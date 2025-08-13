Alors que les marchés semblent désormais convaincus d'un assouplissement monétaire en septembre, les investisseurs continuent de soutenir les actions américaines, avec une attention particulière pour les petites capitalisations.

L’outil CME FedWatch affiche désormais 100% de probabilité pour une baisse des taux lors de la prochaine réunion de la Fed, et le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, évoque même la possibilité d’une réduction de 50 points de base. Dans ce contexte, le S&P 500 et le Nasdaq inscrivent de nouveaux records, progressant respectivement de 0,32% et 0,04%, tandis que le Dow Jones gagne 1,04%.

C’est toutefois le Russell 2000 qui a le plus profité de ce scénario mercredi, avec une envolée de 1,98% à la clôture. Un assouplissement monétaire réduirait le coût du capital et soutiendrait la consommation, deux leviers essentiels pour la santé des petites entreprises.

Côté valeurs, CoreWeave signe l’une des plus fortes baisses de la séance (-20,83%) après avoir publié des pertes nettes supérieures aux attentes, malgré la croissance de son activité. À l’inverse, Paramount Skydance bondit de 36,74% après avoir décroché les droits exclusifs de diffusion de l’Ultimate Fighting Championship pour sept ans.

Cisco, de son côté, publie des résultats supérieurs aux prévisions et maintient ses perspectives pour l’exercice 2026. Le groupe souligne également une forte dynamique dans les commandes liées à l’intelligence artificielle. Malgré cela, l’action recule d’environ 2% dans les échanges prolongés.