Les marchés financiers ne valorisent jamais seulement le présent. Ils cherchent à anticiper le prochain mouvement, la prochaine inflexion, parfois même la prochaine illusion collective. C'est précisément ce qui rend la séquence actuelle aussi intéressante : alors que les tensions énergétiques et géopolitiques restent élevées, les actifs risqués semblent déjà avoir intégré un scénario d'apaisement.

Le détroit d'Ormuz reste un point de friction majeur pour les échanges mondiaux, les prix de l’énergie demeurent une menace pour l’inflation, le consommateur américain montre des signes de fatigue, mais les marchés actions ont repris de la hauteur. Comme souvent, la Bourse n’attend pas que les problèmes soient réglés pour rebondir. Elle achète l’hypothèse de leur résolution. Ce mécanisme est parfaitement rationnel lorsqu'il repose sur une amélioration crédible des perspectives. Il devient plus fragile lorsque les prix intègrent déjà une issue favorable alors que les risques, eux, n'ont pas encore disparu.

Source : Zonebourse

Ormuz : un choc dont les effets ne s'effacent pas instantanément

Le détroit d’Ormuz n’est pas seulement un symbole géopolitique. C’est une artère du commerce énergétique mondial. Lorsqu’elle se bloque ou se grippe, les conséquences dépassent rapidement le cadre diplomatique. Elles se diffusent aux prix du pétrole, aux coûts de transport, aux délais logistiques, aux chaînes d’approvisionnement et, finalement, aux marges des entreprises.

Le point souvent sous-estimé tient à la durée. Une crise de quelques jours peut être absorbée par les stocks, les couvertures financières ou les itinéraires alternatifs. Une crise qui s’installe modifie l’équation. Les cargaisons retardées ne réapparaissent pas immédiatement sur les marchés. Les navires mettent plusieurs semaines à atteindre l’Europe ou les États-Unis. Les assureurs, les armateurs et les acheteurs doivent réévaluer les risques avant de revenir à un fonctionnement normal.

Même une annonce de désescalade ne suffirait donc pas à restaurer instantanément les flux. Dans l’économie réelle, les délais comptent. Le pétrole ne voyage pas à la vitesse d’un communiqué diplomatique.

C’est là que le comportement récent des marchés interroge. Les investisseurs semblent avoir déjà intégré une amélioration prochaine de la situation. Ce pari peut être gagnant si la normalisation intervient rapidement. Mais plus le blocage dure, plus l’économie réelle risque de rappeler aux marchés que la logistique a sa propre inertie.

Le marché américain reste puissant, mais il paie cher sa perfection

La résilience des actions américaines repose sur un argument solide : les grandes entreprises cotées aux États-Unis restent exceptionnellement profitables. Les marges nettes du S&P 500 évoluent sur des niveaux historiquement élevés (15% de marge nette actuellement, cf graphique ci-après), portées par la technologie, l'internationalisation des revenus, les effets d’échelle et la discipline sur les coûts.

Cette profitabilité justifie en partie la prime de valorisation du marché américain. Une entreprise capable de croître plus vite, de dégager davantage de marge et de défendre durablement ses positions mérite logiquement de se payer plus cher qu’une société mature, faiblement croissante et plus exposée au cycle économique.

Mais le prix payé est désormais exigeant. Lorsque les indices américains se traitent sur des multiples élevés, il ne suffit plus que les entreprises soient solides. Il faut qu'elles continuent de surprendre favorablement. Il faut que les marges restent au sommet. Il faut que les bénéfices progressent. Il faut que les grandes valeurs technologiques confirment leur trajectoire. Il faut, surtout, que le consommateur américain ne casse pas.

Or c'est précisément l’un des points de fragilité. La consommation représente une part majeure de l’économie américaine, mais elle repose de plus en plus sur une base déséquilibrée. Les ménages les plus aisés continuent de soutenir l’activité grâce à leurs revenus, leur patrimoine financier et l’effet richesse lié aux marchés. À l’autre extrémité, une partie plus large de la population subit davantage l’inflation, le coût du crédit, les dépenses contraintes et le renchérissement de l’énergie.

Cette économie à deux vitesses ne condamne pas les marchés américains, mais elle rend leur équilibre plus précaire. Les grands indices reflètent de plus en plus la puissance d’un nombre limité de sociétés mondialisées, et de moins en moins la situation moyenne des ménages américains.

L'intelligence artificielle soutient les marges, mais déplace le risque

L’un des changements les plus structurants tient à la relation entre emploi et profit. Pendant longtemps, une hausse durable des bénéfices des grandes entreprises s’accompagnait généralement d’une hausse des effectifs. La dynamique actuelle paraît différente : certaines grandes sociétés peuvent améliorer leur profitabilité tout en réduisant leur masse salariale.

Source : TIAA Wealth Management

L’intelligence artificielle joue ici un rôle central. Elle ne remplace pas nécessairement des métiers entiers du jour au lendemain, mais elle permet déjà d’automatiser certaines tâches, d’accélérer des processus, de réduire les besoins en effectifs sur certaines fonctions et d’augmenter la production par salarié.

