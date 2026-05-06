Les marchés européens encore d'aplomb sur fond de détente diplomatique

Le vent semble tourner à l'optimisme en Europe. Les Bourses européennes confirment leur rebond ce mercredi, suite à l'annonce par Donald Trump de la suspension pendant une courte période de son opération " Project Freedom " dans le Détroit d'Ormuz. Vers 12h, le CAC 40 gagne 2,51% dépassant les 8 260 points (8 264,95). L'Eurostoxx 50 avance de 2,37% à 6 008,62 points. Londres et Francfort progressent respectivement de 2,18% et de 2,44%.

Un nouveau signal de détente



Le président américain ne cesse de multiplier les revirements dans le conflit au Moyen-Orient qui entre dans son 68ème jour. Sur le réseau social Truth, POTUS a annoncé avoir pris cette nouvelle décision le temps de voir si "un accord peut être finalisé et signé" avec l'Iran, après que le président américain a qualifié de "grands progrès" dans les négociations. Il a affirmé que cette pause avait été décidée à "la demande du Pakistan et d'autres pays", tout en maintenant le blocus américain des ports iraniens, entré en vigueur le 13 avril dernier.



Le "Projet Liberté", qui doit permettre à des centaines de bateaux bloqués dans le Golfe de franchir le détroit, avait été lancé lundi.



De plus, la Maison-Blanche estime être proche d'un accord préliminaire avec l'Iran pour mettre fin à la guerre et rouvrir une phase de négociations nucléaires plus structurée, selon les informations obtenues par Axios, qui est la publication la plus en pointe depuis plusieurs semaines sur la diplomatie américaine. Le projet prendrait la forme d'un mémorandum d'une page, en 14 points, négocié par les émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, avec plusieurs responsables iraniens, directement ou via des médiateurs. Rien n'est encore conclu, mais des responsables américains cités par Axios jugent que les discussions n'ont jamais été aussi avancées depuis le début du conflit.



En outre, le chef de la diplomatie américaine a assuré plus tôt hier que la phase offensive du conflit avec l'Iran était terminée. "L'opération est finie. Comme le président l'a signifié au Congrès. Nous avons passé ce stade", a affirmé Marco Rubio lors d'un point presse à la Maison Blanche.



Dans les rangs de Téhéran, les Gardiens de la Révolution promettent une "riposte ferme" aux navires tentant de franchir le détroit d'Ormuz autrement que par leur trajet. "Tout détournement de navire vers d'autres routes est dangereux et entraînera une riposte ferme", préviennent-t-ils dans un message relayé par l'agence Fars. Cette déclaration intervient au moment où les Etats-Unis mènent cette opération "Project Freedom".



Dans ce contexte géopolitique toujours pesant, les cours du pétrole chutent, poursuivant leur mouvement baissier. Le Brent recule de 7,24% à 102,

32 dollars. Le WTI perd 8,11% à moins de 100 USD (94,30).



AXA et Veolia sourient, Viridien chute



Dans l'actualité des sociétés cotées, Axa (+4,07%) figure parmi les plus fortes progressions du CAC 40 à la faveur de ses bons résultats. Au premier trimestre 2026, Les primes brutes émises et autres revenus sont en hausse de 6%, à 38,0 milliards d'euros. Au niveau des perspectives, le groupe indique être en bonne voie pour atteindre une croissance du résultat opérationnel par action en haut de la fourchette cible de 6 à 8% pour 2026.



Veolia (+1,4%) affiche aussi l'une des plus fortes hausses au sein de l'indice phare parisien. Le titre du Le numéro 1 mondial des prestations de services à l'environnement est soutenu par une solide performance opérationnelle, une rentabilité en hausse au premier trimestre 2026 ainsi que par la confirmation de ses prévisions annuelles. Son EBITDA, en ligne avec les attentes, s'élève à 1,766 MdEUR, soit une croissance de 5,1% à périmètre et change constants, la marge ayant progressé de 73 points de base. "Cette croissance de l'EBITDA est "portée par l'effet prix, productivité et efficacité, avec des gains d'efficacité de 96 MEUR au premier trimestre, en ligne avec l'objectif annuel supérieur à 350 MEUR", souligne Veolia.



