Les marchés européens hésitent, le CAC 40 continue de battre des records

Les marchés actions européens ont clôturé cette troisième séance de la semaine sur une note contrastée, tandis que Wall Street évoluait en hausse, soutenue par l'espoir d'une désescalade des tensions au Moyen-Orient. A Paris, le CAC 40, après avoir signé hier un double record historique (à 8 669,69 points en séance et à 8 666,63 points en clôture) a grappillé 0,03% à 8 669 points tout en inscrivant dans la matinée un record historique en séance à 8 693,89 points. Le Dax a reculé de 0,21% tandis que le Footsie 100 a gagné 0,17%.

Wall Street a ouvert en ordre dispersé mercredi, avec un Dow Jones en hausse de 0,87% et un Nasdaq cédant 0,03% vers 17h45.



Parmi les valeurs en vue, Nexans a progressé de 3,91% après le relèvement de la recommandation de JPMorgan à "surpondérer".



Ailleurs en Europe, Glencore a gagné près de 4% après avoir publié une hausse de 86% de son bénéfice semestriel, tandis que le distributeur Next (+5,79%) a relevé pour la troisième fois cette année sa prévision de bénéfice annuel.



A Francfort, Siemens Energy (+0,27%) a progressé grâce à des ventes, des marges et un carnet de commandes records, alors qu'Infineon (-5,64%) a lourdement reculé après sa publication. DHL (-3,69%) a également terminé en baisse malgré le renforcement de son programme de rachat d'actions.



A Zurich, Sandoz s'est envolé de près de 7% après une croissance de 9% de ses ventes trimestrielles, tandis qu'à Amsterdam, Heineken (+2,19%) a été soutenu par un bénéfice opérationnel supérieur aux attentes. A l'inverse, Novo Nordisk (-4,32%) a reculé malgré un relèvement de ses objectifs annuels, les investisseurs ayant manifestement intégré des attentes encore plus élevées.



Sur le plan macroéconomique, les enquêtes PMI ont confirmé une amélioration progressive de l'activité en zone euro. En France, le secteur des services est resté légèrement en contraction avec un indice révisé à 49,6 en juillet.



En Allemagne, le PMI des services s'est établi à 49,8, tandis que le PMI composite est remonté à 51,3, signalant un retour à l'expansion.



Pour l'ensemble de la zone euro, le PMI composite a atteint 52,0, son meilleur niveau depuis huit mois, témoignant d'un renforcement graduel de la dynamique économique.



Aux Etats-Unis, les statistiques ont livré un tableau plus contrasté. L'indice ISM des services est ressorti à 54,1 en juillet, légèrement inférieur aux attentes mais toujours compatible avec une expansion de l'activité.



En revanche, le marché du travail a montré des signes d'essoufflement : selon l'enquête ADP, le secteur privé n'a créé que 44 000 emplois en juillet, contre 95 000 en juin et un consensus de 68 000. Ce ralentissement renforce les anticipations d'un assouplissement de la politique monétaire de la Fed même si le rapport mensuel sur l'emploi, attendu vendredi, sera déterminant pour confirmer cette tendance.



Dans le chapitre géopolitique, le président américain Donald Trump a indiqué que les discussions avec Téhéran avaient été "très bonnes" après une journée entière de négociations, tout en réaffirmant que les Etats-Unis bombarderaient "très durement" l'Iran en l'absence d'accord. Les marchés attendent désormais l'officialisation d'un accord temporaire entre Washington et Téhéran permettant la réouverture du détroit d'Ormuz.



Sur le marché des changes, l'euro avance de 0,14% à 1,1548 dollar.