Pour les entreprises, l’effet est potentiellement considérable. Moins de charges, plus de productivité, des marges mieux défendues : le mécanisme soutient les bénéfices. Pour les actionnaires, c’est un argument puissant en faveur des grandes entreprises technologiques, des éditeurs de logiciels, des semi-conducteurs et de certains groupes industriels capables d’intégrer rapidement ces outils.





Source : TIAA Wealth Management

Mais ce gain microéconomique peut devenir un risque macroéconomique s’il se généralise brutalement. Une entreprise peut améliorer sa marge en réduisant ses effectifs. Si beaucoup d’entreprises font la même chose au même moment, la question devient sociale, puis économique. Que devient la demande si l’incertitude sur l’emploi augmente ? Que devient la consommation si les gains de productivité bénéficient surtout aux marges et peu aux salaires ? Que devient l’équilibre politique si la croissance des profits s’accompagne d’un sentiment de déclassement ?

L'IA peut prolonger la hausse des marges, mais elle ne garantit pas une croissance équilibrée. Elle accentue la polarisation entre les entreprises qui la maîtrisent et celles qui la subissent, entre les salariés qui gagnent en productivité et ceux dont les tâches deviennent moins nécessaires, entre les indices boursiers tirés par quelques champions et l’économie réelle dans son ensemble.

Au cours des 15 dernières années, les analystes ont révisé leurs estimations de BPA à la baisse d'une moyenne de 2 % entre janvier et avril mais 2026 est une autre histoire (cf : graphique ci-dessous).

Source : Daily Chartbook

Pétrole et semi-conducteurs : deux moteurs puissants, mais concentrés

Les révisions bénéficiaires positives observées aux États-Unis ne sont pas homogènes. Elles tiennent en grande partie à deux segments : l’énergie et les semi-conducteurs.

Les majors pétrolières américaines bénéficient d’un environnement particulièrement favorable lorsque les tensions au Moyen-Orient soutiennent les prix et redirigent une partie de la demande vers d’autres producteurs. Elles peuvent vendre davantage, plus cher, dans un contexte où la sécurité d’approvisionnement redevient une priorité stratégique.

Les semi-conducteurs profitent d’une autre dynamique : la demande liée à l’intelligence artificielle reste robuste, tandis que les tensions sur l’offre peuvent renforcer le pouvoir de fixation des prix. Les fabricants de puces, les équipementiers et les fournisseurs essentiels de cette chaîne de valeur se retrouvent au centre d’un cycle d’investissement mondial.

Ces deux moteurs expliquent une partie de la résilience des indices américains. Mais ils posent aussi un problème de concentration. Si l’amélioration des perspectives repose sur quelques secteurs, le marché devient plus vulnérable à une déception ciblée. Une correction des valeurs de semi-conducteurs ou un reflux brutal du pétrole pourrait suffire à fragiliser l’ensemble de l’indice.

Le risque n’est pas que ces secteurs soient sans avenir. Au contraire, leur importance stratégique est évidente. Le risque est que le marché ait déjà payé une grande partie de cet avenir. Lorsqu’un secteur progresse très rapidement, la question n’est plus seulement de savoir si l’histoire est bonne. Elle est de savoir si le prix laisse encore une marge de sécurité.

Une hausse justifiée n’est pas forcément une hausse durable

La séquence actuelle ne se résume pas à une opposition simple entre optimisme et prudence. Les arguments haussiers existent. Les grandes entreprises américaines restent puissantes. Les marges sont élevées. L’IA peut générer des gains de productivité réels. Les groupes technologiques disposent d’avantages concurrentiels exceptionnels. Les producteurs d’énergie américains profitent d’un environnement favorable.

Mais les points de fragilité sont tout aussi visibles. Les valorisations américaines intègrent déjà beaucoup de bonnes nouvelles. Le consommateur américain est moins homogène qu’il n’y paraît. Le choc énergétique n’est pas résolu. Les flux de marché ont déjà largement joué le scénario de l’apaisement. Les semi-conducteurs et l’énergie portent une part importante des révisions positives, ce qui limite la profondeur réelle du mouvement.

Le vrai sujet n’est donc pas de savoir si le rebond est explicable. Il l’est. La question est de savoir s’il est tenable.

Si la situation géopolitique se normalise rapidement, si les prix de l’énergie refluent, si les grandes valeurs technologiques confirment leurs perspectives et si les investissements dans l’IA continuent d’accélérer, les marchés pourront prolonger leur progression. Mais si la crise dure, si les marges plafonnent ou si les résultats déçoivent, les investisseurs devront réviser un scénario déjà généreusement intégré.

Les marchés ont peut-être eu raison d'acheter la paix avant qu’elle ne soit visible. Mais plus ils avancent dans cette direction, plus ils deviennent dépendants de sa réalisation. C'est toute la fragilité du moment : les prix reflètent déjà une amélioration, alors que l'économie réelle attend encore d’en voir les preuves.