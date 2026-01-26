Les marchés toujours au rythme du TACO trade
Publié le 26/01/2026 à 16:19 - Modifié le 26/01/2026 à 16:21
Objectif de cours de Saint-Gobain réduit en raison d'un effet de change défavorable
Les points de friction se multiplient sur les marchés
La période pour le moins agitée que traversent les relations internationales n'a, au final, qu'un impact limité sur les marchés actions. A l'aube de la dernière semaine du mois, le bilan de janvier est globalement positif, même si les gains sont loin d'être solides, exception faite de la Corée du Sud où la frénésie de 2025 n'a pas pris fin avec la nouvelle année.
C'est le moment de remettre les pendules à l'heure pour les 7 Magnifiques
Avis d'analystes du jour : ça bouge sur Hermès (en hausse) et Icade (en baisse), UBS et STM revalorisés
Les marchés digèrent la dernière salve de Trump avant une pluie de résultats
Bourse : OPA sur Fnac Darty, TotalEnergies s'engage en Libye, Rheinmetall et OHB rêvent de Starlink
Des actionnaires de LVMH demandent de la clarté sur la succession de Bernard Arnault