A l'inverse, Viridien dévisse de plus de 15%, signant de loin la plus forte baisse du SBF 120. Le groupe est pénalisé par le repli de 29% en glissement annuel de son chiffre d'affaires des activités qui s'élève à 214 millions de dollars. La profitabilité est en recul de 47% sur un an, en raison de la baisse d'activité, avec un EBITDAs ajusté des activités de 76 MUSD. Malgré des résultats décevants, il confirme son objectif 2026 de génération de cash-flow net de 100 MUSD.



En Europe, Novo Nordisk (+6,59%) est particulièrement entouré à la Bourse de Copenhague , à la faveur du léger relèvement de ses objectifs annuels et de ses solides résultats trimestriels. Le laboratoire danois a dévoilé un chiffre d'affaires en publié en hausse de 32%, à 96,823 milliards de couronnes danoises (environ 13 milliards d'euros) au premier trimestre 2026. Le résultat opérationnel publié a flambé de 65%, à 59,618 MdsDKK.



Diageo, le numéro un mondial des spiritueux, a renoué avec la croissance organique au troisième trimestre de son exercice décalé grâce à une reprise de l'activité en Europe, ce qui fait grimper son cours au FTSE 100 (+4,77%). La croissance organique de son chiffre d'affaires est ressortie à 0,3% sur le trimestre clos fin mars, bien au-delà des attentes du marché qui anticipait un repli de 2,3%.



Continental (+7,57%) regagne de l'adhérence grâce à une rentabilité meilleure qu'attendu : l'Ebit ajusté grimpe à 522 MEUR et la marge monte à 11,9%. Le marché salue la discipline sur les coûts et le recentrage sur les pneus, même si la hausse récente des matières premières reste un caillou dans la gomme.



Zone euro : l'activité dans le secteur privé au plus bas depuis 17 mois en avril



Côté statistiques, dans la zone euro, selon l'indice PMI de S&P Global, l'activité dans le secteur des services est entrée en phase de contraction en avril, mais s'est moins dégradée que prévu. L'indice la mesurant est passé de 50,2 à 47,6 points, là où les analystes craignaient une baisse à 47,4 points. A 47,6 points, il est au plus bas depuis 62 mois.



En recul à 47,6 en avril contre 48,8 en mars, l'indice PMI composite S&P Global de l'activité en France s'est de nouveau replié le mois dernier, indiquant ainsi la plus forte contraction de l'activité du secteur privé français depuis un peu plus d'un an. C'est la contraction du secteur des services qui a entraîné la baisse de l'activité globale du secteur privé en avril, la production et les nouvelles commandes ayant augmenté dans le secteur manufacturier.



En Allemagne, au mois d'avril, l'activité dans le secteur des services allemand s'est dégradée conformément aux attentes. L'indice la mesurant est passé de 50,9 à 46,9 points. De son côté, l'indice PMI Composite, qui fait la synthèse entre l'activité dans les services et dans le secteur manufacturier a moins reculé que prévu. Il s'est installé à 48,4 points, en phase de contraction sous les 50 points, contre 51,9 un mois plus tôt, et des attentes à 48,3 points. Il s'agit de sa première contraction depuis près d'un an.



Par ailleurs, en mars 2026 en France, la production augmente nettement dans l'industrie manufacturière (+1,2%) après avoir été quasi stable le mois précédent (-0,1%), et rebondit dans l'ensemble de l'industrie (+1% après -0,9% en février), selon l'Insee.



Les prix à la production industrielle ont augmenté de 3,4% dans la zone euro et de 3,2% dans l'UE, en mars 2026 par rapport au mois précédent, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Sans grande surprise, ce bond des prix producteurs dans la zone euro a été largement porté par une envolée de 11,1% des prix de l'énergie, sur fond de flambée des cours du pétrole et du gaz dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.



Sur le marché des changes, vers 12h, l'euro progresse de 0,69% à 1,1777 USD.