Un mois de conflit en Iran commence à sérieusement peser sur les marchés. Vendredi, le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé à leur plus bas niveau depuis le mois d'août. Le Nasdaq est entré en territoire de correction (une baisse de 10% depuis le pic). Le S&P 500 a connu lui cinq semaines de baisse consécutives, pour la première fois depuis 2022. Autre statistique qui nous ramène à cette année : le 60/40 a connu son pire mois depuis 2022, selon le Financial Times. Pour rappel, le 60/40 désigne l'allocation traditionnelle, c'est-à-dire un portefeuille composé de 60% d'actions et de 40% d'obligations.

C'est donc une configuration très douloureuse pour les investisseurs, puisque la baisse des actions n'est pas amortie par la performance des obligations. En effet, les taux ont poursuivi leur remontée tout au long du mois écoulé. Le 10 ans américain est même revenu titiller son plus haut niveau de l'année à proximité des 4,5% (il s'est un peu replié depuis). Le 30 ans s'est approché des 5%. Le 10 ans français a pour sa part atteint vendredi son plus haut niveau depuis juin 2009 à 3,88%. Et ce en dépit d'une bonne nouvelle : le déficit français a été plus faible que prévu en 2025, à 5,1% du PIB.

Mais c'est bien sur la partie courte de la courbe que les mouvements sont les plus violents. En un mois, le 2 ans allemand s'est envolé de 70 points de base. Côté Etats-Unis, la dette à deux ans a progressé de 55 points de base. Des mouvements qui traduisent le retournement complet des anticipations sur la politique monétaire. Les investisseurs regardaient du côté des baisses de taux cette année, ils se préparent maintenant à des hausses. Les traders anticipent par exemple trois hausses de taux de la BCE d'ici septembre. Ces anticipations sont toujours très volatiles et je suis incapable de vous dire si la Fed ou la BCE monteront effectivement leurs taux en 2026. Mais le marché, lui, a déjà fait le job. Le resserrement monétaire a déjà eu lieu puisque les coûts des emprunts pour les entreprises et les Etats ont nettement augmenté.

Voilà pour l'état des lieux après un mois de conflit en Iran. Une guerre qui, à en croire les Américains, devrait bientôt prendre fin. C'est encore ce qu'a dit Marco Rubio vendredi, à l'occasion de son passage en France. Le Secrétaire d'Etat a affirmé que c'était une question de semaines, et non de mois. Mais les marchés achètent de moins en moins l'idée que l'affaire peut être pliée rapidement. Surtout, ils doutent de plus en plus de la capacité de Donald Trump à siffler la fin de la partie quand bon lui semble.

Pour l'illustrer, nous allons retracer la semaine écoulée. Il y a une semaine, Donald Trump menaçait de frapper les sites énergétiques iraniens. Mais lundi midi, il a surpris tout le monde en annonçant que des discussions étaient en cours avec l'Iran. Il a alors mis en pause ses menaces pour 5 jours. Puis, jeudi il a de nouveau repoussé cette deadline au 6 avril pour laisser plus de temps aux négociations. Si l'annonce de lundi a été accueillie positivement par les marchés, celle de jeudi a été moins efficace. Les indices ont clôturé la séance au plus bas et la baisse s'est poursuivie vendredi. La semaine s'est même achevée avec un VIX au-delà des 30. On notera qu'Israël n'est pas tenue par la promesse américaine, puisque les frappes se sont poursuivies, notamment sur les actifs énergétiques iraniens. L'Iran a aussi poursuivi ses ripostes.

Du point de vue des marchés financiers, Donald Trump a écarté lundi dernier le risque d'escalade supplémentaire. C'était donc un élément positif. Mais désormais, laisser plus de temps aux négociations, c'est étendre la durée du conflit. Et chaque jour qui passe ne fait qu'accroître les conséquences économiques. D'autant que sur le terrain, le conflit s'élargit. Ce week-end, ce sont les Houthis du Yémen qui sont entrés dans la danse, en envoyant des missiles et des drones en direction d'Israël.

Pourquoi c'est important ? Parce qu'ils ont la capacité de perturber la navigation en Mer Rouge, ce qu'ils ont déjà fait par le passé. Une route maritime qui est encore plus critique depuis que le passage par le détroit d'Ormuz n'est plus possible. Pour prendre un exemple concret, l'oléoduc qui permet à l'Arabie Saoudite d'exporter son pétrole via la Mer Rouge fonctionne actuellement à pleine capacité, soit 7 millions de barils par jour, selon Bloomberg.

