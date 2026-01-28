Les métaux précieux face à la chute du dollar et au retour de l'inflation
Dans sa volonté d'affaiblir le dollar afin de stimuler les exportations américaines, Donald Trump contribue aussi à rendre les importations plus coûteuses... et donc à alimenter l'inflation. Un contexte qui pousse naturellement les investisseurs à se réfugier vers les métaux précieux.
Publié le 28/01/2026 à 15:37
L'environnement actuel permet ainsi à l'or et à l'argent de prolonger leur rallye. Le métal jaune se négocie désormais au-dessus de 5 250 dollars l'once (+1,7%), tandis que l'argent dépasse légèrement les 110 dollars (+0,75%).
Mais le grand gagnant de la séance reste le palladium, qui a grimpé jusqu'à un sommet au-delà de 2 000 dollars l'once, enregistrant une hausse de plus de 3,5%.