Les marchés sous tension avant la fin de l'ultimatum de Trump sur l'Iran

Le rouge a dominé les marchés européens en seconde partie de séance, à quelques heures de l'expiration de l'ultimatum lancé par Donald Trump à l'Iran, qui prend fin à 2 heures la nuit prochaine (heure de Paris). Ce 39e jour de conflit dans le Golfe pourrait marquer une véritable bascule. Le CAC 40 a reculé de 0,67% à 7 908,74 points tandis que l'Euro Stoxx 50 a cédé 1,16%.

À Wall Street, la tendance est également négative. Vers 18h00, le Nasdaq se replie de 1,31% et le Dow Jones abandonne 0,82%.



Dans ce contexte tendu, Donald Trump a durci le ton, menaçant "d'anéantir" l'Iran si le détroit d'Ormuz ne rouvre pas, tout en laissant entendre que des négociations restent possibles. "Je ne veux pas ça", a-t-il ajouté. Le vice-président américain J.D. Vance a indiqué que Washington attendait une réponse de Téhéran avant l'échéance. La Maison-Blanche a par ailleurs démenti toute intention d'envisager le recours à l'arme nucléaire.



Sur le terrain, les Etats-Unis ont mené des frappes contre l'île de Kharg, principal terminal pétrolier iranien, qui concentre environ 90% des exportations de brut du pays. Parallèlement, l'armée israélienne a ciblé des infrastructures ferroviaires et des ponts en Iran, visant selon Benjamin Netanyahu des installations liées aux Gardiens de la Révolution. Le Qatar a de son côté averti que la région se rapprochait d'un point d'escalade difficilement contrôlable.



Les marchés pétroliers restent sous tension, avec des prix à des niveaux inédits depuis juin 2022. Le WTI progresse de 2,02% à 116,16 USD, tandis que le Brent avance de 1% à 110,65 USD.



Du côté macroéconomique, les indicateurs PMI ont rythmé la séance. En France, l'activité dans les services s'est contractée en mars, mais moins fortement que prévu, avec un indice à 48,8 points. L'indice composite ressort également à 48,8, signalant un ralentissement plus marqué qu'en février, mais moins prononcé qu'anticipé. Dans la zone euro, le PMI composite recule à 50,7, son plus bas niveau depuis neuf mois, traduisant un essoufflement de la dynamique économique.



Sur le front des valeurs, Vivendi (+9,10%) et Bolloré (+3,77%) se sont distingués après l'annonce d'une offre de Pershing Square sur Universal Music Group (+11,40% à Amsterdam), valorisant le groupe à 64 milliards de dollars et prévoyant une cotation à New York.



En deuxième position du CAC 40 derrière STMicroelectronics (+4,18%), Publicis (+1,11%) a été soutenu par des informations de presse selon lesquelles Microsoft lui aurait confié son budget média mondial, au détriment de Dentsu.



En revanche, Worldline (-13,81%), Genfit (-13,67%) et Atos (-7,59%) ont vécu une séance particulièrement difficile.



Sur le marché des changes, l'euro avance de 0,28% à 1,1573 USD.