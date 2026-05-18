La semaine dernière a rappelé aux marchés que l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle ne suffit pas toujours à neutraliser la remontée des risques macroéconomiques. Le fait dominant reste le changement de perception autour de la Fed. Après des mois passés à envisager des baisses de taux, le débat s'est déplacé vers la possibilité d'un nouveau tour de vis monétaire.



Selon l'outil FedWatch du CME, la probabilité d'au moins une hausse d'ici à la fin de l'année atteint désormais 49%, alimentée par des chiffres d'inflation plus fermes que prévu. Le CPI ressort à 3,8% sur un an, le CPI core à 2,8%, tandis que le PPI grimpe à 6%, son rythme le plus élevé depuis mars 2022. Le marché du travail américain, loin de se fissurer, continue de résister avec 115 000 créations d'emplois en



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