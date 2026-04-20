Les marchés européens replongent

Après une éclaircie vendredi, ponctuée de gains conséquents pour les places européennes (+1,97% pour le CAC 40, +2,27% pour le DAX 40 à Francfort, et +2,10% pour l'Euro Stoxx 50), l'heure est au repli. A Paris, le marché trébuche de 1,16%. Francfort il abandonne 1,62% et l'Euro Stoxx 50 recule de 1,45%.

Si lors de la dernière séance de la semaine dernière, les marchés ont salué l'annonce de la réouverture du détroit d'Ormuz par la République islamique, la baisse de ce matin s'explique par la fermeture de ce dernier. Les Iraniens sont rapidement revenus sur leur position expliquant que les Etats-Unis avaient violé le cessez-le-feu.



Selon Donald Trump, la marine américaine a tiré sur un cargo battant pavillon iranien qui cherchait à forcer le blocus et l'a stoppé. Le président des Etats-Unis a également indiqué qu'une délégation se rendait à Islamabad, au Pakistan, pour des négociations. De son côté, la télévision d'Etat iranienne aurait précisé que Téhéran "n'a pas actuellement de plans de participer à la prochaine session de discussions". L'agence de presse du pays Irna a ajouté que "les informations circulant au sujet d'un second cycle de négociations à Islamabad sont fausses" et que les "informations publiées par les Etats-Unis font partie de leur campagne de propagande et d'un "jeu de blâme" visant à faire pression sur l'Iran".



La tonalité des échanges entre les deux parties n'a donc pas vraiment évolué, chacune accusant l'autre de ne pas avoir respecté le cessez-le-feu.



Au niveau des conséquences sur les marchés, outre le repli des indices, les cours de l'or noir rebondissent. A New York, le WTI grimpe de 4,77%, à 89,01 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord avance de 3,77%, à 95,44 dollars.



Partant, les valeurs pétrolières sont dans le vert, profitant du blocage des livraisons d'or noir. TotalEnergies signe par exemple la meilleure performance du CAC 40 avec un gain de 2,48%. Ailleurs en Europe, Eni grimpe de 2,96%,et Var Energi qui avance de 4,46%.



A l'inverse, les groupes de transport aérien, grands consommateurs de kérosène, sont dans le rouge. Air France-KLM trébuche de 3,66%, easyJet recule de 3,65, et Lufthansa abandonne 4,19%.



Sur le marché des devises, l'euro remonte légèrement face au billet vert (+0,17%) et se négocie contre 1,1758 dollar.



En ce qui concerne la macro-économie, aucune statistique d'envergure n'est programmée aujourd'hui, mais le reste de la semaine sera nettement plus chargé. Dès mardi, il y aura par exemple l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, les ventes au détail américaines de mars ou encore jeudi les données préliminaires d'avril sur l'activité dans le secteur privé un peu partout dans le monde.



La semaine sera également marquée, aux Etats-Unis, par l'audition de Kevin Warsh devant le Sénat, mardi. Il doit succéder à Jerome Powell à la tête de la Réserve fédéral américaine.



Enfin, le rythme des publications trimestriels d'entreprises va s'intensifier avec pêle-mêle : Thales, Beirsdorf, United Airlines, Boston Scientifics, Intel, SAP, American Express, Lockheed Martin, Sanofi, Orange, STMicroelectronics, Eni...