Les métaux précieux face à la chute du dollar et au retour de l'inflation

Dans sa volonté d'affaiblir le dollar afin de stimuler les exportations américaines, Donald Trump contribue aussi à rendre les importations plus coûteuses... et donc à alimenter l'inflation. Un contexte qui pousse naturellement les investisseurs à se réfugier vers les métaux précieux.

Alors que le président américain affirme que le billet vert est "en pleine forme", les marchés semblent plutôt chercher à se couvrir contre une faiblesse historique de la monnaie, mais aussi contre la perspective d'une hausse marquée des prix. Une tendance visible directement au London Metal Exchange, où l'or, l'argent et le palladium s'affichent tous en progression.



L'environnement actuel permet ainsi à l'or et à l'argent de prolonger leur rallye. Le métal jaune se négocie désormais au-dessus de 5 250 dollars l'once (+1,7%), tandis que l'argent dépasse légèrement les 110 dollars (+0,75%).



Mais le grand gagnant de la séance reste le palladium, qui a grimpé jusqu'à un sommet au-delà de 2 000 dollars l'once, enregistrant une hausse de plus de 3,5%.