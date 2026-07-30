L'essentiel :

- Chiffre d'affaires de 356,5 millions d'euros, en recul de 13,5% par rapport au premier semestre 2025.

- Core EBITDA à 20,7 millions d'euros, soit une marge de 5,8%, en baisse par rapport à 9,6% au S1 2025.

- Accord signé pour la cession du site de Brindisi à Huvepharma, valorisé à 5 millions d'euros.



Au premier semestre 2026, Euroapi a enregistré un chiffre d'affaires de 356,5 millions d'euros, en baisse de 13,5% par rapport à la même période en 2025, et de 11,8% sur une base comparable à périmètre et taux de change constants. Cette diminution intègre un impact négatif de 13 millions d'euros lié à l'arrêt programmé de certains principes actifs (APIs) non différenciés dans le cadre de l'optimisation du portefeuille produits.



Le Core EBITDA s'est établi à 20,7 millions d'euros, représentant une marge de 5,8%, contre 39,5 millions d'euros et 9,6% au premier semestre 2025. Cette baisse s'explique par une diminution de l'activité de production, malgré une réduction des frais commerciaux et administratifs. L'EBITDA global est négatif à hauteur de 43,1 millions d'euros, comparé à 5,0 millions d'euros au S1 2025, impacté notamment par 42,5 millions d'euros de charges exceptionnelles liées aux frais de personnel dans le cadre du plan FOCUS-27. Le résultat net s'établit à une perte de 141,5 millions d'euros, contre une perte de 28,5 millions d'euros au premier semestre 2025.



Dans le cadre de sa transformation, Euroapi a signé le 29 juillet 2026 un accord portant sur la cession de sa filiale exploitant le site de production de Brindisi à Huvepharma EOOD, pour une valeur d'entreprise de 5 millions d'euros. Le groupe accompagnera le site durant une période de transition de deux ans avec des contributions totalisant 60 millions d'euros. La finalisation de cette transaction est prévue avant la fin de l'année 2026, sous réserve des ajustements de clôture usuels.



La dette nette du groupe s'élève à 37,9 millions d'euros à fin juin 2026, contre une trésorerie nette positive de 68,2 millions d'euros à fin décembre 2025. Les dépenses d'investissement (CAPEX) ont atteint 39,1 millions d'euros, soit 11% du chiffre d'affaires, dont 64% dédiés à la croissance. Euroapi ajuste ses perspectives 2026 en raison d'un effet de change défavorable, anticipant une marge de Core EBITDA autour de 6% pour l'exercice.



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