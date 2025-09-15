Les marchés en apesanteur avant le verdict de la Fed
Publié le 15/09/2025 à 17:03 - Modifié le 15/09/2025 à 17:03
Publié le 15/09/2025 à 17:03 - Modifié le 15/09/2025 à 17:03
|Le Sri Lanka vise une croissance de 6% en 2026, mais les perspectives pour 2025 s'assombrissent en raison de retards budgétaires
|18:12
|RE
|Trump Relance le Débat sur la Fin des Rapports Trimestriels pour les Entreprises
|18:12
|RE
|Le PDG d'Erste rassure : l'accord en Pologne reste attractif malgré la taxe bancaire prévue
|18:12
|MT
|La Pologne affiche un déficit budgétaire de 172 milliards de zlotys à fin août
|18:08
|RE
|Le pétrole en hausse alors que les investisseurs évaluent les attaques contre les infrastructures énergétiques russes
|18:06
|RE
|L'USDA envisage une aide économique pour les agriculteurs cet automne, déclare la secrétaire
|18:05
|RE
|Les États-Unis et le Royaume-Uni prévoient plus de 10 milliards de dollars d’accords économiques lors de la visite de Trump
|18:04
|RE
|L'offensive de Trump pour réformer la Fed jette une ombre sur la réunion de politique monétaire
|18:01
|RE
|La trituration de soja aux États-Unis recule en août mais dépasse les attentes
|18:00
|RE
|L'Argentine s'apprête à enregistrer un troisième trimestre consécutif de croissance, mais les analystes appellent à la prudence
|17:56
|RE
|Les démocrates américains exhortent Trump à conclure un accord commercial limitant la surproduction chinoise
|17:46
|RE
|Un député conservateur britannique rejoint Reform et déclare que les Tories sont « finis »
|17:44
|RE
|Le Trésor italien prévoit de racheter jusqu'à 5 milliards d'euros d'obligations lors de l'enchère du 17 septembre
|17:44
|RE
|L'Ukraine prévoit un déficit budgétaire de 18,4 % pour 2026, selon la Première ministre
|17:43
|RE
|L'Ukraine prévoit un budget 2026 avec un déficit de 18,4 %, selon la Première ministre
|17:41
|RE
Les Etats-Unis sur le point de conclure un accord avec la Chine pour TikTok ?
C'est la semaine des banques centrales !
La semaine commence sous le signe des banques centrales, continue avec des banques centrales, et se termine avec des banques centrales. Pendant que Jerome Powell repasse son costume de funambule, la France a été punie par l'agence de notation crédit Fitch pour avoir égaré sa boussole budgétaire et éclusé trop de premiers ministres en un temps record.
Avis d'analystes du jour : Airbus, Dassault Aviation, Rubis et Galderma dans les petits papiers des brokers
Bourse : Air Liquide cèderait son biométhane, levée de fond géante d'Orsted et doutes chez Nestlé et UBS
Pourquoi la dégradation de la note de la France ne provoque pas de réactions ?
Rubis et Eutelsat flambent en bourse, S4 Capital et Virbac déçoivent encore
Les grandes maisons de courtage anticipent une baisse des taux de la Fed avant une réunion clé
Les valeurs financières propulsent les Bourses européennes à un sommet de trois semaines ; Rubis bondit
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national