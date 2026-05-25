La semaine dernière a une nouvelle fois confirmé la capacité des marchés actions à progresser dans un environnement pourtant chargé de risques. La fermeture du détroit d'Ormuz, la tension sur les rendements obligataires et le retour des craintes inflationnistes ont d'abord pesé sur les indices, avant que la baisse du pétrole ne vienne modifier la lecture des investisseurs. Les États-Unis et l'Iran se rapprochent d'un accord susceptible de fluidifier à nouveau le transit maritime. Le conditionnel reste essentiel, tant les divergences demeurent, notamment sur l'uranium, mais la prime de risque pétrolière s'est clairement dégonflée.



Ce reflux a aussi permis une détente obligataire, le rendement américain à 10 ans revenant de 4,6% à 4,48%. Pour autant, le fond du tableau reste délicat. L'inflation atteint 3,8% aux États-Unis et dépasse désormais 3% en Europe, tandis que le taux réel à 1 mois est repassé en territoire négatif aux États-Unis, à -1,11%. Certaines banques centrales



Les