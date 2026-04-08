Les marchés européens s'envolent après l'accord de cessez-le-feu entre Américains et Iraniens

Les Bourses européennes repartent à la hausse, grâce à l'accord d'un cessez-le-feu de 15 jours entre les Etats-Unis et l'Iran. Conclu deux heures avant la fin de l'ultimatum fixé par Donald Trump, cet accord porte notamment sur la réouverture du détroit d'Ormuz. 90 minutes après l'ouverture des marchés, le CAC 40 grimpe de près de 4% et dépasse la barre des 8 200 points : 8 210,99. L'Eurostoxx 50 et le Dax progressent d'environ 5%.

Avec ce signal temporaire de désescalade, le chef d'Etat américain suspend donc ses frappes sur l'Iran, tout en affirmant que la question de l'uranium iranien, un des points clés du conflit américano-iranien, sera "parfaitement réglée".



Sur son réseau Truth Social, le président américain salue "un grand jour pour la paix mondiale". "L'Iran souhaite que cela se réalise, ils en ont assez ! Tout comme tout le monde d'ailleurs ! Les États-Unis d'Amérique contribueront à fluidifier le trafic dans le détroit d'Ormuz. Il y aura beaucoup d'initiatives positives !", promet-il.



Le locataire de la Maison Blanche souligne que les Etats-Unis "ont déjà atteint et dépassé tous les objectifs militaires qu'ils s'étaient fixé en Iran" au moment du cessez-le-feu. "Nous sommes très avancés dans la conclusion d'un accord définitif concernant une paix durable avec l'Iran et la paix au Moyen-Orient. Nous avons reçu une proposition en 10 points de la part de l'Iran, et nous estimons qu'il s'agit d'une base viable pour les négociations", ajoute-t-il.



De son côté, Téhéran a accepté de rouvrir le détroit d'Ormuz si certaines conditions sont respectées. "Si les attaques contre l'Iran cessent, nos puissantes forces armées cesseront leurs opérations défensives," a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi sur son compte X. "Pendant une période de deux semaines, un passage sécurisé du détroit d'Ormuz sera possible en coordination avec les forces armées iraniennes et compte tenu des limitations techniques", a-t-il précisé.



Par ailleurs, le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a affirmé mercredi que Washington, Téhéran et leurs alliés avaient accepté un cessez-le-feu "partout" pour une durée de deux semaines. Les négociations doivent débuter ce vendredi à Islamabad pour parvenir à "un accord définitif".



Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres "se félicite de l'annonce de ce cessez-le-feu", a déclaré son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans un communiqué. Le dirigeant "appelle toutes les parties au conflit actuel au Moyen-Orient à respecter leurs obligations en vertu du droit international et à se conformer aux termes du cessez-le-feu afin d'ouvrir la voie à une paix durable et globale dans la région", a-t-il ajouté.



Net repli des prix du pétrole et du gaz



Suite à cette trêve de deux semaines, les conséquences économiques ont été immédiates. Les cours du pétrole ont chuté pour repasser sous la barre des 100 dollars après l'annonce de la réouverture du détroit d'Ormuz par lequel transite environ 20% du pétrole mondial. Le Brent recule de plus de 8% à 94,67 USD et le WTI cède 12% à 95,63 USD.



En outre, concernant le gaz, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, plonge de 17% à 44 euros.



Du côté de l'actualité des valeurs, celles du secteur énergétique reculent en raison de cette trêve de 15 jours entre Washington et Téhéran. TotalEnergies signe la plus forte baisse du CAC 40 chutant de 6%. Dévissant d'environ 14%, Maurel & Prom est lanterne rouge du marché SRD. Shell et bp perdent respectivement 6,5% et 7,5%.



Danone pourrait finalement récupérer Mead Johnson, l'entreprise américaine spécialisée dans la nutrition infantile un temps courtisée par le Français mais rachetée par Reckitt Benckiser. Selon La Lettre, des négociations seraient en cours.



Selon le Financial Times, la famille Duval, qui détient 37% du capital d'Eramet, aurait chargé la banque Lazard d'examiner une possible cession de sa participation. Cette réflexion intervient alors que le groupe prépare une augmentation de capital de 500 millions d'euros pour redresser sa situation financière. Depuis le début de l'année, l'action a chuté de près de 20%, ramenant la capitalisation à environ 1,4 milliard d'euros.



Rémy Cointreau (+4%) a présenté un plan de transformation ambitieux dans un environnement économique et géopolitique complexe : RC Forward. "Ce plan marque une évolution décisive, tournée vers la reconquête de ses marchés et la maximisation du potentiel de ses marques", indique le groupe familial de liqueurs et spiritueux. En outre, la société a dévoilé la composition d'une nouvelle organisation. Elle a mis en place un comité de pilotage au sein du comité exécutif, composé de cinq directions rattachées au directeur général : Luca Marotta est nommé notamment directeur général adjoint du groupe tout en conservant les directions financières, IT et juridique.



emeis progresse de près de 7% à la faveur de solides résultats sur l'exercice 2025 et du maintien de ses objectifs pour 2026 et à moyen terme. Son chiffre d'affaires est en hausse de 6,1% à périmètre constant à près de 5,895 millions d'euros. A périmètre constant l'EBITDAR du groupe s'inscrit en hausse de 19,2%, et l'EBITDA en hausse de 58% par rapport à 2024. Le taux de croissance annuel moyen (TCAM) du chiffre d'affaires à périmètre constant est attendu entre 4 et 5% entre 2024 et 2028.