Dans ce contexte, le pétrole est relativement calme ce matin. Le baril de Brent est autour des 108 dollars, le WTI s'échange autour des 101 dollars. Dans une interview au Financial Times, Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis pourraient "s'emparer du pétrole iranien". Il a indiqué qu'il envisageait la prise de l'île de Kharg, principal terminal d'exportation du pays. Et ce alors que les Etats-Unis continuent à amasser des troupes dans la région. Ce week-end, le Washington Post rapportait que le Pentagone se prépare à plusieurs semaines d'opérations au sol en Iran. Un scénario qui changerait le visage du conflit, qui se passe actuellement essentiellement dans les airs, en tout cas du côte oriental.

Ce matin, ces craintes sont toutefois (un peu) contrebalancées par les espoirs d’une sortie négociée. Dans la nuit, Donald Trump a indiqué que les nouveaux dirigeants iraniens se montraient "très raisonnables" et qu’il est persuadé de pouvoir obtenir un accord. Le Pakistan, l'Egypte, l'Arabie saoudite et la Turquie poursuivent leur offensive diplomatique en ce sens : les quatre pays se sont réunis ce week-end pour tenter de trouver une voie permettant d'amener les Etats-Unis et l'Iran à un compromis.

Dans l'agenda macro, l'attention se portera cette semaine sur l'inflation en zone euro, un chiffre qui devrait porter la marque du conflit en Iran. Aux Etats-Unis, les investisseurs attendront les ventes au détail, et surtout le rapport sur l'emploi vendredi. Le mois dernier, celui-ci avait fait état de 92 000 destructions d'emplois. Plus largement, l'économie américaine a détruit des emplois sur 5 des 9 derniers mois. Tout cela place donc la Fed dans une situation assez délicate, entre un marché de l'emploi qui montre des signes de fragilité et l'inflation qui devrait repartir à la hausse. La journée de vendredi sera toutefois assez particulière puisque les marchés ferment 3 ou 4 jours pour le week-end de Pâques (Wall Street sera ouverte lundi, contrairement à la plupart des marchés européens). Les actions occidentales ne réagiront donc pas directement à ces chiffres.

Dans le reste de l'actualité :

L'Ukraine a conclu samedi des accords en matière de défense avec le Qatar et les Emirats arabes unis, après une visite du président Zelensky dans ces deux pays.

Au Japon, la banque centrale va devoir s'attaquer à la spéculation sur le yen.

L'aluminium a pris la pente ascendante après une double frappe iranienne sur des installations de production au Moyen-Orient.

L'Europe est passée à l'heure d'été. Nous retrouvons donc cette semaine un décalage de 6 heures entre Paris et New York.

Côté Asie-Pacifique, le Japon (-2,8%) et la Corée du Sud (-3%) souffrent. Les pertes sont plus modestes en Inde (-1,2%) et en Australie (-0,7%). Les places chinoises sont proches de l'équilibre sur le continent, et en repli de 0,9% à Hong Kong. Le niveau atteint par le VIX (plus de 30 points, ce qui est relativement rare) indique que des mouvements indiciels brutaux sont toujours à craindre.

Le CAC40 lâche 0,2% à 7 684 points à l'ouverture. Le SMI cède 0,2% à 12 542 points. Le Bel 20 est à -0,4% à 4 964 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

09h00 : KOF indicateurs avancés (Suisse)

11h00 : Sentiment économique (Zone Euro)

14h00 : Taux d'inflation de mars (Allemagne)

16h30 : Indice manufacturier de la Fed de Dallas (Etats-Unis)

16h30 : Discours du président de la Fed Powell (Etats-Unis)

22h00 : Discours de la Fed Williams (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Accor : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 55 à 53 EUR.

Big Yellow Group : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 1 140 GBX à 860 GBX.

Compagnie Financière Richemont : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 205 à 182 CHF.

Compass : BNP Paribas passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 2 410 GBX à 2 150 GBX.

Covivio : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 61,50 à 55,50 EUR.

FDJ United : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 29 à 29,50 EUR.

Gecina : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 101,50 à 97,50 EUR.

Hermès International : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 2 350 à 2 300 EUR. UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2 310 à 1 820 EUR.

Icade : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 17,10 EUR à 16,30 EUR.

Id Logistics Group : IDMidcaps passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 470 à 482 EUR.

Kering : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 345 à 300 EUR.

Klépierre : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 37,80 EUR à 41,80 EUR.

Land Securities Group : Goldman Sachs passe de neutre à acheter et réduit l'objectif de cours de 710 GBX à 690 GBX.

LVMH : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 705 EUR à 650 EUR. UBS reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 706 à 640 EUR.

Montea : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 77 à 80 EUR.

Nokia : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 3,50 EUR à 8 EUR.

Renault : Morgan Stanley reste à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 33 à 29 EUR.

Saint-Gobain : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 137 à 126 EUR.

