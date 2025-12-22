Les marchés veulent y croire, coûte que coûte
Publié le 22/12/2025 à 17:31 - Modifié le 22/12/2025 à 17:32
|20:12
|Panama affirme qu'un navire lié au Venezuela intercepté par les États-Unis n'a pas respecté les règles maritimes
|20:04
|L'activité économique en Argentine progresse de 3,2 % en octobre
|20:04
|Carr de la FCC : Selon les règles de la liste couverte de la FCC, les restrictions imposées par la décision s'appliquent aux nouveaux modèles d'appareils
|20:03
|La FCC inscrit les drones et composants essentiels produits à l'étranger sur sa liste de surveillance
|19:53
|Le ministre des Affaires étrangères du Panama déclare que le Panama prendra les mesures qui s'imposent
|19:53
|Le ministre des Affaires étrangères du Panama affirme que des navires interceptés par les États-Unis ont déconnecté leurs transpondeurs
|19:53
|La ministre des Affaires étrangères du Panama affirme que les navires interceptés par les États-Unis n'ont pas respecté les règles maritimes panaméennes
|19:43
|La banque centrale du Pérou annonce l'achat de 323 millions de dollars sur le marché au comptant
|19:48
|Le distributeur en ligne sud-coréen Coupang visé par un recours collectif aux États-Unis après une vaste fuite de données
|19:29
|CHANGE - Dollar canadien en hausse avant les données sur le PIB, porté par la progression des prix du pétrole
|19:16
|Le Premier ministre libanais appelle à une adoption rapide de la loi visant à rembourser les déposants
|19:03
|Le rendement des bons du Trésor américain à 2 ans progresse après l'adjudication, dernière hausse de 0,4 point de base à 3,508%
|18:48
|Netanyahu déclare que les activités nucléaires de l'Iran seront abordées avec le président Trump
|18:46
|Le dollar américain atteint son plus bas niveau de la séance face au yen, dernière cotation en baisse de 0,6% à 156,79 yens
|18:46
|Netanyahou d'Israël affirme que les attentes fondamentales envers l'Iran demeurent inchangées
La Chine dénonce une "violation grave" du droit international après la saisie d'un navire par les États-Unis
Abivax prend un bol d'air, Bonheur capte les rafales, Harbour Energy cale dans le golfe
Les réformes énergétiques de la Chine et l'essor mondial des data centers propulsent le boom des batteries
Wall Street vue en hausse, l'Europe recule à l'entame de la semaine de Noël
Marchés mondiaux: actions dispersées, l'or et l'argent surfent sur des records
