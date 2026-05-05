Les marchés résistent à l'escalade des tensions au Moyen-Orient

Les marchés actions américains évoluent en hausse, soutenus par la légère détente des prix du pétrole et par des résultats d'entreprises globalement bien accueillis, qui contribuent à atténuer les craintes liées à la situation dans le Golfe persique.

Vers 17 heures, le Dow Jones avance de 0,48% et le Nasdaq de 0,91%.



Les appels à la désescalade se multiplient, après une série d'incidents impliquant l'Iran et les Etats-Unis autour du détroit d'Ormuz, ainsi que des tirs iraniens en direction des Emirats arabes unis, une première contre un pays du Golfe depuis près d'un mois de trêve.



Abou Dhabi a indiqué que ses systèmes de défense aérienne avaient été activés pour intercepter missiles et drones tirés depuis l'Iran pour une deuxième journée consécutive.



Dans ce contexte, Donald Trump estime que le conflit pourrait se prolonger encore "deux à trois semaines". Après moins de deux heures de cotation à New-York, le WTI se repliait de près de 3% à 101,84 dollars.



Un agenda macroéconomique chargé



Sur le front macroéconomique, les statistiques publiées outre-Atlantique dressent un tableau contrasté. Les ventes de logements neufs ont dépassé les attentes en mars, atteignant 682 000 en rythme annualisé, tandis que l'activité dans les services a légèrement ralenti en avril, l'indice ISM reculant à 53,6. Le marché du travail envoie des signaux mitigés, avec des ouvertures de postes en léger recul sur un mois malgré un niveau supérieur aux attentes, alors que le déficit commercial s'est creusé de 4,4% à 60,3 milliards de dollars.



Du côté des valeurs, les réactions sont dispersées au gré des publications. PayPal chute de 8% après ses résultats trimestriels, tandis que Palantir recule de 6% malgré un relèvement de ses perspectives. A l'inverse, Pfizer (-0,13%) évolue sans grand changement après avoir confirmé ses objectifs annuels, malgré un bénéfice en repli.



Les investisseurs restent attentifs aux prochaines publications, notamment celles d'AMD attendues après la clôture.