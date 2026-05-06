La Maison-Blanche estime être proche d'un accord préliminaire avec l'Iran pour mettre fin à la guerre et rouvrir une phase de négociations nucléaires plus structurée, selon les informations obtenues par Axios, qui est la publication la plus en pointe depuis plusieurs semaines sur la diplomatie américaine.

Le projet prendrait la forme d'un mémorandum d'une page, en 14 points, négocié par les émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, avec plusieurs responsables iraniens, directement ou via des médiateurs. Rien n'est encore conclu, mais des responsables américains cités par Axios jugent que les discussions n'ont jamais été aussi avancées depuis le début du conflit.



Le texte prévoirait une fin déclarée de la guerre régionale, suivie d'une période de 30 jours consacrée à un accord plus détaillé. Parmi les points discutés figurent un moratoire iranien sur l'enrichissement d'uranium, dont la durée reste à arbitrer, un allègement progressif des sanctions américaines, la libération de plusieurs milliards de dollars de fonds iraniens gelés et une levée graduelle des restrictions autour du détroit d'Ormuz. Axios rapporte également que les parties discutent d'un régime d'inspections renforcé, incluant des inspections surprises de l'ONU, ainsi que d'un engagement iranien à ne jamais chercher à se doter de l'arme nucléaire.



Mais l'accord reste fragile. D'après Axios, Washington pense que le pouvoir iranien demeure divisé, ce qui pourrait compliquer tout compromis durable. Plusieurs responsables américains restent sceptiques, d'autant que l'administration Trump s'est déjà montrée optimiste lors de précédentes phases de négociation sans parvenir à un résultat. Le projet actuel pourrait donc déboucher sur une désescalade réelle, mais aussi sur une simple suspension du conflit : si les discussions échouent, les États-Unis se réserveraient la possibilité de rétablir leur blocus naval ou de reprendre des opérations militaires.



La rumeur a fait décoller les indices. L'Euro STOXX 50 s'envole de plus de 2,5%. Le pétrole accélère sa décrue sous les 106 USD le baril de Brent.