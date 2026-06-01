Les marchés européens plient, Téhéran cesse le dialogue avec Washington

A la clôture de cette première séance du mois de juin, les Bourses européennes se sont repliées. Avant 16h, l'agence de presse iranienne Tasnim a affirmé ce lundi que Téhéran avait suspendu les négociations avec les États-Unis, visant à mettre un terme à la guerre au Moyen-Orient. A la clôture, le CAC 40 a perdu 0,45% à 8 146,59 points, enchaînant une troisième séance de suite dans le rouge. L'Eurostoxx 50 a cédé 0,46% à 6 022,64 points.

A Wall Street, les marches américains évoluent en ordre dispersé. Vers 17h45, le Dow Jones recule de 0,22%.



Selon Tasnim, cette décision a été prise à cause des crimes qu'Israël continue à commettre au Liban, et des violations sur tous les fronts du cessez-le-feu irano-américain conclu le 8 avril dernier. "L'équipe de négociation iranienne suspend donc le dialogue et les échanges de textes via les médiateurs", détaille le média iranien.



En amont de cette annonce de Tasnim, le président américain Donald Trump avait déclaré sur Truth Social ce lundi que "l'Iran souhaitait réellement parvenir à un accord avec les États-Unis et que celui-ci serait bénéfique pour Washington et ses alliés".



Le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï a réitéré aujourd'hui que "son programme nucléaire ne figurait pas au menu des discussions en cours avec les États-Unis pour mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient".



De son côté, le ministère iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a accusé lundi les États-Unis de violer à nouveau le fragile cessez-le-feu entre les deux pays, après des frappes américaines en Iran qui ont entraîné des représailles militaires iraniennes.



Sur le front des combats, Israël (allié des Etats-Unis), a reçu comme consigne d'attaquer la banlieue sud de Beyrouth au Liban (allié de l'Iran), bastion du mouvement Hezbollah soutenu par Téhéran, après avoir étendu ses opérations dans le sud du Liban.



Le président libanais, Joseph Aoun, a affirmé lundi sur X que son pays faisait face à "une agression féroce et condamnable d'Israël" qui accentue son offensive contre le Hezbollah pro-iranien avec la prise notamment dimanche de la forteresse de Beaufort au Liban. Les drapeaux israéliens flottent à nouveau depuis hier sur les murailles de ce site médiéval.



Dans ce contexte géopolitique très pesant, les cours du pétrole ont grimpé après cette déclaration de Tasnim mais restent sous le seuil des 100 dollars. Le Brent bondit de 3,31% à 96,40 USD. Le WTI progresse de 6,09% à 93,22 USD.



Schneider Electric choisi par SoftBank pour son projet d'IA en France



Dans l'actualité des sociétés cotées, Schneider Electric (+2,32%) a figuré parmi les plus fortes hausses du CAC 40. Le titre a été soutenu par une recommandation positive de Berenberg. L'analyste a initié lundi la couverture du spécialiste de la gestion de l'énergie avec une recommandation à acheter et un objectif de cours de 325 euros. Ce niveau fait ressortir un potentiel d'appréciation d'environ 20% par rapport au cours de clôture de vendredi, à 269,95 euros.



De plus, l'action Schneider Electric a progressé après l'annonce de son engagement en tant que partenaire technologique et industriel stratégique dans le projet d'investissement de SoftBank visant à accélérer le développement des infrastructures d'IA en France. Le groupe japonais prévoit d'investir jusqu'à 75 milliards d'euros afin de développer et d'exploiter 5 gigawatts de capacités de datacenters dédiés à l'IA en France.



En outre, Veolia a finalisé l'acquisition de Clean Earth, une entreprise spécialisée dans la gestion des déchets dangereux, secteur de plus en plus crucial pour la compétitivité industrielle, la santé publique et la sécurité environnementale aux États-Unis et dans le monde. Cette opération double la présence de Veolia dans le secteur des déchets dangereux aux États-Unis et porte le chiffre d'affaires total du groupe dans le pays à 6,3 MdsUSD.



easyJet a grimpé de 7,68% à Londres après avoir reçu une marque d'intérêt de Castlelake LP. Le groupe de transport aérien a qualifié cette offre de la société d'investissement "d'hautement opportuniste". easyJet a également indiqué être pleinement conscient "de son devoir de maximiser la valeur pour les actionnaires et examinera toute proposition si elle devait être formulée. Dans cette évaluation, il accordera une attention particulière à la valorisation proposée ainsi qu'à la faisabilité de l'opération".



Zone euro : repli du PMI manufacturier en mai



Côté statistiques, les investisseurs ont pris connaissance des indices PMI manufacturier.



L'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est replié par rapport au sommet de près de quatre ans enregistré en avril (52,2) pour s'établir à 51,6 en mai, se maintenant toutefois à l'un de ses plus hauts niveaux depuis le milieu de l'année 2022.



Selon l'indice PMI manufacturier de S&P Global de mai, le rythme de contraction de l'activité dans ce secteur en France a été moins important que redouté. L'indice est passé de 52,8 à 49,7 points, contre une précédente estimation à 48,9 points. Dans le détail, la production et les nouvelles commandes ont diminué en mai, après avoir augmenté en avril sous l'effet de constitution de stocks chez les clients.



En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 50,1 en mai, contre 49,9 de consensus après 51,4 en avril, a indiqué S&P Global.



En avril 2026, le taux de chômage de la zone euro s'est établi à 6,3%, un niveau stable par rapport au mois précédent, selon les données corrigées des variations saisonnières d'Eurostat. Le taux de chômage de l'UE était de 6% en avril, également atone par rapport à mars.