est maussade sur la planète financière européenne. Alors que la saison des résultats va s'intensifier des deux côtés de l'Atlantique au cours des prochains jours, les marchés jouent pour l'instant la carte de la prudence et digèrent les dernières saillies "trumpiennes" du weekend.



Trump met le Canada sous pression



Coutumier du fait, le président américain s'est exprimé samedi sur le réseau Truth Social afin de menacer d'imposer des droits de douane de 100% sur le Canada en cas d'accord commercial entre Ottawa et Pékin. Le Premier ministre canadien a en effet signé la semaine dernière un accord préliminaire avec la Chine visant à réduire les droits de douane entre les deux nations. Une initiative très mal vue par Washington, qui mène une guerre économique contre Pékin, dont les exportations sont le principal moteur de croissance.



À ce titre, Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, rappelait ce matin les nombreuses fragilités de l'économie chinoise. "Les statistiques sur les prêts publiées la semaine dernière sont horribles ; les pires jamais enregistrées. Les Chinois ne font littéralement pas de demande de prêt, et c'est encore plus inquiétant si on se concentre sur les prêts au secteur privé. Cela nous donne une indication de la faiblesse de la demande intérieure."



De plus, "la Chine étant très dépendante du commerce international [...] elle n'a pas intérêt à court terme à envenimer la guerre commerciale avec les États-Unis", ajoute le spécialiste.



Dans l'actualité de la semaine, la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) constituera le principal point d'attention des marchés. Celle-ci se réunira mardi et mercredi et devrait, selon toute vraisemblance, laisser ses taux inchangés.



Les marchés sont aussi toujours suspendus à la décision de la Cour suprême, qui doit se prononcer sur la légalité des droits de douane imposés par Trump au reste du monde. "Si la Cour juge ces tarifs illégaux, plus de la moitié de l'augmentation de 10 points de pourcentage du taux de tarif effectif de l'an dernier pourrait être annulée", indiquent les analystes de Goldman Sachs. Mais, "même en cas de blocage par la Cour, il est probable que l'administration Trump cherche à réimposer ces tarifs via d'autres leviers juridiques, créant une volatilité potentielle", ajoutent ils.



Les valeurs à suivre



Dans l'actualité des sociétés, à l'occasion de sa publication trimestrielle, Ryanair (-2,3%) indique avoir révisé à la hausse certaines de ses prévisions annuelles, tout en visant "prudemment" un profit avant impôt (et avant exceptionnel) annuel de 2,13 à 2,23 MdsEUR.



Fnac Darty (+17%) s'envole après l'annonce d'une offre publique d'achat de la part d'EP Group, contrôlé par Daniel Kretínsky. La proposition s'élève à 36 EUR par action, soit une prime d'environ 19% par rapport au dernier cours de clôture.



Selon Reuters, des actionnaires du groupe LVMH (-0,6%) auraient demandé plus de clarté sur la succession de Bernard Arnault. Ces actionnaires estiment que le manque de transparence sur l'identité du futur dirigeant du numéro un mondial du luxe est un risque pour l'entreprise.



OHB gagne 8% après des informations de presse faisant état de discussions préliminaires avec Rheinmetall en vue d'une offre conjointe pour un réseau de satellites de défense allemand.



TotalEnergies (+1,8%) annonce la signature d'un accord prolongeant jusqu'au 31 décembre 2050 les concessions libyennes de Waha, dans lesquelles la compagnie française détient une participation de 20,42%.



Friedrich Vorwerk (+3,4%) progresse nettement en début de séance après la publication de résultats annuels provisoires largement supérieurs aux attentes.



Hemnet Group (-6%) recule en début de séance après l'abaissement de la recommandation d'Exane BNP Paribas à sous-performance, contre neutre auparavant.



Danone (-3,5%) cède du terrain après l'annonce du rappel ciblé de lots limités de laits infantiles sur certains marchés. Le groupe insiste sur le caractère préventif de la mesure et sur la conformité de ses produits aux normes de sécurité alimentaire.



Sur le front des publications d'entreprises, sont attendues cette semaine celles de LVMH, ASML, SAP et Roche en Europe, ou encore celles de Microsoft, Meta, IBM, AT&T, Apple, Caterpillar, Visa et Chevron outre-Atlantique.



Stats & Marchés : l'ifo stagne, l'or s'envole



Du côté des statistiques, l'indice Ifo mesurant le climat des affaires s'est installé à 87,6 points en janvier, contre 88,3 attendu et 87,6 points le mois précédent. À 87,6 points, comme en décembre, il reste sur son plus bas niveau depuis le mois de mai 2025.



À Londres, le baril de Brent s'échange contre 65,9 USD (-0,6%). L'or poursuit son ascension et se traite à 5090 USD l'once (+2,1%).



Enfin, l'euro cède 0,2% face au billet vert, autour de 1,186 USD.