Les marchés US se drapent de rouge, le secteur bancaire sous pression

À mi-séance, les marchés US évoluent en rouge alors que le top départ de la saison des résultats a été donné hier. Le S&P500 recule de 0,6%, à 6921 points tandis que le Nasdaq se contracte de près de 1%, à 23 484 pts.

La saison des résultats a débuté outre-Atlantique avec la publication des trimestriels de plusieurs valeurs bancaires. Après JPMorgan hier (bénéfice net en retrait de 7% à 13 milliards de dollars au T4), d'autres poids lourds de l'écosystème bancaire ont publié en début d'après-midi.



Ainsi, Bank of America (-4,9%) a dévoilé un BPA en hausse de 18% à 0,98 dollar au T4, faisant légèrement mieux que le consensus de marché, grâce notamment à une croissance de 7% de ses revenus nets de dépenses d'intérêt, à 28,4 milliards de dollars.

Par ailleurs, Citigroup (-2,7%) a fait état mercredi d'une baisse de 13% de son bénéfice au quatrième trimestre, plombé par une provision liée au projet de cession de sa filiale russe AO Citibank. La banque a annoncé avoir dégagé un profit net de 2,5 milliards de dollars au T4, soit 1,19 dollar par action, contre 2,9 milliards, ou 1,34 dollar par titre, sur la période correspondante de 2024.

Enfin, Wells Fargo (-5,1%) a dévoilé un bénéfice net de 5,36 milliards de dollars au titre du 4e trimestre 2025, soit un BPA en progression de 13% en comparaison annuelle à 1,62 dollar, un niveau toutefois inférieur à l'estimation moyenne des analystes.



Secteur bancaire sous pression



Dans ce contexte, l'indice sectoriel KBW Bank Index - qui regroupe les principales banques commerciales états-uniennes - évolue en rouge : après -1,2% hier, il recule de 1,4% aujourd'hui, alors que les sociétés du secteur doivent composer avec l'incertitude politique et la proposition présidentielle de plafonner à 10% les taux d'intérêt des cartes de crédit.



Cette mesure est pourtant jugée "peu crédible" par Frederik Ducrozet, responsable de la recherche macroéconomique chez Pictet Wealth Management. Selon lui, une telle initiative nécessiterait l'approbation du Congrès et mobiliserait aussitôt une majorité de sénateurs, ainsi que les lobbys financiers. Il ajoute que la mesure pourrait aussi s'avérer totalement improductive puisque les banques pourraient simplement retirer du marché les consommateurs les plus risqués qui n'auraient alors plus accès au crédit du tout...



"Le risque in fine serait un impact sur la consommation, sur la croissance américaine...et sur les marges des banques. Et si les marges des banques et des sociétés financières sont impactées, alors les valorisations actuelles des actions de ces groupes sur les marchés sont trop élevées", complète Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marché chez IG France.



Une pluie d'indicateurs macro-économiques



La séance a été ponctuée par la publication de nombreuses statistiques outre-Atlantique. A cet égard, les intervenants ont pu prendre connaissance en début d'après-midi des prix à la production aux États-Unis, publiés par le Département du Travail. Ceux-ci se sont accrus de 0,2% en novembre 2025 par rapport au mois précédent, en données totales comme en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.

De leur côté, les ventes au détail ont augmenté de 0,6% en novembre aux États-Unis, contre un consensus de +0,5%, après une baisse de 0,1% (révisée de 0%) en octobre.

Le Département du Commerce des Etats-Unis au aussi fait état d'une hausse de 0,3% des stocks des entreprises américaines en octobre 2025 par rapport au mois précédent, après une augmentation similaire en septembre en rythme séquentiel.

Enfin, les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 422,4 millions de barils lors de la semaine du 5 janvier, signalant une hausse de 3,4 millions de barils par rapport à la semaine précédente.



Les marchés attendent aussi avec une certaine impatience la décision de la Cour suprême qui doit statuer dans les prochains jours sur la légalité des droits de douane imposés par Donald Trump au reste du monde. Une invalidation totale de ces tarifs pourrait déclencher une forte volatilité des marchés à court terme dans la mesure où elle remettrait en cause une grande partie des revenus budgétaires nécessaires au financement de la politique de l'administration Trump. En invalidant la mesure, les juges ont la possibilité de remettre en cause jusqu'à 56% des recettes tirées des droits de douane.



Le bras de fer Trump/Powell se poursuit



Alors que le début de semaine a été marqué par le conflit de moins en moins larvé entre la Fed et la Maison Blanche (Pictet WM évoque même "une attaque sans précédent historique sur l'indépendance de la banque centrale"), il se murmure que Powell, dont le mandat s'achève le 15 mai, pourrait, malgré les usages, décider de siéger au sein du Board jusqu'en 2028 afin de peser de l'intérieur.



"Il continuerait ainsi à disposer d'un droit de vote sur la politique monétaire. Cela lui permettrait de surveiller l'action de son successeur et de protéger l'indépendance de l'institution", note Frederik Ducrozet.

Plusieurs noms circulent pour le remplacer à la présidence de la Fed, notamment les "deux Kevin" (Kevin Warsh et Kevin Hassett) mais aussi Rick Rieder (de BlackRock). "Ce dernier profil plairait aux marchés car il est jugé crédible et non totalement loyaliste" croit savoir Pictet WM.



Pétrole : prime géopolitique limitée malgré les tensions au Moyen-Orient



A mi-séance, le cours du WTI progresse de 1%, autour de 61,7 USD le baril, soutenu par les menaces trumpiennes d'une "action très forte" contre l'Iran, alimentant les risques de rupture d'approvisionnement.



Pictet WM rappelle toutefois que si Téhéran dispose de réserves majeures (les 3e au monde), la production du pays ne dépasse pas les 500 000 barils par jour. Un conflit direct (qu'il s'agisse d'un second round entre Israël et l'Iran ou d'une intervention de Washington) ne serait donc pas forcément un "game changer" pour le marché pétrolier proprement dit.



Sur le Forex, l'euro grappille 0,1% face au billet vert, autour de 1,166 USD. Enfin, sur le compartiment obligataire, le rendement des Bonds à 10 ans évolue à 4,15% (-2pts).