Les marchés européens plient mais ne rompent pas

Les investisseurs retiennent leur souffle en Europe, alors que le cessez-le-feu décidé entre l'Iran et les Etats-Unis arrivera à échéance demain soir. Si Washington a annoncé l'envoi d'une délégation au Pakistan pour un deuxième round de négociations, on ignore encore à ce stade si des émissaires de Téhéran y participeront. En attendant, les marchés baissent la tête : au gong final, Paris recule de 1,14% derrière Londres (-0,99%) et Francfort (0,50%).

Alors que la planète finance orbitait depuis des semaines autour du détroit d'Ormuz, l'attention des marchés devrait se tourner au cours des prochaines heures vers Islamabad, au Pakistan, où pourraient se rencontrer des délégations iraniennes et états-uniennes. Les émissaires de Washington sont sur place depuis lundi et on les imagine mal s'être déplacés sans avoir pris l'assurance d'y trouver un interlocuteur, même si Téhéran entretient encore le mystère quant à sa participation.



A ce stade, certains observateurs pourraient considérer que Washington à déjà atteint son objectif en dégradant les capacités militaires de l'Iran, quand d'autres pourraient rétorquer que le régime iranien a survécu et pourrait même sortir du conflit avec une position régionale renforcée, ayant démontré son contrôle sur le détroit d'Ormuz.



"Les marchés prédictifs attribuent actuellement une probabilité de 84% à ce que Trump annonce la fin de l'opération militaire avant la fin du mois de mai", rapporte-t-on chez Muzinich & Co., société privée de gestion d'actifs institutionnelle.



Quoi qu'il en soit, les investisseurs suivent l'évolution de la situation de près, même si Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, rappelait hier que l'enjeu n'était désormais plus la réouverture pleine et entière du détroit mais plutôt la recherche de voies alternatives de transport, "voire leur construction".



En effet, selon le patron de l'Agence internationale de l'Energie, il faudra au moins deux ans pour que les marchés mondiaux de l'énergie reviennent à la normale.



Dans ces conditions tendues, les marchés reculent mais ne décrochent pas. "Cette résistance s'explique par plusieurs facteurs : abondance de la liquidité, résultats trimestriels loin d'être mauvais y compris dans les secteurs plus vulnérables à la crise, conviction que l'inflation sera temporaire et que les banques centrales ne vont pas sur-réagir, lassitude des investisseurs concernant les soubresauts de la guerre en Iran, etc.", ajoute Christopher Dembik.



Selon l'expert, "nous pouvons encore faire face à des séances de baisse mais, dans l'ensemble, la tendance de fond est clairement haussière".



Les valeurs en mouvement



Dans l'actualité des marchés, les cours de l'or noir repartent nettement à la hausse en fin de séance avec +3,8% pour le WTI et le Brent, qui évoluent respectivement à 89,4 et 97,7 USD le baril.



En Europe, le CAC 40 est tiré par STMicro (+0,9%) et TotalEnergies (+0,83%) mais pénalisé par le recul du secteur de la défense. Ainsi, Thales lâche 5,92% après la publication de ses résultats trimestriels. Le groupe a fait part d'une nette progression des prises de commandes (toutefois légèrement en deçà des attentes) et d'une croissance organique proche de 10% du chiffre d'affaires. Le marché sanctionne toutefois les faibles résultats dans le Cyber et l'absence de hausse des prévisions.



Outre Thales, ce sont toutes les grosses valeurs de la défense européenne qui sont en rouge avec -6,8% pour Safran, -4,87% pour Leonardo, -4,25% pour BAE Systems, -3,78% pour Qinetiq, -3,57% pour Hensoldt, -3,23% pour Dassault Aviation, -3,19% pour Saab, -2,64% pour Rheinmetall... une contraction générale qui montre que le reflux du secteur, à l'oeuvre depuis plusieurs semaines, est encore loin d'être achevé.



Dans le reste de l'actualité, Roche annonce que la FDA des Etats-Unis a accepté sa demande de licence complémentaire pour les biologiques (SBLA) pour Gazyva/Gazyvaro (obinutuzumab), destinée au traitement du lupus érythémateux systémique (LES).



Enfin, Kering (-2,01%) a été pénalisé par l'abaissement du conseil des analystes de HSBC, qui s'inquiètent de la lenteur du redressement orchestré par le groupe de luxe.



Plusieurs statistiques à digérer



En Allemagne, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands s'est largement enfoncé en terrain négatif ce mois-ci, tombant à -17,2 après -0,5 en mars, alors qu'il n'était attendu en recul que vers -5 par les économistes.



Outre-Atlantique, les ventes au détail, un indicateur de premier plan sur les dépenses des consommateurs américains, pilier de la croissance, ont fait mieux que prévu en mars. Elles ont progressé de 1,7%, contre des attentes à +1,4% et après +0,7% (chiffre révisé à la hausse à +0,6%) en février.



Les promesses de ventes de logements ont aussi bondi de 1,5% aux Etats-Unis, là où les analystes tablaient sur une hausse de seulement 0,1%. En parallèle, les chiffres du mois de février ont été révisés à la hausse de +1,8 à +2,5%.



Enfin, les stocks des entreprises américaines se sont accrus de 0,4% en février 2026 par rapport au mois précédent, après une stagnation en janvier (révisée d'une estimation initiale qui était de -0,1%), selon le Département du Commerce.



De nombreux poids lourds publieront demain



La saison des résultats se poursuivra demain des deux côtés de l'Atlantique avec, en Europe, les résultats de L'Oréal, EssilorLuxottica ou ABB, et aux Etats-Unis avec les publications de Tesla, GE Vernova, Philip Morris, IBM, AT&T ou encore Boeing.