Salvatore Ferragamo : Bernstein passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 4,40 EUR à 7,50 EUR.

Sanofi : Leerink Partners maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 98 EUR à 94 EUR.

Sartorius Stedim Biotech : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours réduit de 235 à 214 EUR.

Schneider Electric : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 300 à 292 EUR.

Segro : Kempen passe de vendre à neutre avec un objectif de cours de 700 GBX.

Sika : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 197 à 176 CHF.

Sodexo : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 41 à 55 EUR. BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 39 à 38,50 EUR.

Stellantis : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 7 à 6,50 EUR.

Strabag : Bankhaus Metzler démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 120 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 135 EUR à 129 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Sanofi présente de nouveaux résultats de phase III pour l'amlitelimab dans la dermatite atopique lors d'une session de dernière minute de l'ADD.

Thales annonce le lancement du satellite IOD-2 pour la mission Celeste de l'ESA.

TotalEnergies signe avec EDF un partenariat sur 12 ans. Par ailleurs, le groupe aurait engrangé 1 MdUSD de profits en raflant le marché du brut au Moyen-Orient, selon le FT.

Saint-Gobain lance une nouvelle édition de son plan d'actionnariat salarié pour la 39e année consécutive.

Bureau Veritas et Trade Technologies signent un partenariat.

Antonio Cammisecra nommé censeur au conseil d'administration de Nexans.

Vusion annonce l'extension du partenariat avec Walmart Mexico.

Air France a effectué samedi sa dernière rotation à Orly pour se recentrer sur Roissy Paris-Charles-de-Gaulle, seule la filiale à bas coûts Transavia demeurant sur cet aéroport.

Atos, condamné, à verser 236,9 MUSD dans le contentieux entre Syntel et TriZetto (Cognizant), réfléchit à un appel.

Casino a procédé à un remboursement de 20,8 MEUR de la dette sécurisée portée par sa filiale Quatrim.

Vente-unique rachète les marques Habitat à Cafom.

Ekinops signe un protocole d’accord avec un opérateur télécom européen de rang 1 en vue du déploiement d’un réseau optique d’envergure.

Lisi renforce son équipe de direction

Arverne projette une émission de 33 MEUR d'ORANE souscrites par Bpifrance et ses investisseurs historiques.

Capital B modifie les conditions de ses instruments dilutifs et récupère 2,8 MEUR.

Les principales publications du jour : Parrot, Equasens, Dekuple, Enogia, Eagle Football… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Les acteurs de l'aluminium (Norsk Hydro, Glencore, Rio Tinto…) pourraient être sous les feux de la rampe avec les frappes sur les sites industriels dans le Golfe.

Raiffeisen va dépenser 591 MEUR pour racheter l'unité roumaine Garanti de BBVA.

Allwyn et Flutter feraient partie des acteurs intéressés par l'opérateur de jeux d'argent espagnol Codere, valorisé 2,3 milliards de dollars, dont la filiale numérique est cotée au Nasdaq (Codere Online).

Blackstone en pourparlers pour le rachat de l'équipementier aéronautique britannique Senior, qui discute déjà avec Advent.

AP Moller Maersk annonce une suspension de 48 heures de ses opérations suite à un incident de sécurité portuaire à Oman.

Idorsia publie les résultats de l'étude de Phase II sur le daridorexant dans le traitement de l'insomnie pédiatrique.

Atlantic Sapphire obtient un prêt relais de 10 millions de dollars.

Skanska décroche un contrat de 99 millions de dollars pour la construction d'une école aux Etats-Unis.

Les principales publications du jour : néant…

D'Amérique du Nord

Caterpillar et Deere ont souffert vendredi après que Donald Trump a exigé une baisse du prix des tracteurs.

Merck & Co annonce que le Winrevair a atteint son critère d'évaluation principal dans l'essai de phase II Cadence.

Eli Lilly s'apprête à signer un accord de 2 MdsUSD avec la biotech hongkongaise Insilico Medicine pour le développement de médicaments par IA, selon le FT. Par ailleurs, le laboratoire américain conditionnerait la reprise de ses investissements au Royaume-Uni à une hausse des prix du NHS.

Meta s'apprête à dévoiler cette semaine deux nouveaux modèles de lunettes connectées Ray-Ban (EssilorLuxottica) destinés aux porteurs de verres correcteurs, selon Bloomberg.

Les principales publications du jour : néant…

D'Asie et d'ailleurs

Sony augmente les prix de la PS5 pour la deuxième fois en un an.

Alcoa en vive hausse en Australie après des frappes sur des sites d'aluminium au Moyen-Orient.

Takeda annonce des résultats probants en phase III pour son traitement contre le psoriasis.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.